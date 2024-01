Mises à jour clés le 30 janvier :

Le Cabinet des ministres soumet au Parlement un projet de loi actualisé sur la mobilisation

Renseignement militaire : la Russie ne montre aucune intention de restituer les corps des prisonniers de guerre prétendument à bord de l’Il-76 écrasé

Officiel : la Russie a lancé 5 attaques chimiques sur les lignes de front du sud-est au cours de la dernière journée

Un homme d’affaires et des agents des forces de l’ordre de la région d’Odessa accusés d’avoir aidé des hommes en âge de servir à s’enfuir vers la Moldavie

Politico : L’Ukraine pourrait recevoir cette semaine les premières nouvelles bombes à longue portée des États-Unis

La Belgique et l’Ukraine signent un mémorandum pour renforcer la production commune d’armes

Ministre: l’Ukraine ne peut pas surpasser la Russie et doit se concentrer sur les technologies de pointe

Le Cabinet des ministres a soumis un projet de loi actualisé sur la mobilisation au parlement ukrainien, à la Verkhovna Rada et au ministère ukrainien de la Défense. annoncé le 30 janvier. Le projet de loi mis à jour établit « des règles transparentes pour le processus de mobilisation, ainsi que la réglementation nécessaire des droits des militaires et des conscrits ».

Le gouvernement à l’origine soumis un projet de loi sur la mobilisation a été soumis au Parlement le 25 décembre, impliquant des dispositions sur la conscription supplémentaire et des restrictions sur les insoumis. Les législateurs plus tard revenu le projet de loi sera révisé le 11 janvier après des semaines de débat public et de controverse en Ukraine.

Les versions précédentes de la loi proposaient, entre autres, de restreindre les droits de ceux qui échappent à l’enregistrement et au service militaire. De telles restrictions inclus une interdiction de voyager à l’étranger et d’effectuer des transactions sur des biens meubles et immeubles.

Le médiateur ukrainien des droits de l’homme, Dmytro Lubinets, a déclaré que de telles restrictions seraient contraires à la Constitution ukrainienne. En outre, certains responsables ont souligné que ces dispositions pourraient créer des risques de corruption.

La nouvelle version du projet de loi comprend des dispositions spécifiques sur les périodes de repos, la formation militaire obligatoire pour les recrues, la compensation financière, ainsi que les protections juridiques permettant aux militaires enregistrés de voyager à l’intérieur du pays.

Le projet de loi précise également des conditions de service claires pour la période de la loi martiale, une exemption de service pour les personnes avec tous les niveaux de handicap, ainsi qu’un sursis de deux mois pour les volontaires avant le début du service afin de « résoudre les problèmes personnels et de se préparer à la mobilisation ». “

De plus, les militaires bénéficieront d’un congé annuel échelonné pouvant aller jusqu’à 15 jours pendant la loi martiale. Les militaires libérés de captivité bénéficieront d’un congé supplémentaire de 90 jours avant de retourner au front s’ils le souhaitent.

Concernant la formation militaire, les recrues nouvellement mobilisées suivront une formation militaire obligatoire d’une durée de 2 à 3 mois. Le projet de loi propose également d’abolir la conscription obligatoire pour tous les citoyens âgés de 18 à 24 ans et d’introduire à la place une formation militaire de cinq mois. Toutefois, les citoyens peuvent choisir quand suivre cette formation.

Enfin, la compensation financière pour les militaires ukrainiens est fixée à un minimum de 20 000 Hr (526 dollars). La rémunération supplémentaire pour la période de loi martiale varie entre 30 000 et 100 000 Hr (790 à 2 600 $).

