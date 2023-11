Le cabinet néerlandais dans une situation délicate suite aux révélations sur la poursuite des livraisons de F-35 à Israël – EURACTIV.fr

Les révélations selon lesquelles les Pays-Bas continuent d’envoyer des pièces de rechange pour les avions de combat F-35 à Israël après le déclenchement de la guerre israélo-palestinienne, malgré les avertissements des responsables du ministère des Affaires étrangères, ont mis le cabinet néerlandais dans une situation délicate, les législateurs et les universitaires condamnant cette décision. .

La ministre des Affaires étrangères Hanke Bruins Slot (CDA/PPE) et la ministre du Commerce extérieur Liesje Schreinemacher (VVD/Renew) ont été informées d’une commande israélienne de pièces de rechange pour les avions de combat F-35 à la mi-octobre, peu après les attaques meurtrières du Hamas, selon sources internes au ministère, comme le révèle une enquête menée par CNRC et publié mardi.

Bien que des responsables du ministère des Affaires étrangères aient mis en garde contre la livraison des pièces de rechange à Israël, invoquant de possibles « graves violations du droit humanitaire de la guerre », notamment dans la bande de Gaza, les deux ministres ont rejeté les avertissements et donné leur feu vert à l’exportation.

En donnant leur feu vert à l’exportation, les Néerlandais souhaitaient entretenir de bonnes relations avec Israël et les États-Unis, ces derniers comptant sur le pays pour remplir son rôle de plaque tournante des pièces détachées F-35, le CNRC trouvé. Les Pays-Bas abritent l’un des trois centres de distribution mondiaux de pièces détachées F-35 dans la ville de Woensdrecht.

Interrogé par CNRCle ministère des Affaires étrangères a déclaré que le cabinet discutait de l’opportunité de soumettre les « livraisons spécifiques » dans le cadre du programme F-35 à des « contrôles supplémentaires ».

Tant « le droit israélien à la légitime défense » que « le risque de violations du droit international humanitaire » seront pris en compte lors de ces évaluations supplémentaires, ajoute-t-il.

Ces révélations ont suscité un tollé de la part des législateurs et des professeurs de droit néerlandais.

« Malgré les avertissements, [the cabinet] toujours des fournitures [fighter jet] certaines parties en Israël parce qu’elles « craignent des dommages » aux relations avec Israël et les États-Unis. Incroyable », a posté sur X le député socialiste Jasper van Dijk (SP/Gauche UE), demandant pourquoi les « contrôles supplémentaires » n’avaient été annoncés qu’après la couverture médiatique de la question.

Parallèlement, Liesbeth Zegveld, professeur de droit international à l’Université d’Amsterdam, a accusé plus ou moins directement le gouvernement néerlandais de contribuer aux crimes de guerre.

« Les Pays-Bas doivent partir du principe que tout ce qui leur est fourni sera utilisé dans des frappes aériennes disproportionnées, sans faire de distinction entre les civils et les combattants du Hamas. Les Pays-Bas contribuent sciemment aux crimes de guerre », a-t-elle déclaré. CNRC.

La situation au Moyen-Orient a profondément divisé le paysage politique néerlandais.

Alors que les partis conservateurs et de droite soutiennent presque unanimement Israël et son droit à l’autodéfense, les partis progressistes et de gauche mettent davantage l’accent sur les violations des droits humains à grande échelle commises par Israël contre la bande de Gaza, y compris le blocus humanitaire de la nourriture. , de l’eau et des médicaments de pénétrer sur le territoire ainsi que de la campagne de bombardements à grande échelle, qui a entraîné d’importantes pertes civiles.

Au 6 novembre, le bilan des morts civiles à Gaza dépassait les 10 000, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qualifiant la bande de Gaza de « cimetière pour enfants ».

(Benedict Stöckl | Euractiv.com)

