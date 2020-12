TOKYO (AP) – Le Cabinet japonais a approuvé une neuvième augmentation consécutive du budget de la défense du pays alors que le gouvernement renforce le financement pour développer des missiles de croisière à plus longue portée et des chasseurs furtifs pour contrer les menaces potentielles de la Chine et de la Corée du Nord.

Le budget record de 5,34 billions de yens (51,7 milliards de dollars) prévu pour l’exercice 2021 est le premier sous la responsabilité du Premier ministre Yoshihide Suga et représente une augmentation de 1,1% par rapport au budget de l’année en cours. Il devrait être approuvé par le Parlement au début de l’année prochaine dans le cadre d’un budget national de 106 trillions de yens (1,03 billion de dollars), totalisant pour l’année fiscale commençant en avril.

Le plan budgétaire comprend les coûts de développement de missiles à longue portée pouvant être tirés depuis des destroyers ou des avions de combat, ont déclaré des responsables du ministère de la Défense.

Cela fait partie du nouveau plan japonais de dissuasion des missiles adopté par le cabinet de Suga vendredi dernier, qui permettrait au Japon d’étendre le déploiement de missiles dans des zones, y compris les îles qu’il contrôle dans la mer de Chine orientale, qui sont également revendiquées par Pékin.

Le gouvernement de Suga poursuit les priorités de son prédécesseur, Shinzo Abe, un faucon militaire. Sous le mandat de près de huit ans d’Abe, le Japon a élargi le rôle international de son armée face à une menace croissante de la Chine et de la Corée du Nord.

Tokyo a appelé à plusieurs reprises les deux voisins comme des menaces à la sécurité régionale et a étudié la possibilité de développer une capacité de première frappe contre les bases ennemies pour se défendre contre des attaques imminentes.

Sous la direction d’Abe, le Japon a également augmenté ses achats de coûteux chasseurs furtifs américains tels que les F-35 et les systèmes de défense antimissile, sa Force d’autodéfense opérant de plus en plus aux côtés des troupes américaines.

Le Japon place également des systèmes radar Aegis avancés sur deux nouveaux destroyers pour renforcer les défenses antimissiles après avoir abandonné les plans de construction de systèmes Aegis basés à terre en raison de problèmes techniques.

Le budget 2021 dépenserait également 731 milliards de yens (700 millions de dollars) pour développer le chasseur furtif FX de nouvelle génération du Japon afin de remplacer sa flotte vieillissante de F-2.

Le ministre de la Défense, Nobuo Kishi, a déclaré vendredi que le Japon avait choisi Lockheed Martin comme principal candidat pour fournir un soutien à l’intégration pour une interopérabilité accrue avec les États-Unis et travailler avec le principal entrepreneur japonais Mitsubishi Heavy Industries.

Le ministère de la Défense négocie actuellement avec les États-Unis et la Grande-Bretagne une coopération dans la production de moteurs et d’électronique.