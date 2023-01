Le cabinet du Premier ministre néo-zélandais Hipkins donnera la priorité au jour le jour

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le Premier ministre Chris Hipkins a déclaré qu’il avait sélectionné une équipe de législateurs pour diriger le pays qui se concentrera sur les préoccupations quotidiennes des Néo-Zélandais telles que la hausse du coût de la vie.

Hipkins, qui a prêté serment la semaine dernière après la démission surprise de Jacinda Ardern, a annoncé mardi sa nouvelle composition du Cabinet, gardant certains législateurs dans leurs rôles précédents tout en rétrogradant ou en promouvant d’autres.

Parmi les changements notables figurent l’ajout d’un nouveau rôle ministériel axé sur la ville d’Auckland; la fin d’un rôle centré sur la pandémie de coronavirus ; et une promesse de Hipkins que la Nouvelle-Zélande assumera une présence plus visible dans le Pacifique Sud, à un moment où la Chine fait une poussée géopolitique dans la région.

Avec une élection générale difficile qui se profile dans moins de neuf mois, Hipkins a mis l’accent sur une approche de retour aux sources.

“Le gouvernement entend haut et fort que de nombreux Néo-Zélandais et de nombreuses familles sont en difficulté”, a déclaré Hipkins. «Vous voulez que nous nous concentrions sur ce qui compte le plus pour vous, et dans ce Cabinet se trouvent les personnes pour le faire. Certains ont eux-mêmes vécu bon nombre de ces luttes.

Hipkins a déclaré que le pays ne pourrait prospérer que si Auckland était en plein essor, et les récentes inondations là-bas ont souligné la nécessité de se concentrer sur la ville, un rôle qui sera rempli par Michael Wood.

Hipkins a déclaré qu’il avait supprimé certaines responsabilités de la ministre des Affaires étrangères Nanaia Mahuta afin qu’elle puisse se concentrer davantage sur son rôle à l’étranger – quelque chose qu’elle a été critiquée pour avoir négligé.

“Je m’attends à ce qu’elle sorte et voyage davantage”, a déclaré Hipkins, notant que lorsqu’elle a pris ses fonctions pour la première fois, les frontières de la Nouvelle-Zélande étaient fermées en raison de la pandémie.

“Je considère l’engagement dans la région du Pacifique comme une priorité particulièrement importante pour la Nouvelle-Zélande”, a ajouté Hipkins.

Parmi celles qui ont bien réussi le remaniement figure Ayesha Verrall, qui a été promue ministre de la Santé. Elle a aidé à diriger la réponse COVID-19 et un effort innovant pour imposer une interdiction à vie aux jeunes d’acheter des cigarettes.

L’ancien chef du Parti travailliste Andrew Little, quant à lui, a descendu les échelons, perdant le portefeuille de la santé et reprenant la défense.

Grant Robertson conservera le rôle clé de ministre des Finances.

“Il a vu des ménages et des entreprises néo-zélandais traverser le plus grand choc économique depuis la Grande Dépression”, a déclaré Hipkins à propos de Robertson. “Sa main ferme sur l’économie a fait en sorte que nous ayons l’un des taux de chômage les plus bas de tous les temps.”

David Seymour, chef du parti d’opposition ACT, a déclaré que changer certains visages au sein du gouvernement ne ferait aucune différence pour les Néo-Zélandais sans de nouvelles politiques.