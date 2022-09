Le cabinet de Liz Truss au complet : Qui fait partie de la meilleure équipe du nouveau Premier ministre ?

Liz Truss a récompensé ses proches alliés avec des postes de haut niveau au sein du cabinet tout en retirant la plupart des partisans de Rishi Sunak du gouvernement lors d’un remaniement majeur alors qu’elle prenait la relève de Boris Johnson au poste de Premier ministre.

La majeure partie des nominations de Mme Truss concernent la droite du parti conservateur, ce qui réduit les espoirs qu’elle essaierait d’unir le parti après une course à la direction extrêmement conflictuelle.

Un ancien ministre a déclaré L’indépendant de craintes que Mme Truss ne crée un «cabinet de copains», mettant la loyauté personnelle au-dessus de la compétence nécessaire à une époque de crise pratiquement sans précédent.

Mme Truss a également envoyé l’ancien vice-Premier ministre Dominic Raab et ses collègues du cabinet Grant Shapps, George Eustice et Steve Barclay à l’arrière-ban après avoir soutenu M. Sunak, son rival dans la course à la direction conservatrice qui était plus populaire parmi les députés.

Ses nominations signifient que pour la première fois dans l’histoire du Royaume-Uni, aucun des quatre grands postes de l’État n’a été occupé par un homme blanc, dans une décision accueillie par les conservateurs comme une victoire pour la « méritocratie ».

M. Kwarteng, un allié de longue date de Mme Truss, est entré au Trésor pour remplacer Nadhim Zahawi, qui, avec seulement 63 jours, est le deuxième chancelier le plus court en plus de 200 ans.

Le nouveau chancelier a pour tâche de tenir les cordons de la bourse du Royaume-Uni alors que le pays fait face à une aggravation de la crise du coût de la vie, l’économie devant plonger dans la récession.

Chancelier nouvellement installé Kwarteng (PENNSYLVANIE)

Il est un proche allié politique de Mme Truss depuis des années et est en phase avec ses promesses de réduire les impôts et de desserrer les cordons de la bourse pour soutenir l’économie.

Il s’est ouvertement heurté par le passé à M. Sunak sur la politique de son prédécesseur, alors qu’il aurait également souvent été en désaccord avec le Trésor.

Ecrire dans le Financial Times récemment, M. Kwarteng a clairement indiqué qu’il était détendu à l’idée d’augmenter les niveaux d’emprunt déjà très élevés du Royaume-Uni pour aider l’économie à surmonter la crise.

M. Kwarteng est le quatrième chancelier britannique d’affilée représentant une minorité ethnique, après Sajid Javid, M. Sunak et M. Zahawi.

Un avocat qui a déclaré que les tribunaux devraient rester en dehors de la politique et a critiqué la fonction publique pour être trop «réveillé» est en charge du département gouvernemental peut-être le plus difficile.

Mme Braverman, 42 ans, devra tout de suite faire face aux passages de migrants, à une contestation judiciaire de la politique d’expulsion du Rwanda, au coût croissant du système d’asile britannique, au taux de criminalité le plus élevé en 20 ans, aux retards dans le traitement des passeports et à la faible confiance du public dans la police.

Elle suit la figure controversée Priti Patel au sommet du ministère de l’Intérieur. Allan Hogarth, responsable des politiques et des affaires gouvernementales d’Amnesty International Royaume-Uni, a exhorté Mme Braverman à « tracer une voie complètement différente de celle de son prédécesseur – axée sur les droits humains, la justice, l’espoir et la compassion ».

Braverman quitte le n ° 10 après avoir été nommé ministre de l’Intérieur (PENNSYLVANIE)

Mme Braverman est la cinquième femme de l’histoire à occuper le poste de ministre de l’Intérieur. La première était Jacqui Smith du Labour, qui a fait le travail de 2007 à 2009.

Mme Truss a remis son mémoire à M. Cleverly, une grande promotion pour le député de Braintree qui a été secrétaire à l’éducation pendant quelques mois depuis l’effondrement du gouvernement de M. Johnson.

La réserviste de l’armée a précédemment été ministre au ministère des Affaires étrangères sous Mme Truss et son prédécesseur, M. Raab.

Il a été un ardent partisan de Mme Truss, la présentant sur scène lors des premières hustings officielles avec des membres conservateurs à Leeds, et suggérant à la suite de sa victoire que le public se “réchauffera” avec elle au fil du temps.

Dans son nouveau rôle, il aidera le nouveau Premier ministre à faire face à un défi de taille, avec la guerre en Ukraine et les relations avec la Chine en tête de liste.

Interrogé par l’agence de presse de l’AP avant le résultat de la direction des conservateurs s’il accepterait le poste de secrétaire aux Affaires étrangères, s’il était proposé par Mme Truss, il a répondu simplement : “Qui ne l’accepterait pas ?”

