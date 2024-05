Le cabinet de guerre devrait élargir le mandat de l’équipe de négociation pour un éventuel accord d’otages

Le cabinet de guerre a élargi le mandat de l’équipe qui négocie un accord pour la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza depuis le 7 octobre, selon les médias hébreux publiés jeudi.

Le site d’information Ynet a rapporté qu’il y avait un large consensus parmi les responsables de la sécurité, le ministre de la Défense Yoav Gallant, les ministres Benny Gantz, Gadi Eizenkot et Ron Dermer, et l’observateur du cabinet Aryeh Deri, sur la nécessité d’allonger la « laisse » de l’équipe de négociation.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu était initialement opposé à l’élargissement du mandat de l’équipe de négociation, selon les informations, mais a été influencé par le large soutien en faveur de cette décision et par la récente diffusion d’images montrant l’enlèvement de femmes soldats de Tsahal le 7 octobre.

Toutefois, le mandat n’a pas été élargi autant que l’équipe l’avait demandé. L’un des négociateurs, le général de division (de réserve) Nitzan Alon, aurait suggéré que l’équipe devrait se voir confier un mandat plus conforme aux exigences du Hamas.

Obtenez l’édition quotidienne du Times of Israel

par email et ne manquez jamais nos top stories En vous inscrivant, vous acceptez les conditions

L’adresse e-mail est invalide ou manquante

Veuillez réessayer.





L’adresse e-mail est invalide ou manquante

Veuillez réessayer.



Alon aurait également déclaré que l’équipe devait parler aux deux parties médiatrices, l’Égypte et le Qatar, après qu’Israël ait cessé de communiquer avec cette dernière. Ynet a indiqué que cette suggestion pourrait avoir été influencée par le reportage de CNN Cela dit, l’Égypte a modifié les termes d’un précédent accord présenté au Hamas, provoquant l’échec des négociations.

L’Egypte a menacé mercredi de cesser d’agir en tant que médiateur suite aux critiques de sa conduite à la lumière du reportage de CNN.

Le major-général (de réserve) Nitzan Alon s’exprime lors de la conférence de l’Institut d’études sur la sécurité nationale à Tel Aviv, le 28 janvier 2019. (INSS)

Le chef d’état-major de Tsahal, Herzi Halevi, aurait déclaré lors de la réunion du cabinet de guerre que la poursuite d’un accord d’otages était la meilleure ligne de conduite militaire, stratégique et morale. À court terme, a soutenu Halevi, un accord, en créant une trêve à Gaza, permettra des négociations pour mettre fin aux hostilités dans le nord avec le groupe terroriste libanais Hezbollah.

Pendant ce temps, le directeur de la CIA, William Burns, se rendra en Europe pour rencontrer le chef du Mossad, David Barnea, et le Premier ministre qatari, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dans le but de relancer les pourparlers sur les otages, ont déclaré jeudi deux responsables au Times of Israel.

Le dernier cycle de pourparlers sur les otages a échoué au début du mois et les négociations n’ont pas encore repris, les parties étant incapables de combler le fossé sur la question fondamentale des négociations : le Hamas cherche un accord sur les otages qui mette définitivement fin à la guerre déclenchée par son parti. l’assaut du 7 octobre, alors qu’Israël n’est disposé qu’à accepter un cessez-le-feu temporaire, dans le but d’achever le démantèlement du groupe terroriste.

Les otages ont été capturés le 7 octobre, lorsque des milliers de terroristes dirigés par le Hamas ont traversé la frontière israélienne par voie terrestre, aérienne et maritime, tuant quelque 1 200 personnes et capturant 252 otages, pour la plupart des civils, la plupart au milieu d’actes de brutalité.

On estime que 121 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre restent à Gaza – pas tous en vie – après que 105 civils ont été libérés de captivité par le Hamas au cours d’une trêve d’une semaine fin novembre, et que quatre otages ont été libérés avant cela. Trois otages ont été sauvés vivants par les troupes, et les corps de 19 otages ont également été retrouvés, dont trois tués par erreur par l’armée.

L’armée israélienne a confirmé la mort de 37 des personnes toujours détenues par le Hamas, citant de nouveaux renseignements et découvertes obtenues par les troupes opérant à Gaza.

Les Israéliens manifestent à Jérusalem, appelant à la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza, le 22 mai 2024. (Tanya Zion-Waldoks)

Une autre personne est portée disparue depuis le 7 octobre et son sort reste inconnu.

Le Hamas détient également les corps des soldats tombés au combat, Oron Shaul et Hadar Goldin, depuis 2014, ainsi que ceux de deux civils israéliens, Avera Mengistu et Hisham al-Sayed, qui seraient tous deux vivants après être entrés dans la bande de Gaza de leur propre gré en 2014. 2014 et 2015 respectivement.

La pression s’est intensifiée sur le gouvernement pour parvenir à un accord pour libérer les otages restants, des manifestations régulières attirant des dizaines de milliers de personnes dans les rues pour exiger leur sauvetage.

La semaine dernière, la Douzième chaîne a cité un membre important de l’équipe israélienne de négociation sur les otages disant qu’une décision du gouvernement de Netanyahu d’étendre davantage les opérations de Tsahal dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, mettrait en danger la vie des otages.

De tels avertissements ont été lancés par des responsables étrangers, mais c’est la première fois qu’ils sont repris – quoique de manière anonyme – par un membre haut placé de l’équipe de négociation israélienne.

Netanyahu et d’autres membres de son gouvernement ont insisté sur le fait que la pression militaire, comme l’opération à Rafah, est ce qui amènera le Hamas à accepter un accord d’otages acceptable.

Jacob Magid a contribué à ce rapport.