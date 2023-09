Le Cabinet divisé à cause de « l’acte de vandalisme flagrant » du HS2 de Rishi Sunak

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Une division ministérielle majeure s’est produite à propos du projet de Rishi Sunak d’abandonner la partie nord du HS2, alors que de hauts dirigeants conservateurs se joignent aux ministres pour pousser le Premier ministre à repenser l’annulation.

L’indépendant Il semble que le secrétaire à la mise à niveau Michael Gove et le secrétaire aux transports Mark Harper soient « très mécontents » du complot du Premier ministre visant à supprimer la route de Birmingham à Manchester.

Dans l’un des plus grands articles politiques de l’année, cette publication a révélé pour la première fois que M. Sunak était en pourparlers secrets – surnommés Projet Redwood – avec son chancelier Jeremy Hunt pour abandonner la deuxième phase du projet.

L’ancien chancelier George Osborne et l’ancien vice-Premier ministre Lord Heseltine ont décrit la proposition comme un « acte flagrant de vandalisme », qui finirait par être un cas « d’automutilation économique ».

Après que l’affaire ait éclaté le 14 septembre, Downing Street a fait obstacle à plusieurs reprises avant que les ministres n’acceptent les pourparlers sur la décision la plus dramatique depuis des années visant à arrêter des dépenses d’infrastructure de 34 milliards de livres sterling.

L’histoire a provoqué des retombées sans précédent, avec deux anciens Premiers ministres attaquant M. Sunak au milieu d’une cascade de critiques et de divisions ministérielles. Boris Johnson et David Cameron ont été rejoints par l’ancien chancelier Philip Hammond pour exhorter le Premier ministre à ne pas couper le tracé du train à grande vitesse.

M. Sunak et M. Hunt auraient été surpris par la réaction violente des chefs d’entreprise, des maires du Nord et des hauts conservateurs et auraient retardé la décision et l’annonce finales jusqu’après la conférence du parti de la semaine prochaine.

Une source proche des discussions gouvernementales sur HS2 a déclaré L’indépendant: « Le Premier ministre et la chancelière ont ouvert une grande fracture au sein du parti conservateur. Il y a des personnalités importantes au Cabinet qui s’opposent [to ditching HS2]. Michael Gove et Mark Harper sont très mécontents.

La source a ajouté : « Ils ont mis en bouteille toute annonce pour le moment. La réaction a été si grande qu’ils ne sont pas prêts à annuler. Ils doivent réfléchir à la manière de le reformuler. [Sunak] va avoir une conférence très difficile à Manchester.

Le secrétaire chargé de la mise à niveau, Michael Gove, ferait partie de ceux qui font pression pour sauver la partie nord du HS2. (PENNSYLVANIE)

Une source proche de M. Gove a déclaré qu’elle ne « reconnaissait » pas l’idée d’une rupture ministérielle, tandis qu’un porte-parole de M. Harper a déclaré que cette affirmation était « complètement fausse ».

Downing Street a démenti l’existence d’un projet d’annonce de réductions du HS2 cette semaine, un porte-parole du numéro 10 affirmant que des discussions normales sur les dépenses avaient lieu avant la déclaration d’automne du chancelier en novembre.

Un document détaillant les détails financiers de la réunion cruciale entre M. Hunt et M. Sunak a été photographié en cours de transfert dans le numéro 10. Bien que 2,3 milliards de livres sterling aient déjà été dépensés pour les préparatifs de la phase 2, la solution Redwood suggérait que 34 milliards de livres sterling seraient économisés en abandonnant tout projet. Plans futurs.

M. Sunak et M. Hunt auraient réfléchi à la possibilité de retarder le HS2 au nord de Birmingham jusqu’à sept ans afin de transférer les coûts vers un futur parlement, ce qui lancerait la phase 2 dans les herbes longues.

Mais les députés conservateurs du nord espèrent toujours que certaines parties du projet pourront être sauvées. Ils en ont soulevé la question auprès des whips du parti et font pression pour parler au Premier ministre et au chancelier dans le but de sauver des parties clés du projet et d’obtenir des garanties sur l’investissement de Northern Powerhouse Rail.

