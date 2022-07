Le cabinet japonais organise des funérailles d’État d’Abe au milieu d’une opinion publique mitigée

TOKYO (AP) – Le cabinet japonais a officiellement décidé vendredi d’organiser des funérailles d’État le 27 septembre pour l’ancien Premier ministre assassiné Shinzo Abe au milieu d’un débat national sur le plan, que certains critiquent comme une tentative de glorifier une personnalité politique qui divise.

Abe a été abattu plus tôt ce mois-ci lors d’un discours de campagne dans la ville occidentale de Nara, choquant une nation connue pour sa sécurité et son contrôle strict des armes à feu. Le tireur présumé a été arrêté immédiatement après la fusillade et est détenu pour interrogatoire alors que les autorités cherchent à porter officiellement plainte pour meurtre.

Le secrétaire en chef du Cabinet, Hirokazu Matsuno, a déclaré que des funérailles d’État étaient appropriées en raison des “contributions distinguées” d’Abe en tant que dirigeant japonais le plus ancien et de son “leadership exceptionnel et de ses actions décisives” dans de vastes domaines, notamment la reprise économique, la promotion de la diplomatie centrée sur le Japon. Alliance américaine et reconstruction suite à la catastrophe du tsunami de 2011.

Matsuno a déclaré que les funérailles seront une cérémonie non religieuse qui se tiendra au Nippon Budokan, une arène construite à l’origine pour les Jeux olympiques de Tokyo de 1964 qui est depuis devenue un lieu populaire pour les sports, les concerts et les événements culturels. Le gouvernement organise également un service commémoratif annuel le 15 août marquant la défaite du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale dans l’arène.

Des dignitaires étrangers seront invités aux funérailles d’État d’Abe, a déclaré Matsuno, bien que de plus amples détails, y compris le coût estimé et le nombre de participants, restent à déterminer.

Le Premier ministre Fumio Kishida a annoncé la semaine dernière des plans pour des funérailles d’État que certains considèrent comme un moyen de stabiliser son emprise sur le pouvoir en faisant plaisir aux ultra-conservateurs qui ont soutenu Abe, qui dirigeait la plus grande aile du parti.

Le plan a reçu une réaction mitigée de la part des dirigeants de l’opposition et du public. Certains s’opposent à l’utilisation de l’argent des impôts sur l’événement, tandis que d’autres critiquent le parti au pouvoir de Kishida pour avoir politisé la mort d’Abe pour le glorifier et tenter de mettre fin au débat sur son héritage très controversé, y compris ses politiques diplomatiques et de sécurité bellicistes et sa position révisionniste sur l’histoire de la guerre.

Jeudi, un groupe civil opposé aux plans des funérailles d’État d’Abe a soumis une demande d’injonction demandant au tribunal de district de Tokyo de suspendre la décision du Cabinet et le budget de l’événement, affirmant que des funérailles parrainées par l’État sans l’approbation du Parlement violent le droit constitutionnel à la liberté de croyance.

Des dizaines de manifestants se sont tenus devant le bureau du Premier ministre vendredi pour s’opposer à la décision du Cabinet. Un chef de l’opposition, Mizuho Fukushima, a déclaré que la décision n’était pas basée sur un consensus public, n’avait aucune base légale et devrait être abandonnée.

Les funérailles privées d’Abe ont déjà eu lieu dans un temple de Tokyo et ont réuni environ 1 000 personnes en deuil, dont des législateurs, des chefs d’entreprise et d’autres.

L’assassinat d’Abe a mis en lumière ses liens douteux et ceux de son parti depuis des décennies avec l’Église de l’Unification.

L’assassin présumé, Tetsuya Yamagami, 41 ans, a déclaré à la police qu’il avait tué Abe en raison de ses liens avec un groupe religieux qu’il détestait. Ses récits rapportés et d’autres preuves suggèrent qu’il était bouleversé parce que les dons massifs de sa mère à l’église avaient mis la famille en faillite.

Mari Yamaguchi, Associated Press