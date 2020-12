La conversation

Lorsque les familles des victimes de meurtre s’expriment lors de procès pour la peine de mort, leur angoisse peut rendre la peine moins juste

L’administration Trump passe ses derniers mois à autoriser les exécutions. Dix condamnés à mort fédéraux ont été tués jusqu’à présent cette année, mettant fin à un moratoire fédéral de 17 ans sur l’application de la peine de mort. Les États, en revanche, procèdent à moins d’exécutions cette année – sept à ce jour – qu’au cours de n’importe quelle année depuis 1983, lorsque cinq personnes ont été exécutées. Cela s’explique en partie par le fait que la pandémie de COVID-19 pose de graves risques pour la santé du personnel responsable de la mise à mort des prisonniers.Parmi les exécutions par l’État reportées cette année, il y avait celle de Pervis Payne, qui a obtenu en novembre un sursis temporaire du gouverneur du Tennessee jusqu’en avril. 9, 2021. Payne a été condamné à mort en 1988 pour les meurtres à l’arme blanche de Charisse Christopher, 28 ans, et de sa fille de 2 ans. Il a également été reconnu coupable d’agression avec l’intention de commettre le meurtre au premier degré du fils de Christopher, âgé de 3 ans, qui a survécu.Payne est un cas important dans l’histoire de la peine de mort aux États-Unis car, en 1991, la Cour suprême des États-Unis l’a utilisé pour affirmer le droit des familles des victimes de meurtre de participer à la phase de sanction des affaires capitales. Leur témoignage personnel donne aux membres survivants de la famille l’occasion de parler aux juges et aux jurés de l’impact des crimes sur leur vie. Les déclarations des victimes font désormais partie intégrante du processus de condamnation à mort dans les procès de la peine capitale tant au niveau fédéral que dans les États. Tribunal. Reconnaître les droits des victimes Pendant la majeure partie de l’histoire américaine, les victimes ont joué un rôle limité et eu peu d’influence sur le système de justice pénale. Dans les années 1960 et 1970, un mouvement organisé de défense des droits des victimes a commencé à émerger en réponse à l’inclinaison perçue en faveur des accusés de la Cour suprême dirigée par le juge en chef de l’époque Earl Warren. Les victimes d’actes criminels ont fait pression pour avoir le droit d’être entendues à des moments cruciaux de la poursuite des contrevenants, en particulier lorsque des décisions de condamnation étaient prises, ce qui était particulièrement fort dans les affaires de meurtre. Dans les années 1970 et 1980, plusieurs États, y compris le Tennessee, ont adopté une législation accordant aux familles des victimes de meurtre le droit de participer aux affaires de peine de mort. déterminations et risquait d’enflammer les passions du jury. En 1987, la Cour suprême des États-Unis a relevé l’un de ces défis. Dans Booth c. Maryland, elle a examiné si le témoignage de la victime contrevenait à l’interdiction du huitième amendement de «punition cruelle et inhabituelle». Le tribunal, dans une décision 5-4, a conclu que c’était le cas. Dans son opinion majoritaire, le juge Lewis Powell a écrit que, puisque les déclarations de la victime présentent au jury un témoignage émotionnellement convaincant, il existe un risque substantiel de préjudice. Ils attirent l’attention sur des facteurs dont les accusés n’étaient «pas conscients» et «détournent les préoccupations du jury des antécédents et du dossier de l’accusé, ainsi que des circonstances du crime». Un tel témoignage menace donc de saper «la prise de décision raisonnée dont nous avons besoin dans les affaires capitales». Quatre ans plus tard, après le départ à la retraite de deux juges qui ont voté contre les déclarations des victimes, la Cour suprême a utilisé le cas de Pervis Payne pour les reconsidérer. Cette fois, il les a jugés constitutionnels dans les affaires capitales. Dans une opinion rédigée par le juge en chef William Rehnquist, la cour a admis l’argument du juge Powell selon lequel