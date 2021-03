Le cabinet de Biden à moitié vide après un lent démarrage des confirmations

WASHINGTON (AP) – Le cabinet du président Joe Biden prend forme au rythme le plus lent de l’histoire moderne, avec un peu plus d’une douzaine de nominés aux postes les plus importants confirmés plus d’un mois après le début de son mandat.

Parmi les 23 candidats de Biden au rang du Cabinet, seuls 13 ont été confirmés par le Sénat, soit un peu plus de la moitié. Et parmi les 15 principaux candidats à la direction des agences fédérales, 10 ont été confirmés, soit environ les deux tiers. Selon le Center for Presidential Transition, environ un mois après le début de leur premier mandat, les quatre présidents précédents ont confirmé 84% de leurs choix au sein du Cabinet.

Mardi, le cabinet de Biden a été plongé dans une plus grande incertitude lorsque sa candidate à la tête du bureau du budget de la Maison Blanche, Neera Tanden, s’est retirée de l’examen après que sa nomination se soit heurtée à l’opposition de sénateurs clés des deux côtés de l’allée.

Le retard dans les confirmations signifie que certains départements se retrouvent sans leurs principaux décideurs alors qu’ils tentent de mettre en place des politiques pour faire face aux crises qui se chevauchent provoquées par la pandémie de coronavirus.

L’ancienne secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Donna Shalala, a déclaré qu’il y a un certain nombre de «grandes décisions» au HHS et dans l’ensemble du gouvernement fédéral qui attendent le leadership du sommet.

«C’est très malheureux. Et au milieu d’une énorme crise sanitaire, ce n’est pas la bonne chose à faire », a-t-elle déclaré. «Les fonctionnaires sont capables, mais ils ont besoin de leadership. Et ils sont habitués à avoir des dirigeants.

Shalala a été confirmée deux jours après la prestation de serment du président Bill Clinton et a déclaré qu’elle avait sa chaîne de commandement prête à fonctionner et qu’elle pouvait immédiatement fouiller dans une longue liste de décisions et de changements de politique.

Le procureur général de Californie Xavier Becerra, candidat HHS de l’administration Biden, obtiendra un vote en comité mercredi, et il devrait recevoir une confirmation facile. Mais Shalala a souligné une longue liste de problèmes – de la surveillance des hôpitaux, des entreprises de soins de santé et des maisons de retraite pendant la pandémie aux problèmes liés au prix des médicaments, à la télémédecine et aux services de garde d’enfants – qui nécessitent de toute urgence sa contribution.

Faute de chef de service, dit-elle, «ça ralentit tout simplement».

Matt Stier, président et chef de la direction du Partnership for Public Service, une organisation à but non lucratif qui suit les transitions présidentielles, a déclaré que les ministères fédéraux ont tendance à agir de manière plus conservatrice dans la prise de décision et l’évolution des politiques sans les hauts gradés en place.

« Manquer la personne la plus élevée signifie qu’il est assez difficile de répondre aux très grandes questions et d’apporter de grands changements », a-t-il déclaré. « Et il y a un conservatisme naturel en place lorsque les gens ne savent pas encore ce que la personne supérieure va vraiment faire. vouloir. »

La lenteur des confirmations résulte en partie du retard dans le processus de transition résultant des tentatives du président Donald Trump de contester sa perte lors de la course à la présidentielle de 2020 et de ce que la Maison Blanche Biden dit être un manque de coopération de la part des responsables de l’administration Trump.

Les démocrates du Sénat n’ont remporté la majorité des sièges à la chambre qu’au second tour des élections en Géorgie du 5 janvier, puis il a fallu près d’un mois aux dirigeants démocrates et républicains pour s’entendre sur une résolution régissant l’organisation de la chambre haute, ce qui a encore retardé le comité. travailler.

Et les démocrates reconnaissent en privé que le deuxième procès de destitution de Trump a également ralenti le processus, mangeant une semaine de temps précieux au Sénat et embourbant les législateurs avec d’autres travaux au-delà de l’examen et du traitement des candidats de Biden.

Pourtant, le porte-parole de la transition de Biden, Andrew Bates, a déclaré qu’après les retards «résultant de la résistance de l’administration précédente à la volonté du peuple américain», les progrès relativement fluides de la confirmation ces dernières semaines «sont à la fois bienvenus et appréciés».

Il a ajouté, cependant, «ce n’est guère suffisant, et les candidats bénéficiant d’un fort soutien bipartisan – et qui sont essentiels pour vaincre la pandémie et redresser notre économie avec la création de millions d’emplois – restent inutilement bloqués par des membres individuels. Cela doit changer.

L’administration Biden a donné la priorité à la confirmation des candidats qui sont essentiels pour la sécurité nationale, l’économie et les décisions de santé publique. Biden a en place son directeur du renseignement national et ses hauts gradés dans les départements d’État, de sécurité intérieure et de défense, ainsi que son secrétaire au Trésor.

Mais en plus d’attendre Becerra au HHS, l’administration manque de hauts dirigeants du ministère de la Justice, du Logement et du Développement urbain et de la Small Business Administration, des départements qui seront essentiels pour certaines des principales priorités de Biden et la mise en œuvre de son aide aux coronavirus de 1,9 billion de dollars. projet de loi, s’il est adopté plus tard ce mois-ci.

Et le retard dans la confirmation des postes supérieurs signifie également un retard dans la confirmation et l’attribution des sièges des secrétaires adjoints et des sous-secrétaires, qui sont souvent en charge de l’essentiel de la mise en œuvre de la politique majeure. Shalala a noté, par exemple, que les Centers for Medicare & Medicaid Services offriront des conseils sur la façon dont les assureurs devraient couvrir les coûts des coronavirus et la mise en œuvre sur certains aspects de la facture d’aide COVID-19, et ne disposent actuellement que d’un administrateur par intérim. Elle a également noté que HHS avait des adjoints qui supervisent tout, de la réinstallation des réfugiés aux programmes de garde d’enfants.

Et le retrait de Tanden mardi soulève d’autres questions sur le processus budgétaire de l’administration Biden.

La Maison Blanche n’a pas encore proposé de calendrier pour la publication de son budget, invoquant les retards de transition et le manque de coopération de l’administration Trump. Cela les place derrière les présidents les plus récents, qui soumettent généralement les lignes directrices écrites du budget au Congrès d’ici la fin du mois de février, bien que Trump n’ait soumis le sien qu’à la mi-mars.

L’administration Biden n’a cependant pas été complètement bloquée par la lenteur des confirmations. La Maison Blanche a publié un certain nombre de décrets décrivant les examens des politiques et les changements en cours dans les ministères fédéraux, et les fonctionnaires travaillent sur des décisions politiques clés, même sans leadership confirmé par le Sénat.

Par exemple, alors que le candidat de Biden à la tête du ministère de l’Éducation, Miguel Cardona, vient d’être confirmé par le Sénat mardi, le chef par intérim du département a publié le mois dernier des lignes directrices obligeant les États à administrer des tests standardisés malgré la pandémie.

Et Stier a noté que l’administration Biden a installé des centaines d’employés non confirmés par le Sénat dans tout le gouvernement fédéral, aidant à fournir des conseils même sans les chefs de département en place. Biden lui-même a assermenté plus de 1100 membres du personnel non confirmés par le Sénat dans tout le gouvernement fédéral le premier jour de sa présidence, un nombre sans précédent selon Stier.

«Cela atténue le problème en ce que vous avez alors des personnes en place qui peuvent fournir des conseils à l’équipe de carrière sur les positions et les priorités de l’administration», a déclaré Stier.

