Le Cabinet rencontre des experts pour discuter de la crise du logement le deuxième jour de la retraite

Le cabinet libéral entendra aujourd’hui les auteurs d’un récent rapport qui a présenté au gouvernement fédéral une stratégie pour faire construire plus de logements locatifs – des recommandations que le ministre du Logement n’exclut pas comme options politiques.

Le premier ministre Justin Trudeau et son nouveau cabinet se réunissent à Charlottetown pour se regrouper avant la session d’automne du Parlement et trouver de nouvelles façons de répondre aux inquiétudes économiques croissantes.

Mardi, le deuxième jour de la retraite, les ministres rencontreront des experts externes pour discuter de la manière de lutter contre la pénurie de logements et les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes Canadiens – dont les votes ont aidé Trudeau à former son premier gouvernement en 2015.

Au cours d’une de ces séances sur le logement, les ministres entendront deux des auteurs d’un récent rapport sur la façon dont le gouvernement fédéral peut accroître la disponibilité des propriétés locatives.

Le rapport, intitulé Une approche multisectorielle pour mettre fin à la crise du logement locatif au Canadaa été rédigé par une coalition d’experts, de défenseurs et de représentants de l’industrie du logement.

L’une de ses principales recommandations demande au gouvernement fédéral d’assumer un rôle de chef de file et de coordonner avec les provinces, les territoires et les municipalités pour veiller à ce que davantage de logements locatifs soient construits.

Trudeau a été critiqué pour avoir déclaré plus tôt ce mois-ci que « le logement n’est pas une responsabilité fédérale principale ».

Bien qu’il ait suivi cette déclaration en reconnaissant que le logement est quelque chose que le gouvernement fédéral « peut et doit aider », le premier ministre a été accusé par les défenseurs du logement, les experts et le chef conservateur Pierre Poilievre d’ignorer la gravité du problème.

Selon une enquête menée par Abacus Data en juillet, les la hausse du coût de la vie est de loin la principale préoccupation des Canadiens – alors que l’abordabilité du logement rivalise désormais avec les soins de santé en tant que priorité. Des données récentes d’Environics montrent également que les Canadiens nettement plus préoccupés par l’endettement des ménages qu’il y a dix ans.

Fraser à la recherche de mesures ayant «le plus grand impact»

Le rapport sur le logement demande également à Ottawa de créer une stratégie nationale de main-d’œuvre – en collaboration avec d’autres ordres de gouvernement, des syndicats et des établissements d’enseignement – pour s’assurer que le Canada dispose de suffisamment de main-d’œuvre qualifiée pour construire les logements dont il a besoin.

Il appelle également à des réformes financières pour garantir la viabilité des logements locatifs pour les constructeurs et les promoteurs.

Le ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, s’adresse aux journalistes lors de la retraite du cabinet libéral à Charlottetown le 21 août 2023. (Darren Calabrese/La Presse Canadienne)

Le ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, a déclaré qu’il avait hâte de parler avec les auteurs avant de s’engager sur l’une de leurs solutions proposées.

« Je pense que nous devons avoir une conversation avec les auteurs du rapport, avec les personnes qui ont informé ce rapport … pour déterminer comment nous pouvons au mieux hiérarchiser les mesures qui auront le plus grand impact le plus rapidement possible », a-t-il déclaré.

« Mais je dois également m’engager avec d’autres acteurs du secteur du logement pour m’assurer que nous ne négligeons aucun effort. »

La retraite du cabinet se termine mercredi.