L’Ukraine peine à intensifier sa mobilisation alors que la guerre en Russie entre dans sa troisième année Alors que la guerre à grande échelle en Russie approche de sa troisième année et semble prête à s’éterniser pendant plusieurs autres années, un sujet domine le débat en Ukraine : la mobilisation. Des capitales régionales et des petits villages aux lignes de front de l’Est, des médias, du lieu de travail et de la famille, l’Ukraine

Military intelligence: Russia shows no intent to return bodies of POWs allegedly on crashed Il-76

La Russie ne montre aucune volonté de restituer les corps des prisonniers de guerre ukrainiens qui auraient été tués dans le crash de l’avion Il-76 le 24 janvier, a déclaré le porte-parole des renseignements militaires ukrainiens (HUR), Andrii Yusov, dans un communiqué. commentaire à Suspilne, publié le 30 janvier.

La Russie a allégué que la Russie avion militaire qui s’est écrasé la semaine dernière dans l’oblast russe de Belgorod a été détruit par les forces ukrainiennes et qu’il transportait 65 prisonniers de guerre ukrainiens.

L’Ukraine a remis en question le discours de la Russie et exigé une enquête internationale, que Moscou a refusé.

Yusov a réitéré qu’à l’heure actuelle, il y a aucune preuve de la présence des prisonniers de guerre à bord de l’avion écrasé, indépendamment des affirmations de la Russie.

“Pour l’instant, la Russie n’est pas prête à transférer les corps. Néanmoins, de tels efforts se poursuivent de notre côté”, a déclaré Yussov à Suspilne.

“Si la pire des éventualités s’avère vraie, nous ferons tout notre possible pour ramener nos défenseurs.”

Yusov a noté qu’il était possible que l’avion transportait à la fois des prisonniers et des munitions, les prisonniers de guerre servant de rôle. boucliers humains. Le jour du crash, plusieurs médias ukrainiens signalécitant des sources militaires, que l’avion transportait des missiles S-300.

“Considérant que l’avion n’était chargé qu’à un tiers, sur la base de leur version (russe), d’autres fournitures pourraient avoir été présentes, car c’est l’objectif principal de l’avion”, a déclaré le porte-parole.

Quartier général de coordination ukrainien pour le traitement des prisonniers de guerre confirmé qu’un échange de prisonniers était prévu pour le 24 janvier et devait impliquer 65 prisonniers de guerre ukrainiens. Les responsables ukrainiens ont néanmoins déclaré que la Russie n’avait fourni aucune preuve que ces prisonniers se trouvaient à bord de l’avion écrasé.

«Je voulais sauver des vies.» Comment une médecin enceinte a continué à travailler en première ligne au milieu de combats acharnés Entre deux missions de sauvetage dans l’est de l’Ukraine, au milieu de combats acharnés, Ioulia Romanenko a reçu une nouvelle réjouissante : elle attendait un enfant. Mais elle n’a même pas envisagé de quitter son emploi de médecin de combat au sein de la 67e brigade mécanisée, qui combattait près de Bakhmut, le front le plus chaud.

Official: Russia launches 5 attacks with chemical weapons on southeastern front lines in past day

Au cours de la dernière journée, les forces russes ont lancé cinq attaques avec des munitions contenant des produits chimiques toxiques contre des soldats ukrainiens sur les lignes de front du sud-est, Oleksandr Shtupun, porte-parole du groupe de forces de Tavria, dit le 30 janvier.

La Russie a récemment accru son recours aux armes chimiques en Ukraine, avec 81 cas documentés rien qu’en décembre, selon l’armée ukrainienne. Le Protocole de Genève de 1925 interdit l’utilisation d’armes chimiques et biologiques en temps de guerre.

Les munitions utilisées par les troupes russes dans le sud-est de l’Ukraine le 29 janvier étaient probablement des grenades K-51 contenant de la chloropicrine, selon Shtupun.

“Mais chacun de ces cas fait l’objet d’une enquête séparée. Des analyses appropriées sont effectuées, puis les résultats sont soumis aux institutions internationales”, a déclaré Shtupun à la télévision nationale.

Les soldats peuvent se protéger des effets de la chloropicrine en utilisant des masques à gaz, a-t-il ajouté.

