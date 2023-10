Le bye-card des séries éliminatoires de la MLB fait-il autant mal qu’aide ?

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Je le crie sur tous les toits depuis les débuts du nouveau format des séries éliminatoires de la Ligue majeure de baseball : la mise à pied de six jours dont bénéficient les deux premières têtes de série avec l’exemption après le tour des wild-cards n’est pas nécessairement une bonne chose pour ces équipes. .

Les équipes vont devoir apprendre à gérer ces temps libres et à rester actives. Lors d’une récente conversation avec moi sur « Flippin’ Bats », John Smoltz a approuvé le format actuel et est convaincu que les têtes de série les plus élevées le comprendront à long terme.

« Quand cela reste ainsi, les équipes vont apprendre à gérer le reste », a déclaré Smoltz, « Parce que le champ de mines n°1 auquel vous devez faire face dans votre esprit est : » Qu’allons-nous faire de six jours de congé ? Comment pouvons-nous reproduire le baseball avec six jours de congé ? » L’avantage est que vous faites face à une équipe qui a dû brûler toute une série. »

Mais il est clair pour moi que, lors des séries de division de la deuxième année de ce format, ces têtes de série supérieures n’ont pas encore compris cela, et quelle que soit la fatigue ressentie par les têtes de série inférieures dans une série de jokers, elle est contrebalancée par la valeur de se préparer plus tôt pour les séries éliminatoires du baseball.

Les Rangers du Texas, avec 90 victoires, viennent de balayer les Orioles de Baltimore, tête de série n°1, avec 101 victoires. Les Diamondbacks de l’Arizona, avec 84 victoires, peuvent faire de même contre les Dodgers de Los Angeles, avec 100 victoires, avec une victoire jeudi. Les Braves d’Atlanta et les Astros de Houston, mes choix pour atteindre les World Series, ont chacun perdu l’un des deux premiers matchs de leur série de division respective à domicile.

L’année dernière, les Braves et les Dodgers ont tous deux remporté plus de 100 matchs et ont été battus dans la NLDS par leurs rivaux de division qu’ils avaient battus en saison régulière. Les Yankees de New York, vainqueurs de 99 victoires, ont à peine survécu à une équipe très imparfaite des Guardians de Cleveland dans l’ALDS. Seuls les Astros, qui avaient déjà l’expérience de plusieurs séries éliminatoires approfondies et ont remporté les World Series, ont balayé les Mariners de Seattle, têtes de série inférieures, et même eux avaient besoin d’une victoire par derrière lors du premier match et d’un victoire en extra-manche lors du troisième match pour y parvenir.

Ces luttes sont tout à fait compréhensibles. Dans la Ligue majeure de baseball, les équipes jouent 162 matchs et n’ont jamais plus de deux jours de congé consécutifs en dehors de la pause All-Star, ce qui n’est pas vraiment une pause pour la plupart des joueurs, suffisamment bonne pour aider leurs équipes à remporter des titres de division et les deux premières graines. Puis tout d’un coup, avant votre plus gros match de l’année, vous avez cinq jours de congé et vous vous retrouvez à quitter une équipe qui est en pleine forme après avoir déjà remporté une série éliminatoire et fait éclater des bouteilles dans les vestiaires. Ce n’est pas une configuration idéale.

Au cours de ma carrière de cinq ans dans les ligues mineures, j’ai joué environ 142 matchs. Les jours de repos étaient évidemment rares. Quand je revenais au marbre lors d’un match après une journée de repos, je pouvais dire que quelque chose n’allait pas. Mes yeux ne s’adapteraient pas de la même manière. Mon timing de swing s’est senti décalé d’un tic. Mon timing en défense semblait légèrement décalé. Cela se produirait sans faute après chaque jour de repos. Devoir revenir après cinq ou six jours de repos consécutifs dans un environnement de séries éliminatoires me semble cauchemardesque du point de vue des séries éliminatoires.

Les frappeurs doivent chronométrer chaque partie de leur mécanique physique, jusqu’à leur clignement des yeux lorsqu’ils font face à des balles rapides à 100 mph. Je me souviens avoir dû faire ça. Ce timing ne sera pas respecté lorsque vous aurez cinq jours de congé.

Jetez simplement un œil à ce qui est arrivé aux infractions des Braves, des Dodgers et des Orioles. L’alignement empilé d’Atlanta ne s’est réveillé qu’à la septième manche du match 2 contre l’enclos des releveurs inégal des Phillies. Baltimore a été arrêté par Andrew Heaney et un personnel de lanceurs suspect des Rangers lors du premier match. Les chauves-souris des Orioles ont rugi lors du deuxième match, mais ce n’était toujours pas suffisant. Les Dodgers ont totalisé quatre points en deux matchs contre une équipe de l’Arizona contre laquelle ils ont récolté en saison régulière.

En fin de compte, le bye offre deux grands avantages. La première consiste à configurer votre équipe de lanceurs de la meilleure façon possible pour affronter l’équipe que vous allez affronter dans la DS.

La seconde consiste à éviter une chance supplémentaire d’élimination. Le baseball est un sport imprévisible. Les Blue Jays, Rays, Brewers et Marlins l’ont constaté de première main, et les quatre équipes bénéficiant de laissez-passer n’ont pas eu besoin de prendre ce risque.

Mais j’ai mes convictions concernant les longues absences en séries éliminatoires depuis de nombreuses années, bien avant la mise en œuvre de ce nouveau format et même avant ma propre carrière de baseball professionnel. Les gens qui ont soutenu mon frère Justin et les Tigers de Détroit à la fin des années 2000 et au début des années 2010, comme moi, comprennent probablement pourquoi.

En 2006, les Tigers ont remporté 95 matchs et ont balayé les Oakland A’s dans l’ALCS. Ils ont ensuite eu cinq jours de congé avant les World Series pendant que les Cardinals de St. Louis et les Mets de New York s’affrontaient dans un NLCS épique de sept matchs. Puis, lors des World Series, les Cardinals, aux 83 victoires, ont botté les fesses d’une équipe supérieure des Tigres.

L’histoire s’est répétée en 2012. Les Tigers ont balayé les Yankees dans l’ALCS, ont bénéficié d’un congé supplémentaire de cinq jours avant leurs plus gros matchs de l’année, puis sont sortis à plat et ont perdu contre une équipe des Giants de San Francisco qui avait besoin de sept matchs pour battre les Cardinals en 2012. le NLCS.

J’ai dit clairement à plusieurs reprises sur « Flippin’ Bats » que j’étais fan du format actuel des séries éliminatoires, tout comme Smoltz. Mais je suis également d’accord avec lui sur le fait que les équipes vont devoir relever le défi de trouver comment gérer cette pause de cinq jours. Clairement, ce n’est pas impossible. Les Astros ont remporté les World Series en équipe avec un laissez-passer l’année dernière parce que les Astros sont inévitables. Mais cette période de repos affecte énormément les joueurs et les équipes doivent commencer à la prendre plus au sérieux.

Ben Verlander est un analyste MLB pour FOX Sports et l'hôte de l'émission « Chauves-souris flippin » Podcast.