Luka Doncic a coulé un flotteur trébuchant et déséquilibré à 3 points alors que le temps expirait pour donner aux Mavericks de Dallas une superbe victoire 114-113 sur l’hôte Memphis Grizzlies.

Résultats NBA de mercredi soir Bucks de Milwaukee 130-105 Timberwolves du Minnesota Brooklyn Nets 117-123 Philadelphia 76ers San Antonio Spurs 112-117 Raptors de Toronto Orlando Magic 115-106 Chicago Bulls Los Angeles Clippers 100-98 Detroit Pistons New York Knicks 116-106 Pélicans de la Nouvelle-Orléans Indiana Pacers 132-124 Houston Rockets Golden State Warriors 147-109 Thunder d’Oklahoma City Dallas Mavericks 114-113 Memphis Grizzlies Miami Heat 106-123 pépites de Denver Cleveland Cavaliers 103-90 Charlotte Hornets Washington Wizards 123-111 Sacramento Kings

Dallas Mavericks 114-113 Memphis Grizzlies

















2:55



Faits saillants des Dallas Mavericks contre les Memphis Grizzlies lors de la 17e semaine de la NBA



Doncic a marqué 25 de ses 29 points en seconde période et a terminé avec neuf passes pour aider Dallas à mettre fin à une glissade de deux matchs. Kristaps Porzingis a ajouté 21 points pour les Mavericks.

Grayson Allen a égalé son meilleur score en carrière de six trois points et a marqué 23 points pour mener les Grizzlies, mais il a raté deux lancers francs avec 2,2 secondes à jouer pour préparer le terrain pour le tir gagnant de Doncic.

Dwight Powell a rebondi le deuxième échec d’Allen et les Mavericks ont appelé le temps mort avec 1,8 seconde à jouer. Doncic a obtenu le ballon sur la passe d’entrée et son pied gauche était clairement derrière la ligne des 3 points alors qu’il obtenait le tir à temps. Il a traversé le filet.

Powell a ajouté 12 points et huit rebonds, et Tim Hardaway Jr. avait 11 points pour les Mavericks.

Jonas Valanciunas a récolté 19 points et 15 rebonds pour prolonger son record de franchise de Memphis en double-double séquence à 16 matchs consécutifs. Il a également atteint le double des chiffres en rebondissant dans 23 concours consécutifs.

Ja Morant a marqué 17 points, Dillon Brooks en a ajouté 15 et Desmond Bane en a eu 11 pour les Grizzlies, qui ont chuté à 5-3 en avril.

Miami Heat 106-123 pépites de Denver

















2:06



Faits saillants du Miami Heat contre les Denver Nuggets lors de la 17e semaine de la NBA



Michael Porter Jr. avait 25 points et 10 rebonds, Nikola Jokic a produit son 15e triple-double de la saison et l’hôte Denver Nuggets a battu le Miami Heat 123-106.

Jokic a terminé avec 17 points, 11 passes et 10 rebonds. JaMychal Green a marqué 17 points sur le banc des Nuggets, Aaron Gordon a 16 points, PJ Dozier en a ajouté 15 et Monte Morris en a eu 11. Les Nuggets ont mis fin à une glissade de deux matchs qui a immédiatement suivi une séquence de huit victoires consécutives.

Bam Adebayo a marqué 21 points, Kendrick Nunn a contribué 16, Jimmy Butler a récolté 13 points et neuf passes et Trevor Ariza a également marqué 13 pour Miami.

Denver a poursuivi sa course en séries éliminatoires sans Jamal Murray, qui a subi une déchirure du LCA au genou gauche lundi soir. Morris a pris le départ en tant que meneur, et plus d’aide pourrait être en route. L’Athletic a rapporté que les Nuggets étaient prêts à signer le garde Austin Rivers pour un contrat de 10 jours.

