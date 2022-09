Le cabinet de Liz Truss pourrait être le premier sans un homme blanc à de hautes fonctions

Commentez cette histoire Commentaire

Liz Truss, qui a remporté une bataille laconique pour succéder à Boris Johnson au poste de Premier ministre britannique, est sur le point de présider un moment historique : pour la première fois, il est peu probable qu’un homme blanc occupe l’un des quatre sièges politiques britanniques. Puissance. Truss est sur le point de nommer James Cleverly au poste de secrétaire aux Affaires étrangères, Suella Braverman – dont les parents sont venus en Grande-Bretagne dans les années 1960 du Kenya et de Maurice – au poste de ministre de l’Intérieur, et Kwasi Kwarteng au poste de premier chancelier noir du pays de l’Échiquier ou chef des finances, médias britanniques signalé.

Cleverly, dont la mère est originaire de Sierra Leone – son père est originaire du Wiltshire, à environ 90 miles de Londres – a parlé publiquement d’avoir été victime d’intimidation en tant qu’enfant métis et d’avoir donné des conférences lors de conférences du Parti conservateur sur la façon dont le parti peut gagner le soutien des électeurs noirs. Kwarteng, dont les parents ont émigré du Ghana en Grande-Bretagne, a écrit un livre examinant la domination de l’Empire britannique dans les anciennes colonies d’Irak, du Cachemire, du Myanmar, du Soudan, du Nigeria et de Hong Kong.

La diversité des nominations ministérielles de Truss a été saluée par certains, dans un pays où les membres du Parti conservateur – environ 0,3% de la population britannique – sont généralement plus âgés, plus riches, à 95% blancs et plus à droite que la Grande-Bretagne dans son ensemble. (Près de 85% des personnes vivant en Angleterre et au Pays de Galles s’identifient comme blanches, selon les données du gouvernement.)

“Le nouveau cabinet est un autre rappel que des personnes de tous horizons peuvent aller loin au sein du parti conservateur”, a déclaré Samuel Kasumu, ancien conseiller aux affaires raciales de Johnson, au journal Guardian.

Tout le monde n’a pas semblé convaincu. Un titre du tabloïd de droite britannique Daily Mail a déclaré avec regret : Liz Truss met la touche finale à un nouveau gouvernement diversifié : Pas de place pour les hommes blancs dans les grands bureaux de l’État.

À tous ceux qui espéraient que le gouvernement de Liz Truss serait enfin “anti-réveillé”… il n’y aura “pas de place pour les hommes blancs dans les grands bureaux de l’État” C’est presque comme si le privilège masculin blanc était un mensonge depuis le début ? pic.twitter.com/4D2dMjF80s — Martin Daubney 🇬🇧 (@MartinDaubney) 5 septembre 2022

Son prédécesseur, Johnson, avait également une composition ministérielle assez diversifiée. Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a été le premier député britannique d’origine indienne à occuper ce poste, tandis que les trois chanceliers de son mandat de premier ministre comprenaient deux hommes d’origine sud-asiatique et un d’origine kurde. Truss était son ministre des affaires étrangères.

Certains ont souligné que bien que ethniquement diversifiés, les principaux nommés probables de Truss proviennent de l’aile droite du parti. Kwarteng avait fait pression pour que la Grande-Bretagne quitte rapidement l’Union européenne tandis que Braverman a déclaré que les écoles pourraient être en mesure d’ignorer légalement les pronoms préférés des élèves non conformes au genre et transgenres.

Truss, 47 ans, promet de réduire les impôts et de renforcer les emprunts pour financer les dépenses, alors même que l’inflation dépasse les 10% et que la Banque d’Angleterre prévoit une récession prolongée d’ici la fin de l’année. Truss s’est également engagé à faire de la réduction de la migration illégale une priorité essentielle, garantissant la poursuite d’une politique controversée d’expulsion vers le Rwanda des demandeurs d’asile qui entrent au Royaume-Uni sur de petits bateaux.

Liz Truss succède à Boris Johnson au poste de Premier ministre britannique

Le parti travailliste d’opposition de centre-gauche compte un groupe de législateurs élus plus diversifié sur le plan ethnique et sexuel, mais ils occupent une plus petite proportion des postes les plus élevés du parti.

Le politicien travailliste Shaista Aziz a déclaré sur Twitter en réponse aux nouvelles des personnes potentielles nommées par Truss selon lesquelles il « ne suffit pas d’être un politicien noir ou une minorité ethnique dans ce pays ou un membre du cabinet. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit. C’est en fait du symbolisme.

Dans la perspective du vote à la direction, Aziz a écrit un article reprochant aux conservateurs de ne pas représenter les préoccupations des gens ordinaires.

“Malgré tous les discours sur la diversité et l’inclusion, les candidats conservateurs de couleur et tous ceux qui sont entrés dans la course soutiennent les politiques d’immigration de droite du parti, qui incluent le renvoi des demandeurs d’asile du Royaume-Uni et leur transport par avion au Rwanda pendant que leurs demandes d’asile sont traitées. “, a-t-elle écrit le mois dernier.

La législatrice du travail Marsha de Cordova a dit que même si le cabinet de Truss devrait être diversifié, “il sera le plus à droite de mémoire d’homme, adoptant un programme politique qui attaquera les droits des travailleurs, en particulier des minorités”.