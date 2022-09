Le Cabinet tchèque survit à un vote de censure sur les prix de l’énergie

Le gouvernement de coalition de la République tchèque a survécu à un vote parlementaire de censure sur sa gestion de la crise énergétique et à un scandale impliquant le chef de l’une des agences d’espionnage du pays.

Les législateurs de la coalition des cinq partis, qui ont la majorité à la chambre basse du Parlement, ont rejeté la motion vendredi après un débat qui a duré environ 22 heures. Seuls 84 législateurs de la maison de 200 sièges l’ont soutenu.

L’opposition, y compris le mouvement centriste ANO dirigé par l’ancien Premier ministre populiste Andrej Babis et le parti anti-migrant Liberté et démocratie directe, a accusé la coalition de ne pas en faire assez pour aider les particuliers et les entreprises à faire face aux prix élevés de l’électricité et du gaz naturel.

Le gouvernement affirme qu’il a introduit un plan pour soutenir les ménages de quelque 15 000 couronnes tchèques (611 dollars) en moyenne au cours de l’hiver prochain et travaille sur de nouvelles mesures pour atténuer la pression financière.

Le gouvernement prévoit également de convoquer une réunion d’urgence des pays de l’Union européenne la semaine prochaine pour rechercher une approche unifiée de la question. La République tchèque détient actuellement la présidence tournante du bloc.

Par ailleurs, Petr Mlejnek, le chef du Bureau des relations extérieures et de l’information, a démissionné mercredi au milieu d’allégations de contacts avec un homme d’affaires qui fait face à des accusations de corruption. Il nie les actes répréhensibles.

Les législateurs de l’opposition exigent la destitution du ministre de l’Intérieur Vit Rakusan, qui a nommé Mlejnek et l’a soutenu.