Mme Coffey, l’ancienne secrétaire au Travail et aux Pensions qui est considérée comme l’amie la plus proche du Premier ministre à Westminster, a remplacé M. Raab comme commandant en second après avoir décrit les plans fiscaux de Mme Truss comme une “note de suicide électorale”.

Coffey sur Downing Street mardi (PENNSYLVANIE)

Elle a également pris en charge le dossier de santé de M. Barclay – qui n’occupait ce poste que depuis juillet – après avoir manifesté son soutien à M. Sunak.

M. Wallace poursuivra son rôle, car il joue un rôle vital dans le soutien de la Grande-Bretagne à la lutte de l’Ukraine contre l’invasion de Vladimir Poutine.

Le secrétaire à la Défense était le favori des membres conservateurs pour succéder à M. Johnson, mais il n’a pas jeté son chapeau dans le ring dans la course pour le remplacer.

En tant que sceptique net zéro qui attribuait autrefois les prix élevés de l’énergie à «l’alarmisme du changement climatique», la nomination de M. Rees-Mogg a inquiété les militants écologistes.

Les militants du climat et les politiciens de l’opposition ont déclaré que sa nomination était “profondément inquiétante”.

Plus tôt cette année, M. Rees-Mogg a déclaré que le gouvernement de M. Johnson voulait “la dernière goutte” de pétrole et de gaz de la mer du Nord, rejetant les avertissements selon lesquels une nouvelle poussée pour les combustibles fossiles ruinerait les chances du Royaume-Uni d’atteindre le zéro net d’ici 2050.

Rees-Mogg sur Downing Street mardi (Reuters)

“2050 est loin”, a déclaré M. Rees-Mogg à LBC à l’époque. «Nous n’essayons pas de devenir net zéro demain. Nous allons avoir besoin de combustibles fossiles dans l’intervalle.

Le ministre du cabinet a également décrit l’idée de rouvrir les sites de fracturation hydraulique comme “une opportunité assez intéressante”.

M. Clarke remplace un autre M. Clarke, Greg, au poste de secrétaire pour la mise à niveau, le logement et les communautés après un passage en tant que secrétaire en chef du Trésor.

Il a déclaré qu’il “donnerait tout” pour mener à bien la politique phare du prédécesseur de Mme Truss, politique qui pourrait s’avérer extrêmement préjudiciable sur le plan politique si elle n’était pas appliquée.

M. Heaton-Harris prend en charge le dossier de l’Irlande du Nord alors que le nouveau Premier ministre se prépare à aller de l’avant avec un plan visant à déchirer les accords commerciaux de la Grande-Bretagne après le Brexit avec l’UE.

Les politiciens de l’île d’Irlande ont félicité l’ancien whip en chef pour sa nomination, les syndicalistes appelant à l’action sur le protocole d’Irlande du Nord et le ministre des Affaires étrangères de la république irlandaise, Simon Coveney, a déclaré que la première priorité de M. Heaton-Harris devrait être de réparer l’exécutif de NI après que les syndicalistes se soient retirés. sur le protocole.

Un “eurosceptique féroce” autoproclamé sur son site Web, M. Heaton-Harris a été président du groupe de recherche européen des députés conservateurs pro-Brexit entre 2010 et 2016.

Nadhim Zahawi: Chancelier du duché de Lancaster, ministre des relations intergouvernementales et ministre des égalités

M. Zahawi a été rétrogradé du sommet du Trésor, faisant de lui le deuxième chancelier le plus court en 200 ans. Le seul chancelier moderne à avoir servi moins de temps que lui, Iain Macleod, est décédé après 30 jours dans le rôle en 1970.

Chancelier du duché de Lancaster était un titre donné à Michael Gove alors qu’il était effectivement l’adjoint de M. Johnson. Avec Mme Coffey en tant que vice-Premier ministre, on ne sait pas ce que l’on attend de M. Zahawi dans ce rôle.

Autre part, Brandon Lewis a été nommé secrétaire de la justice et lord chancelier, Michelle Donelan a été nommé secrétaire à la culture, Penny Mordaunt a été nommé chef de la Chambre des communes, Kemi Badenoch a été nommé secrétaire commercial et président de la chambre de commerce, Alok Sharma est resté président de la COP26, Wendy Morton a été nommé whip en chef, Ranil Jayawardena a été nommé secrétaire à l’environnement, Kit Malterie a été nommé secrétaire à l’éducation, Chloé Smith a été nommé secrétaire du travail et des retraites, Tom Tugendhat a été nommé ministre de la sécurité à la table du cabinet, Jacques Berry a été nommé ministre sans portefeuille et président conservateur et Seigneur Vrai a été nommé chef des seigneurs.