2 Actions Clignotant Signes D’achat D’initiés Fort

Le suivi des achats d’actions des initiés peut constituer une stratégie d’investissement viable. Les initiés de l’entreprise – les dirigeants et les membres du conseil d’administration – sont naturellement positionnés pour être au courant, pour savoir comment les politiques et les performances de l’entreprise auront un impact sur le cours des actions. Ils peuvent utiliser ces connaissances pour informer leurs propres achats de stocks – mais pas injustement. Selon la loi, ils doivent divulguer publiquement leurs propres stocks et le grand public peut tirer des leçons de ces achats et de ces ventes. Les mouvements d’initiés peuvent être informatifs ou non. Ces derniers sont de simples changements dans les avoirs en portefeuille, généralement de faible ampleur, effectués pour modifier un pourcentage de propriété ou adhérer à une réglementation fiscale. Les mouvements informatifs, cependant, sont différents. Ce sont les achats et les ventes en grand nombre – et lorsqu’un initié, ou plusieurs initiés, commencent à faire des mouvements d’actions informatifs, les observateurs du marché devraient en prendre note. Ce sont des signes que quelque chose de grand peut être en magasin. TipRanks suit les transactions des initiés, en utilisant les mouvements d’actions publiés publiquement pour les suivre. La page Insiders ‘Hot Stocks fournit le scoop sur les actions que les initiés du marché achètent afin que vous puissiez effectuer des achats éclairés. Nous avons sélectionné deux actions avec des achats informatifs récents pour montrer comment les données fonctionnent pour vous. Brown & Brown (BRO) Brown & Brown est une compagnie d’assurance qui réalise plus de 2,3 milliards de dollars en affaires annuelles. La société est basée en Floride, affiche une capitalisation boursière de 12,4 milliards de dollars, compte 300 bureaux et est le cinquième courtier d’assurance aux États-Unis. Brown & Brown s’occupe de la gestion des risques, offrant des produits d’assurance à des clients de toutes tailles: agences gouvernementales, organisations professionnelles, entreprises, sociétés, familles et particuliers. Brown & Brown a vu ses revenus et ses bénéfices augmenter d’une année à l’autre pendant la crise corona – ce qui est logique, car une compagnie d’assurance stable et fiable devrait s’attendre à une augmentation de son activité en période de crise. Les résultats du 4T20 ont montré un chiffre d’affaires de 642,1 millions de dollars, en hausse de 10,9% en glissement annuel. Le bénéfice s’est établi à 34 cents par action, soit une augmentation de 25% en glissement annuel. Du côté des initiés, James Hay, membre du conseil d’administration, a déposé 433 750 $ pour un achat de 10 000 actions le 29 janvier. Cela amène le sentiment d’initié ici en territoire positif. L’analyste Truist Mark Hughes, classé 5 étoiles par TipRanks, considère Brown & Brown comme un choix solide pour les investisseurs intéressés dans le secteur de l’assurance. «La société génère une solide croissance organique de ses revenus, les marges devraient être stables à la hausse cette année, et l’activité de fusions et acquisitions a été saine, ce qui devrait conduire à une solide croissance du chiffre d’affaires et des résultats dans les périodes à venir. Nous pensons que les actions de BRO restent un bon moyen pour les investisseurs de s’exposer à la reprise de l’économie et de raffermir les prix P&C », a déclaré Hughes. Conformément à son approche optimiste, Hughes évalue BRO un achat, et son objectif de prix de 55 $ indique une confiance dans une croissance d’environ 25% pour les 12 prochains mois. (Pour voir le bilan de Hughes, cliquez ici) Le reste de la rue est-il d’accord? En fin de compte, le consensus des analystes est plus mélangé. Divisé presque au milieu, 4 notes d’achat et 5 prises ont été attribuées au cours des trois derniers mois, donnant le statut d’achat modéré BRO. Avec un objectif de prix moyen de 51,44 $, le gain potentiel sur douze mois s’élève à 17%. (Voir l’analyse boursière de BRO sur TipRanks) Crown Castle (CCI) Le deuxième choix d’initié que nous examinons, Crown Castle, est une fiducie d’investissement immobilier avec une torsion. La société possède et gère l’infrastructure de communication, en particulier les emplacements des tours et des émetteurs si importants pour les réseaux cellulaires. Le portefeuille immobilier de Crown Castle comprend plus de 40 000 tours, 70 000 emplacements de petites cellules et 80 000 miles de câbles à fibres optiques. Le déploiement du nouveau réseau sans fil 5G a été une aubaine pour le modèle de Crown Castle au cours de la dernière année. Les revenus de Crown Castle sont restés stables jusqu’en 2020, allant de 1,4 à 1,49 milliard de dollars, les résultats des troisième et quatrième trimestres s’établissant tous deux à 1,49 milliard de dollars. Pour le quatrième trimestre, c’était un gain de 11% en glissement annuel. Pour 2020 dans son ensemble, CCI a déclaré 5,3 milliards de dollars, en hausse de 3,8% en glissement annuel. La position de Crown Castle était suffisamment solide pour que la société ait augmenté son paiement de dividende de plus de 10% en décembre. Le nouveau paiement, 1,33 $ par action ordinaire, donne un paiement annuel de 5,32 $ et un rendement de 3,2%. En ce qui concerne les transactions d’initiés, nous constatons que Kevin Stephens, l’un des administrateurs de la société, a payé 328 300 $ pour un bloc de 2000 actions. Stephens possède maintenant 671 000 $ de CCI; cet achat récent a presque doublé sa participation totale. L’analyste 5 étoiles Colby Synesael, de Cowen, adopte une position très optimiste sur Crown Castle. Il note que CCI a «un nouvel accord avec Verizon dans lequel le transporteur a accepté de louer 15 000 petites cellules à Crown qui s’installeront au cours des quatre prochaines années…» L’analyste a ajouté ».[We] estimer la moyenne. L’ARPU est de 500 $ / mois. (avec un escalator de 1,5%), ce qui suggère une valeur annualisée initiale d’environ 90 millions de dollars. L’accord représente la plus grande transaction de petite cellule de la société de son histoire… L’accord porte le carnet de commandes de petites cellules de Crown à ~ 30K contre ~ 20K auparavant. La confiance de Synesael ressort clairement de sa cote de surperformance (c’est-à-dire d’achat) sur le titre. Son objectif de prix de 197 $ suggère une hausse d’un an de 21%. (Pour voir le bilan de Synesael, cliquez ici) Dans l’ensemble, les analystes de Wall Street aiment ce qu’ils voient ici. La note consensuelle Strong Buy de CCI est basée sur 8 revues récentes, se décomposant à 7 achats et un seul Hold. L’objectif de cours moyen de CCI est de 177,25 $, ce qui implique une hausse de 9% par rapport au cours actuel de l’action de 177,25 $. (Voir l’analyse boursière CCI sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées pour les actions négociées à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui réunit toutes les informations sur les actions de TipRanks. Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.