L’Ukraine a enregistré plus de 400 cas d’utilisation par la Russie de munitions contenant des produits chimiques toxiques entre février 2022 et décembre 2023, selon l’état-major général des forces armées ukrainiennes. signalé le 27 décembre.

Le plus souvent, l’armée russe utiliserait des grenades, telles que les K-51, RGR et Drofa-PM, et les lancerait depuis des drones d’attaque.

Ce sont les plus importants navires russes détruits par l’Ukraine L’un des développements les plus inattendus de cette invasion à grande échelle a été le nombre de navires russes, gros et coûteux, qui ont été détruits par l’Ukraine, un pays qui, techniquement, n’a pas de marine. Environ 20 % de la flotte russe de la mer Noire a été détruite en décembre 2023, selon le ministère de la Sécurité nationale et de la Défense.

Businessman, law enforcement officers in Odesa Oblast accused of helping draft-age men escape to Moldova

Un groupe de quatre habitants de la région d’Odessa, dont deux agents des forces de l’ordre, a aidé des Ukrainiens en âge d’être enrôlés à échapper à la mobilisation en s’enfuyant en Moldavie, selon le Bureau d’enquête d’État. signalé le 30 janvier.

En vertu de la loi martiale, en vigueur depuis le début de l’invasion à grande échelle, il est interdit aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter l’Ukraine, sauf circonstances particulières. La BBC signalé en novembre, près de 20 000 hommes ukrainiens avaient quitté illégalement le pays depuis février 2022, citant des informations provenant des pays voisins.

Les autorités ukrainiennes ont révélé que plus de 21 000 personnes avaient été appréhendées par les gardes-frontières alors qu’elles tentaient de traverser, a ajouté la BBC. La majorité des personnes arrêtées tentaient de traverser la frontière à pied ou à la nage, mais près de 7 000 ont tenté d’utiliser des documents falsifiés.

Le stratagème récemment découvert a été organisé par un homme d’affaires de la région d’Odessa, dont la responsabilité était de trouver des personnes prêtes à traverser illégalement la frontière en échange de 7 000 dollars par personne, selon l’enquête. Il aurait falsifié des documents pour radier les insoumis du registre militaire ukrainien en raison de faux problèmes de santé.

Les agents chargés de l’application des lois ont organisé des inspections formelles et ont laissé passer les hommes munis de faux certificats à la frontière de l’État, a indiqué le bureau.

Le quatrième membre du groupe, qui est légalement autorisé à quitter l’Ukraine car il est père de plus de trois enfants, a conduit les intrus en Moldavie dans sa propre voiture, ont ajouté les forces de l’ordre.

Le bureau a accusé les suspects de transport illégal de personnes à travers la frontière ukrainienne. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent jusqu’à neuf ans de prison.

Les autorités ukrainiennes découvrent régulièrement des stratagèmes visant à aider les hommes à quitter illégalement le pays pour échapper à la mobilisation et poursuivre en justice les organisateurs présumés.

Le Bureau d’enquête de l’État signalé sur un complot « sans précédent » en novembre 2023 impliquant des bureaux régionaux d’enrôlement militaire et la falsification de documents. Plus de 100 hommes étaient soupçonnés d’avoir utilisé les documents falsifiés dans le cadre d’un plan visant à tenter de quitter le pays.

Une inspection nationale des bureaux de recrutement ukrainiens en août 2023 révélé de multiples violations, notamment corruption, abus de pouvoir et fraude, ont incité le président Volodymyr Zelensky à licencier les chefs de tous les bureaux d’enrôlement militaire régionaux.

L’économie ukrainienne peut-elle survivre sans aide étrangère ? Les experts ne sont pas sûrs Alors que la guerre à grande échelle de la Russie approche du cap des deux ans, l’Ukraine se dirige vers des turbulences économiques alors qu’une aide financière extérieure vitale est en jeu. Le gouvernement ukrainien consacrant la totalité de ses revenus à l’armée, il dépend de l’aide internationale de ses partenaires occidentaux. Le déficit budgétaire…