les déclarations de la victime «ne reflètent pas en général la ‘culpabilité’ du défendeur. «La preuve de l’impact de la victime», a soutenu Rehnquist, «est simplement une autre forme ou méthode pour informer l’autorité chargée de la détermination de la peine du préjudice spécifique causé par le crime en question. … »Cela garantit que la victime n’est pas un« étranger sans visage », a-t-il écrit, et corrige« l’iniquité »des peines criminelles, qui se concentrent uniquement sur la vie et les circonstances du délinquant. Le chagrin, la colère et les préjugés raciaux Les preuves de l’impact des victimes ont eu un impact significatif dans les procès pour peine de mort depuis lors. « [I]n la condamnation à mort passée opposait l’accusé à l’État », a écrit le professeur de droit Marcus Dubber dans un article de la Buffalo Law Review publié après la décision de la Cour suprême. Aujourd’hui, a déclaré Dubber, l’accusé «rencontre un adversaire encore plus redoutable» lors de la détermination de la peine: la famille en deuil des victimes. Les recherches suggèrent que dans de nombreux cas, le témoignage des victimes provoque la colère des jurés, compromettant la rationalité de leurs délibérations. Selon les professeurs Janice Nadler et Mary Rose, les jurés utilisent le chagrin exprimé dans les déclarations de la victime comme «une approximation du niveau de culpabilité de l’accusé et, par implication, de la gravité perçue du crime», selon les professeurs Janice Nadler et Mary Rose. . Les recherches montrent que les jurés ont tendance à prendre la souffrance des familles de certaines victimes plus au sérieux que d’autres, en fonction de leur statut social. Comme le note la professeure de droit Susan Bandes, «une victime de meurtre qui a rencontré son agresseur dans un bar de motards, par exemple, a moins de valeur qu’une victime de meurtre attaquée alors qu’elle retirait de l’argent d’un guichet automatique.» Les procureurs ont tendance à encourager les familles des victimes de la classe moyenne. faire des déclarations tout en décourageant les familles d’autres origines de le faire. Les chercheurs ont constaté que les preuves de l’impact de la victime contribuent également aux différences raciales déjà substantielles dans la condamnation à mort, les jurys accordant plus de poids à la souffrance des familles des victimes de meurtre blanches. Selon Marilyn Armour, qui dirige l’Institute for Restorative Justice and Restorative Dialogue, le fait d’avoir la possibilité de parler de leur perte favorise la guérison et la clôture, mais le fait de faire une déclaration de la victime n’apporte souvent aucun avantage psychologique Contrairement aux églises, aux cimetières ou même aux bureaux de thérapeutes – sites traditionnels pour le deuil et l’expression de l’indignation face à une perte cruelle – les salles d’audience peuvent ne pas être «bien adaptées pour aider au processus de guérison», dit Bandes. Lorsque les victimes s’expriment dans des affaires capitales, le contrôle public envahit leur souffrance privée. Ni les juges ni les jurés ne sont formés pour gérer ce processus profondément émouvant, et «personne ne garantit que les accusés répondront de manière appropriée» ou que les familles des victimes recevront la justice qu’elles recherchent. Toutes les familles des victimes de meurtre ne veulent pas que le meurtrier soit mis à mort. Dans le cas de Daniel Lee Lewis, la première personne exécutée par l’administration Trump, les membres de la famille des victimes se sont prononcés contre sa condamnation et son exécution. Ils avaient une voix au tribunal, mais n’ont pas obtenu la justice qu’ils voulaient. Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d’information à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été écrit par: Austin Sarat, Amherst College.Lire la suite: * Le plan de Trump pour relancer la potence, la chaise électrique, la chambre à gaz et le peloton d’exécution rappelle une histoire troublée * Les gens continuent de voter en faveur de la peine de mort. Alors, comment pouvons-nous y mettre fin? 