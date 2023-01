Le cabinet d’avocats de Kelowna prend des mesures pour soutenir l’association des hospices

Entrée de l’équipe Pushor Real Good pour l’événement de collecte de fonds Swinging with the Start pour Central Okanagan Hospice Association. (Photo fournie)

La Pushor Real Good Dance Party se tiendra le 21 janvier, animée par Pushor Mitchell et Grant Thornton, et les profits iront à la Central Okanagan Hospice Association (COHA).

Les billets coûtent 150 $ et comprennent des hors-d’œuvre fusion asiatique de BoxcAr et deux boissons.

Le divertissement sera assuré par DJ Invisible (Kevin Moore) et les danseurs de la Compagnie B de l’École canadienne de ballet.

L’événement aura lieu à la BNA Tasting Room (1250 Ellis Street) et tous les bénéfices seront reversés à l’ACHO. Les billets sont disponibles sur le site Web de l’ACHO.

C’est en conjonction avec l’entrée de l’équipe de Pushor Mitchell dans Swinging with the Stars, qui est la collecte de fonds annuelle de l’ACHO.

Cet événement aura lieu le samedi 25 février au Delta Marriott Grand Okanagan Resort. L’équipe de Pushor Mitchell s’appelle Pushor Real Good.

