« L’environnement sécuritaire autour des îles du sud-ouest est extrêmement rude car les navires de guerre chinois deviennent de plus en plus actifs », a déclaré le ministre de la Défense Nobuo Kishi lors d’une conférence de presse. « Pour contrer cela, nous devons réagir de manière appropriée. »

Kishi a déclaré que la plus grande portée des missiles leur permettrait d’être suffisamment éloignés d’un ennemi pour éviter un repli immédiat. Il n’a pas fourni plus de détails sur les missiles, y compris leur portée, leur emplacement ou le moment de leur déploiement.

Le déploiement des radars Aegis sur les navires de guerre pourrait coûter jusqu’à 500 milliards de yens (4,8 milliards de dollars), plus de deux fois plus que leurs homologues terrestres, qui devraient coûter environ 2 milliards de dollars.

Sous la direction d’Abe, le Japon a également augmenté ses achats de coûteux chasseurs furtifs américains et de systèmes de défense antimissile, ses forces travaillant de plus en plus aux côtés des forces américaines.

Le Japon développe son propre chasseur furtif FX de nouvelle génération pour remplacer sa flotte vieillissante de F-2. Kishi a déclaré avoir sélectionné Lockheed Martin comme candidat principal pour fournir un soutien à l’intégration pour une plus grande interopérabilité avec les États-Unis.Le ministère de la Défense a sélectionné Mitsubishi Heavy Industries comme maître d’œuvre et négocie actuellement avec les États-Unis et la Grande-Bretagne une coopération en matière de fabrication de moteurs. et l’électronique.