Certains conservateurs pro-HS2 seraient capables de vivre avec le retard de la phase 2a de Birmingham à Crewe, à condition que des parties cruciales de la phase 2b – la section Crewe à Manchester – soient accélérées. Les rebelles conservateurs souhaitent voir un tronçon à grande vitesse entre Manchester Piccadilly et l’aéroport de Manchester.

Un haut député conservateur du Nord proche du projet HS2 a déclaré L’indépendant: «Je n’attends pas d’annonce avant la conférence. Il serait très imprudent de tout annuler, ce qui entraînerait une réaction violente.»

Les grands conservateurs (dans le sens des aiguilles d’une montre en partant du coin supérieur gauche) Philip Hammond, Boris Johnson, George Osborne, David Cameron et Michael Heseltine veulent que le HS2 soit entièrement construit (Getty/PA)

Écrire dans Les tempsM. Osborne et Lord Heseltine ont déclaré que l’on se souvient des gouvernements « pour ce qu’ils construisent et créent – ​​faites cette erreur et la vôtre ne sera peut-être connue que pour ce qu’elle a annulé et réduit ».

Lord Heseltine a déclaré plus tard que l’abandon de la phase nord du projet en ferait une ligne ferroviaire de « ville jouet ». Le collègue conservateur a ajouté que cela « enverrait un signal très clair indiquant que le programme de nivellement par le haut a été gelé ».

M. Hammond a déclaré que le travail effectué lorsqu’il était au Trésor montrait que HS2 « devait aller » à Manchester et Euston, déclarant au Exprimer: «Tout le reste était une fausse économie… Le projet a toujours été une question de capacité. Nous avions besoin de plus de capacité ferroviaire entre Manchester et Londres.

Andy Street, le maire conservateur des West Midlands, a déclaré que la suppression de la partie nord en ferait « l’éléphant blanc le plus cher de l’histoire du Royaume-Uni ». M. Johnson a mis en garde contre un « HS2 mutilé », tandis que M. Cameron aurait fait part en privé de ses inquiétudes quant à la possibilité que la ligne ferroviaire à grande vitesse soit abandonnée.

Jason McCartney, le député conservateur de Colne Valley, a déclaré L’indépendant il souhaitait que HS2 « soit livré dans son intégralité à Manchester et Leeds avec une connectivité complète à Northern Powerhouse Rail », mais a ajouté : « Je reconnais que c’est bien au-delà du budget et il est vrai que le Premier ministre adopte une vision pragmatique.

Sunak et Hunt sont sous pression pour repenser leurs plans d’annulation (Downing Street)

Andy Burnham, le maire du Grand Manchester, a déclaré qu’il écrirait à M. Sunak pour l’avertir que la suppression du HS2 « arracherait le cœur de Northern Powerhouse Rail » et créerait un « gouffre nord-sud ».

Le maire travailliste a insisté sur le fait que si M. Sunak voulait abandonner HS2, il devrait d’abord déclencher des élections générales et obtenir un mandat.

Il semblerait que le gouvernement envisage toujours de couper la partie sud du HS2, se terminant à Old Oak Common et ne continuant pas vers Euston, suscitant une nouvelle indignation lundi. Les experts ont déclaré que cela provoquerait un « désordre commercial et opérationnel ».

Paul Johnson, directeur de l’Institute for Fiscal Studies, a déclaré que le chaos autour de HS2 lui donnait « envie de pleurer » et a averti qu’un projet tronqué serait un « gaspillage total » d’argent.

Des dizaines de chefs d’entreprise de premier plan – dont les dirigeants du Manchester Airports Group et de Virgin Money – ont signé une lettre adressée au gouvernement exhortant la construction complète du HS2. Un groupe de 10 vice-chanceliers d’universités des West Midlands a également appelé M. Sunak à s’engager en faveur du train à grande vitesse.

Henri Murison, directeur général du Northern Powerhouse Partnership, a déclaré : « Le gouvernement a entendu la voix des entreprises et des maires du Nord – il est temps d’écouter. »

Lundi, le numéro 10 a refusé à plusieurs reprises de commenter les spéculations sur l’avenir du HS2 – mais a souligné qu’il existait un précédent pour retarder certaines parties de la ligne en raison de « l’abordabilité ».