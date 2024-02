Le cabinet d’architecture de Norfolk redéfinit le paysage de Hampton Roads

Work Program Architects, un cabinet d’architectes du centre-ville de Norfolk, s’est occupé de redéfinir et de façonner le paysage et la culture de la région, un projet, un bâtiment et un quartier à la fois.

Le travail de l’entreprise en pleine croissance s’étend des entreprises familiales aux installations à but non lucratif, musées et universitaires comme le Ryan Resilience Lab du projet Elizabeth River, le Perry Glass Studio du Chrysler Museum, le nouveau bâtiment scientifique de la Norfolk State University et la préservation du bâtiment Maury High School.

«Ils visent à approfondir l’âme de la communauté», a déclaré Marjorie Mayfield Jackson, directrice exécutive du projet Elizabeth River. “Ils essaient de penser au bien du Norfolk, de la région et de la planète et aux endroits où ils peuvent mettre à profit leur capacité à esquisser un avenir meilleur, puis à aider les gens à réaliser leur esquisse.”

Ouvert en 2010 par les directeurs Mel Price et Thom White, WPA – nommé en clin d’œil à Works Progress Administration – était initialement basé à Monticello Arcade avant d’emménager dans le bâtiment Assembly en mai 2021. L’entreprise a conçu la rénovation de Assembly, y compris ses propres 5 400 chambres. Concept de studio ouvert d’une superficie de 1 000 pieds carrés au troisième étage qui sert de centre de création à ses 20 employés.

Considérés comme des « boomerangs », Price et White sont tous deux originaires de Hampton Roads et sont partis à l’université pour revenir quelques années plus tard, désireux d’avoir un impact sur l’endroit qu’ils ont toujours appelé leur chez-soi.

“C’est une joie de pouvoir aider les gens à façonner et à améliorer l’histoire de leur vie à travers les lieux dans lesquels ils vivent, travaillent et jouent”, a déclaré White.

L’un de leurs premiers projets, travaillant sur le parc et l’espace de rassemblement The Plot, a mobilisé plus de 100 bénévoles désireux de donner un coup de main, ainsi que d’innombrables dons.

« C’est à ce moment-là que nous avons vraiment compris le lien entre travailler sur le terrain, sur le terrain, avec la communauté, et ensuite bâtir la confiance de la communauté pour pouvoir faire du bon travail », a déclaré Price.

Cela a payé. En 2013, en tant que jeune entreprise, WPA a remporté son premier contrat de design urbain avec la ville de Norfolk. Ayant concouru et remporté à nouveau le contrat à deux reprises, Price a déclaré que le contrat actuel de cinq ans, qui comprend 15 entreprises, totalise 425 000 $ par an.

La majorité du travail de WPA se déroule à Norfolk, Virginia Beach, Hampton et Newport News. Cela permet à l’entreprise de s’intégrer dans la communauté et de visiter facilement les sites, a déclaré Price, mais les membres du personnel ont travaillé en dehors de la région, notamment en Virginie du Nord et en Caroline du Nord.

___

La résilience est synonyme de succès

Pour garantir que le travail de l’entreprise soit axé sur la résilience sociale, économique et côtière de la région, chaque projet doit toucher deux de ces trois domaines.

« À bien des égards, ces domaines d’intervention ont été choisis eux-mêmes », a déclaré White. « Dans nos efforts visant à renforcer la communauté, il est devenu évident qu’il s’agissait là d’ingrédients essentiels à une réussite à long terme. »

Price a souligné que chaque projet est unique et constitue une opportunité d’apprendre quelque chose de nouveau. Notant que l’État de Norfolk était le premier gros client de WPA, Price a déclaré que l’université avait tenté sa chance avec cette petite entreprise alors inconnue et avait ouvert la voie à son succès.

Sur la base du coût de construction, le nouveau bâtiment scientifique de NSU, d’une valeur de près de 122 millions de dollars, constitue le plus grand projet de l’entreprise à ce jour. Le projet comprend des salles de classe et des laboratoires de chimie, de biologie et de physique, un planétarium, une serre, des rigoles biologiques et des jardins pluviaux ainsi qu’une salle de classe extérieure. Les bioswales sont des éléments paysagers conçus pour éliminer les polluants du ruissellement des eaux pluviales. La construction commence cette année et devrait s’achever en 2026.

Richard A. Law, architecte de l’État de Norfolk et directeur par intérim de la planification et de l’amélioration des immobilisations, a déclaré que WPA avait travaillé sur un certain nombre de projets universitaires au fil des ans, notamment le GWC Brown Memorial Hall.

“Il s’agit de notre meilleur cabinet d’architectes avec lequel nous travaillons”, a déclaré Law. «Ils vont au-delà de tout.»

WPA aime généralement travailler sur le développement intercalaire ou la réhabilitation historique en milieu urbain, a déclaré Price. Mais ces projets de design urbain nécessitent de surmonter l’obstacle consistant à gagner la confiance des membres de la communauté avant que des propositions de projet ne soient faites. Elle remercie sa responsable de l’engagement communautaire, Sharon Manana, pour le travail qu’elle accomplit dans ce domaine.

“Il y a des conversations que les gens ont avec Sharon sur leur porche et qu’ils ne se sentent pas à l’aise lors d’une réunion publique dans un centre de loisirs”, a déclaré Price.

