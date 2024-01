Le cabinet d’architecture 3North achève la rénovation de son siège social

Après deux ans dans un bureau temporaire, la société de design 3North s’est appropriée sa nouvelle maison.

Le studio d’architecture local a récemment achevé la rénovation du 4015 Fitzhugh Ave., l’ancien bâtiment des Boy Scouts of America à côté de Malvern Avenue, qu’il a loué et emménagé en 2021.

Le projet de six mois, qui s’est terminé l’automne dernier, avait été planifié depuis le déménagement et reporté à un changement de propriétaire du bâtiment, de Waukeshaw Development de Dave McCormack à Stan et Emily Anderson, qui ont acheté le bâtiment de deux étages de Waukeshaw en 2022.

S’inspirant de la conception du bâtiment datant du milieu du siècle, la rénovation a ouvert les espaces intérieurs auparavant cloisonnés de la structure de 13 000 pieds carrés, construite dans les années 1950 pour Virginia Mutual Insurance Co. (maintenant Alfa Insurance).

L’étage a été converti en un grand espace de travail pour plus de 30 concepteurs de 3North, ainsi que des zones de repos et des salles de travail et bureaux alternatifs. Le rez-de-chaussée comprend un studio d’intérieur et est ancré par une grande salle de réunion qui sert également d’espace événementiel communautaire, avec une cuisine attenante pour les événements avec traiteur.

Le rez-de-chaussée comprend également un espace d’exposition pour la Page Bond Gallery, une galerie d’art locale basée au 1520 W. Main St., à côté d’une ancienne maison de 3North – 3 N. Lombardy St. – qui a donné naissance au nom de l’entreprise.

La rénovation a remporté les honneurs les plus prestigieux en matière de réhabilitation de bâtiments lors des Golden Hammer Awards de cette année, donnant au fondateur de 3North, Jay Hugo, et à son équipe ce qu’il a décrit comme une rare licence pour se délecter de leur travail.

“Nous sommes généralement assez modestes sur ce genre de choses, mais nous avons tout simplement mis le doigt sur notre espace”, a déclaré Hugo.

«Ça fonctionne, tout simplement. D’un point de vue pratique au quotidien, c’est un espace léger, lumineux, créatif et flexible qui ne fait qu’ajouter de l’énergie à ce que nous faisons », a-t-il déclaré. « Nous avons occupé de nombreux bureaux formidables au fil des ans, mais celui-ci est de loin le plus inspirant pour ce que nous faisons. C’est un endroit vraiment formidable.

Ayant quitté le complexe Tredegar Iron Works lorsque CoStar Group y a acheté sa précédente maison, 3North a occupé le rez-de-chaussée du bâtiment Fitzhugh pendant que les rénovations étaient en cours au dernier étage, puis a déménagé à l’étage au fur et à mesure que le projet progressait en bas.

Whiting-Turner était l’entrepreneur général du projet, qui impliquait également Lu+Smith Engineers.

Habituée à baser ses conceptions sur les désirs de ses clients, la rénovation a offert à 3North l’occasion de prendre ses propres décisions, mais aussi un défi pour décider quelle approche de conception adopter avec son propre espace.

L’entreprise a mené sa propre charette de conception et a abordé le projet comme elle le ferait pour ses contrats commerciaux, a déclaré Daniel Strait de 3North, qui a dirigé l’effort. Il a déclaré que le temps passé par l’entreprise dans son espace temporaire au rez-de-chaussée a profité au projet en donnant à l’équipe le temps de découvrir et de se familiariser directement avec le bâtiment.

“Nous mettions les choses sur papier, nous nous promenions et regardions les choses”, a déclaré Strait. «J’ai été satisfait de la similitude avec bon nombre de nos processus clients.»

Hugo a ajouté : « Nous voulons toujours honorer l’histoire d’un lieu. Dans ce cas-ci, la propriété comporte de superbes vestiges datant du milieu du siècle. Nous voulions donc respecter cela, mais nous ne voulions pas non plus y être entièrement liés.

“Nous voulions reconnaître que nous avons nous-mêmes un chapitre digne d’intérêt ici et qu’il mérite sa propre identité, il s’agit donc vraiment d’un mélange de regard sur le passé et de regard sur notre propre identité dans le futur.”

