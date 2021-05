Le cabinet allemand assouplit les mesures de verrouillage de Covid-19 pour ceux qui ont reçu leur vaccin

La ministre Christine Lambrecht a déclaré que le cabinet avait convenu que ceux qui étaient protégés contre le virus n’avaient plus besoin d’être soumis aux restrictions strictes mises en place pour éviter un pic d’infections.

«Si le risque de transmission du virus est considérablement réduit chez les personnes entièrement vaccinées et rétablies, cela doit être pris en compte dans les mesures», a expliqué le ministre dans une déclaration.

La décision sera désormais transmise au parlement du pays, où elle doit être adoptée par les deux chambres. Les changements devraient entrer en vigueur dans la semaine.

Si la motion est approuvée par les députés, comme prévu, les personnes qui ont été vaccinées ou qui se sont rétablies du virus ne seront pas tenues d’avoir un résultat négatif au test Covid-19 avant de pouvoir participer à certaines activités restreintes aux coronavirus. , comme faire du shopping ou se faire couper les cheveux, et n’aura pas à respecter le couvre-feu actuel. Cependant, tous les citoyens seront toujours invités à suivre des mesures de distanciation sociale, y compris le port de masques et le maintien de l’espace entre eux et les autres pour réduire davantage le risque de transmission.

Le gouvernement a plongé le pays dans un verrouillage vers la fin de 2020 pour freiner la hausse des taux d’infection, le cabinet ayant choisi à plusieurs reprises d’étendre les restrictions pour éviter que le système de santé ne soit submergé.

Depuis le début de la pandémie, l’Allemagne a enregistré 3 425 982 cas de Covid, le 10e plus élevé au monde, et 83 276 décès dus au virus. Au 25 avril, le pays de 83 millions d’habitants avait administré 25 489 567 doses d’un vaccin, selon les données fournies à l’Organisation mondiale de la santé.

