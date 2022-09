Le Cabinet de l’Union a approuvé mercredi la signature de garanties pour l’organisation de la Coupe du Monde Féminine des moins de 17 ans de la FIFA 2022 en Inde.

La Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 se déroulera en Inde du 11 au 30 octobre.

La septième édition du tournoi biennal des jeunes sera la toute première compétition féminine de la FIFA à être organisée par l’Inde.

Une aide de Rs 10 crore serait accordée à la Fédération indienne de football (AIFF) pour l’entretien du terrain de jeu, l’alimentation du stade, l’énergie et le câblage, l’image de marque des stades et des sites d’entraînement, etc.