Au-delà des besoins d’espace de l’entreprise, Hugo a déclaré qu’il était important de fournir un espace communautaire afin que le bâtiment puisse être ouvert et partagé avec le public. L’espace événementiel a accueilli un événement de mémoire de maîtrise pour le département de design d’intérieur de VCU, qui y a également organisé un deuxième événement, a déclaré Hugo.

« Dans de nombreux espaces de bureau, les gens créent des espaces spécialement conçus pour leur propre fonction professionnelle, et je pense que parfois cela finit par perdre une énergie dynamique, un peu de variabilité qui ajoute à la créativité et à la vie d’un lieu. » il a dit. « Nous encourageons les groupes communautaires à l’utiliser pour les réunions du conseil d’administration et ainsi de suite. Cela ajoute simplement de l’énergie à tout le monde.

À l’espace du rez-de-chaussée s’ajoute la Page Bond Gallery, qui organise des expositions d’art et organise des conférences dans le bâtiment. La galerie, qui opère au 1520 W. Main St., a changé de propriétaire en septembre, le nouveau propriétaire Ashley Millen succédant à Page Bond, qui a créé la galerie en 1999. Le mari de Page, Sandy Bond, est l’un des principaux émérites de 3North.

Hugo a estimé le coût de la rénovation à 1,3 million de dollars. Le projet a été soutenu par une allocation d’aménagement du locataire qui, selon Hugo, a été intégrée au bail de 3North, l’entreprise payant le reste.

Créée en 1998 dans le grenier de Hugo, 3North entre dans sa 26e année et s’est agrandie pour inclure un deuxième bureau à San Francisco. Elle conçoit actuellement des projets dans tout le Sud-Est. Les projets locaux notables incluent le site de l’amphithéâtre de Richmond en cours de développement en amont de Tredegar.

Les domaines d’intervention de 3North comprennent les établissements d’accueil, commerciaux, résidentiels unifamiliaux et multifamiliaux, civiques/culturels et éducatifs. Hugo a déclaré que l’entreprise gère généralement six ou huit projets à la fois. En 2020, elle a publié un livre, « 3North Houses », mettant en lumière son travail résidentiel. En ville, les travaux comprenaient la rénovation d’une maison à Hampton Gardens vendue l’année dernière pour plus de 6 millions de dollars.

Ces dernières années, Hugo a partagé la propriété de l’entreprise avec neuf de ses collègues, une décision qu’il reconnaît ouvrir la voie à une éventuelle succession, mais qui vise également à mieux refléter la philosophie de 3North.

« J’en ai toujours parlé comme de « notre entreprise » et j’y crois pleinement, mais jusqu’à ce qu’elle devienne réellement notre entreprise, nous devions suivre le pas », a-t-il déclaré. « L’élargissement de la propriété a vraiment apporté une nouvelle adhésion, un nouvel engagement et un objectif commun, je pense. Cela a vraiment aligné les gens plus que jamais auparavant. Cela a été un grand changement et une très grande avancée stratégique.

Né à Ashland, le diplômé de l’UVA titulaire d’une maîtrise de l’Université de Pennsylvanie a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite dans l’immédiat, mais qu’il quitterait 3North entre de bonnes mains lorsqu’il le ferait.

“J’ai l’impression que je travaillerai avec et pour le cabinet aussi longtemps que possible”, a déclaré Hugo. «Je pense qu’en design et en architecture, lorsque vous avez cette sagesse et cette expérience, vous voulez les appliquer, mais vous voulez aussi être stimulé par la jeunesse et l’idéalisme. Je serai ici dans un avenir prévisible. Je ne vais nulpart.”

Quant au nouveau domicile de 3North, Hugo a déclaré que l’objectif était de inciter son équipe à retourner au bureau après des années de travail à distance et hybride pendant la pandémie. Avec le nouvel espace, il a déclaré que cet objectif était en train d’être atteint.

« Alors que nous essayons tous d’encourager les gens à revenir au bureau, notre philosophie ici n’est pas d’imposer ; il s’agit vraiment de faire du bureau un endroit attrayant, à tous égards », a déclaré Hugo. “Cela a vraiment attiré les gens vers le bureau de manière plus organique que cela n’aurait pu se produire dans d’autres situations.”

Corrections : La Page Bond Gallery expose des œuvres d’art dans le bâtiment 3North mais conserve ses bureaux au 1520 W. Main St. La rénovation de 3North n’impliquait pas de crédits d’impôt pour la préservation historique, comme cela a été incorrectement rapporté dans une version antérieure de cette histoire.