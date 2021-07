Le cabinet de chasseurs de têtes Egon Zehnder accusé de fraude fiscale à New York par un lanceur d’alerte

Un procès de dénonciateur récemment descellé accuse le grand chasseur de têtes d’entreprise et cabinet de conseil Egon Zehnder International d’un stratagème de dix ans qui aurait privé l’État de New York de 13,25 millions de dollars d’impôts dus par l’entreprise.

Le procès de la Cour suprême de Manhattan indique qu’Egon Zehnder – qui a placé des cadres supérieurs et des membres du conseil d’administration de certaines des plus grandes entreprises des États-Unis et du monde – a tenu deux jeux de livres financiers dans le cadre du programme visant à sous-estimer les revenus gagnés pour les services rendus à New York.

Les coûts liés à ces services à New York auraient été transférés aux bureaux d’Egon Zehnder ailleurs dans le monde, et l’entreprise « a fortement sous-estimé son revenu imposable » à New York en déposant sciemment de fausses déclarations de revenus, selon la poursuite.

La plainte allègue que la division américaine de l’entreprise a illégalement évité de compter comme revenu imposable environ 86 millions de dollars, soit plus de 67 % des quelque 128 millions de dollars de revenus américains provenant des services à la clientèle dans lesquels elle a travaillé conjointement avec les bureaux étrangers de l’entreprise de 2003 à 2013.

« Il s’agissait d’un stratagème mondial, et les États-Unis n’en faisaient qu’une partie », a déclaré Randy Fox, l’avocat du dénonciateur non identifié.

Fox, qui exerce maintenant en pratique privée, était le chef fondateur du bureau de protection des contribuables du bureau du procureur général de New York.

Egon Zehnder, basé en Suisse, a catégoriquement nié les allégations dans une déclaration à CNBC, les qualifiant de produits d’un ancien employé mécontent qui a été licencié par l’entreprise.

Le client de Fox est en mesure de récupérer personnellement de 25 à 30 % de tous les dommages-intérêts accordés dans le cadre du procès.

La poursuite demande des dommages-intérêts et des pénalités triples en vertu de la False Claims Act de New York, qui totaliseraient au moins 47 millions de dollars avant de prendre en compte les intérêts composés sur la réclamation. Cet intérêt s’élève à environ 20 000 $ par semaine, a déclaré Fox.

La poursuite cite et cite des avertissements – capturés par écrit et des conversations enregistrées – aux hauts dirigeants d’Egon Zehnder selon lesquels « leur conduite était inappropriée, illégale et même frauduleuse ».

« Plutôt que de tenir compte de ces avertissements clairs, EZI USA et EZI AG les ont rejetés et ont affirmativement poursuivi les programmes pendant des années », indique le procès.

La poursuite indique que le contrôleur de l’époque de la division EZI USA a fait ces avertissements, dont un directement au président-directeur général d’EZI AG à l’époque, A. Daniel Meiland, fin 2006.

« Le contrôleur a informé Meiland que la société sous-déclarait les revenus imposables, ce qui mettait l’entreprise en danger. Le contrôleur a présenté à Meiland une analyse écrite montrant un écart de plusieurs millions de dollars entre les revenus sur la base d’une comparaison des frais de télécopie et [international assistance] facturation », a déclaré le procès.

« Meiland a dit qu’il réfléchirait à la question. Il a rendu l’analyse au contrôleur et a dit de la détruire.

Fox a déclaré à CNBC: « Il n’y a pas beaucoup de cas où les hauts dirigeants se font dire qu’il y a de la fraude ici, et ignorent, d’être avertis et de ne pas agir. »

La plainte a été déposée en janvier 2017 au nom de l’État de New York par une société écran connue sous le nom d’American Advisory Services LLC, qui garde secrète l’identité du dénonciateur qui fait les allégations.

La poursuite a été déposée sous scellés pour donner à l’État le temps d’enquêter sur les allégations et de décider si l’État deviendrait le demandeur principal dans l’affaire.

Fox a déclaré qu’en novembre dernier, le bureau du procureur général de l’État, Letitia James, avait décidé de ne pas poursuivre la plainte, laissant au dénonciateur le soin de poursuivre la poursuite, effectivement au nom de l’État.

New York se taillerait la part du lion des dommages recouvrés.

Egon Zehnder a été informé en mai de la plainte, qui a été descellée la semaine dernière devant le tribunal de Manhattan, selon Fox, qui a fourni à CNBC une copie de la poursuite.

Le bureau du procureur général a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC et a demandé pourquoi il avait choisi de ne pas poursuivre l’affaire.

Fox a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi le bureau de l’AG avait décidé de ne pas engager la poursuite.

« C’est un excellent dossier avec d’excellentes preuves », a-t-il déclaré, notant que la False Claims Act autorise explicitement les dénonciateurs à poursuivre indépendamment une plainte même si un organisme gouvernemental choisit de ne pas le faire.

Fox a également souligné que le bureau de l’AG n’a pas demandé à un juge de rejeter la poursuite, ce qu’il a le pouvoir de faire.