Véritables défenseurs de la préservation, WPA faisait partie d’une équipe qui a soumis une proposition pour l’avenir du lycée Maury, construit en 1911 et rénové en 1986. La commission scolaire va de l’avant avec les projets de l’équipe pour une nouvelle école, la réhabilitation de l’ancienne construire des appartements et entretenir des parties, y compris l’auditorium, pour un usage public.

“Nous allions le regretter si cela était démoli et que nous n’essayions rien”, a déclaré Price. « Chaque fois que vous pouvez réutiliser un bâtiment, c’est la chose la plus respectueuse de l’environnement que vous puissiez faire. »

Interrogé sur ses projets préférés et les plus ambitieux, White a déclaré que, bien que difficile à choisir, il estime que l’agrandissement du Perry Glass Studio au Chrysler Museum incarne une merveilleuse intersection entre les arts d’un point de vue muséal et leur exposition, le tout en service. à l’éducation. Il l’a également décrit comme l’un des sites les plus difficiles de la région pour « vivre avec l’eau ».

Le musée a mené une recherche à l’échelle nationale pour le projet, a déclaré Erik H. Neil, directeur de Macon et Joan Brock du Chrysler Museum of Art.

“WPA s’est imposé à la fois pour la qualité de la conception qui répondait très bien à ce que nous avions exprimé comme étant nos besoins et pour sa sensibilité globale à notre égard en tant que client”, a déclaré Neil.

___

Être une voix pour la communauté

Du côté de la conception urbaine, la transformation du quartier de St. Paul’s et de la communauté de logements sociaux anciennement connue sous le nom de Tidewater Gardens en un réaménagement à revenus mixtes appelé Kindred se distingue comme le plus grand projet de l’entreprise en termes de taille de la zone, de durée investis et le nombre d’ingénieurs et d’architectes impliqués dans tout le pays. L’entreprise a intégré les besoins de la communauté dans les plans de conception en tant que conseiller de la ville et de l’équipe de développement.

« Notre travail consiste à être la voix cohérente de ce qui est important pour la communauté – ce qui leur a été promis – et à le réaliser », a déclaré Price.

Ce thème est présent tout au long du travail de WPA. Connue pour sa conviction profonde d’un engagement communautaire transparent, l’entreprise s’efforce de garantir que les membres de la communauté ont leur mot à dire dans leurs quartiers.

Par exemple, l’entreprise a contribué à recueillir des commentaires sur le réaménagement de Rudee Loop à Virginia Beach en compilant et en analysant les propositions et en classant les commentaires pour aider les gens à prendre des décisions.

« Cela se produit plus souvent lorsque nous sommes dans une époque de discussions très polarisées et que les villes veulent que quelqu’un d’indépendant, non considéré comme la ville, dirige le processus », a déclaré Price.

L’équipe de conception urbaine de l’entreprise s’est démarquée à Rudee Loop à 6 heures du matin par une journée froide de janvier 2023 avec du café et des beignets pour recueillir les commentaires des surfeurs et des pêcheurs qui se lèvent tôt. Plus de 27 000 entrées individuelles ont été collectées.

“Vous devez vraiment concevoir un processus d’engagement public pour répondre à tous les segments avec lesquels vous devez vous connecter à leur rythme, sur leur terrain”, a déclaré Price.

L’approche centrée sur les personnes est importante pour WPA et a conduit à des interactions et à un travail avec un large éventail de personnes issues d’horizons divers pour trouver ce qui est le plus significatif pour elles et concevoir en conséquence.

« J’ai l’impression que nous avons vraiment de la chance de pouvoir accomplir un travail communautaire et civique significatif », a déclaré Price.

Erika Keja Reel, propriétaire de l’entrepreneur en construction résidentielle Geo Concepts Group, a déclaré que le livre de modèles créé par WPA pour la ville de Norfolk pour Olde Huntersville avait changé le quartier. Reel a construit trois de ces maisons et vit dans l’une d’entre elles.

«Ils sont dévoués à la communauté», a déclaré Reel. « Nous sommes tellement chanceux de les avoir à Norfolk. Leur travail est un travail d’amour.

___

Donner l’exemple

WPA vise également à développer et à étendre l’expertise acquise en matière de résilience côtière au-delà de la zone.

« Vous apprenez bassin par bassin versant, et l’objectif est d’aller un peu plus au nord et un peu plus au sud, d’acquérir ces connaissances et de commencer à travailler dans d’autres communautés », a-t-elle déclaré. « Nous y apprendrons différentes choses et nous les rapporterons à la maison. »

L’achèvement du Ryan Resilience Lab de 6 200 pieds carrés pour le projet Elizabeth River fin 2023 a remporté une reconnaissance nationale et a reçu le prix d’excellence 2021 en conception de développement de la Hampton Roads Association for Commercial Real Estate pour le meilleur projet conceptuel.

Conçu par l’architecte de la WPA, Sam Bowling, il a été conçu pour résister aux inondations et à l’élévation du niveau de la mer, jusqu’à ce qu’un marqueur détermine qu’il est temps pour le bâtiment de s’effondrer. L’objectif principal du bâtiment est la durabilité avec une consommation d’énergie nette nulle grâce à diverses stratégies, notamment l’énergie solaire, la collecte des eaux de pluie et les toits verts.

Dédiée à redonner à la communauté, WPA fait partie de l’organisation 1+, reversant 1 à 10 % des bénéfices par le biais de dons et de travaux bénévoles. Les projets bénévoles à ce jour incluent The Plot I et The Plot II, Elizabeth River Trail et Teens with a Purpose.

“Nous choisissons simplement…