Golden State Warriors 147-109 Thunder d’Oklahoma City

















1:55



Faits saillants des Golden State Warriors contre le Thunder d’Oklahoma City lors de la 17e semaine de la NBA



Stephen Curry a marqué 42 points en seulement trois quarts d’action, menant les Golden State Warriors à une victoire de 147-109 sur la route d’Oklahoma City Thunder.

Curry a frappé 11 points à 3 points, son deuxième match consécutif avec 10 ou plus de derrière l’arc. C’était le huitième match consécutif de Curry avec au moins 30 points, dont un effort de 53 points lundi lors de la victoire de Golden State sur les Denver Nuggets.

Curry a frappé ses huit tirs sur le terrain – dont six à 3 points – pour marquer 25 points au troisième quart alors que les Warriors ont accumulé 50 points dans le quart.

Golden State était 17 sur 23 du sol dans le quart, leur période la plus élevée depuis janvier 2019.

Draymond Green a réalisé son quatrième triple-double de la saison et le 28e de sa carrière, avec 12 points, 10 rebonds et 16 passes. Green a récolté sept passes dans la troisième. Green, Curry et les autres partants des Warriors ont été absents du quatrième quart.

Darius Bazley a mené le Thunder avec 22 points tandis que Moses Brown a ajouté 18 points et 12 rebonds.

Los Angeles Clippers 100-98 Detroit Pistons

















2:22



Faits saillants des LA Clippers contre les Detroit Pistons lors de la 17e semaine de la NBA



Reggie Jackson a réussi un sauteur de 20 pieds avec 2,8 secondes à jouer et les Clippers de Los Angeles se sont redressés d’un déficit de 11 points dans les cinq dernières minutes et ont prolongé leur séquence de victoires à sept matchs avec une victoire de 100-98 sur les Pistons de Detroit. .

Jouant contre son ancienne équipe, Jackson a marqué 29 points. Ivica Zubac avait 18 points et 13 rebonds et Luke Kennard a ajouté 17 points et 10 rebonds.

Les deux attaquants vedettes des Clippers ont raté le match. Kawhi Leonard s’est absenté pour le troisième concours consécutif avec une douleur au pied droit.

Paul George était reposé sur le deuxième match consécutif. Il a marqué 36 points dans une victoire de 11 points à Indiana mardi.

Jerami Grant, qui a raté les trois matchs précédents en raison d’une douleur au genou droit, a mené Detroit avec 28 points. Saddiq Bey a fourni 17 points aux Pistons, qui ont été battus par les Clippers à Los Angeles 131-124 dimanche.

Bucks de Milwaukee 130-105 Timberwolves du Minnesota

















2:08



Faits saillants des Milwaukee Bucks contre les Timberwolves du Minnesota lors de la 17e semaine de la NBA



Khris Middleton a récolté 27 points, huit rebonds et sept passes en un peu plus de 25 minutes pour aider les Milwaukee Bucks à remporter une victoire de 130-105 sur les Timberwolves du Minnesota à Minneapolis.

Middleton a aidé les Bucks à persévérer sans la star Giannis Antetokounmpo, qui a raté son sixième match consécutif alors qu’il continuait à faire face à une douleur au genou gauche. Pendant ce tronçon, Milwaukee a une fiche de 3-3.

Les Bucks ont mené le fil à fil et par pas moins de 30 points en remportant leur deuxième victoire déséquilibrée consécutive sans le joueur le plus utile à deux reprises de la NBA.

La recrue Anthony Edwards a marqué 24 points pour mener les Timberwolves, qui ont perdu en jouant sans les deux fois All-Star Karl-Anthony Towns pour le deuxième match et jour consécutifs.

Towns a été répertorié comme étant absent pour des raisons personnelles un jour après qu’il aurait choisi de ne pas jouer contre les Nets pour passer du temps avec sa famille à l’occasion du premier anniversaire de la mort de sa mère en raison du COVID-19.

Brook Lopez a aidé les Bucks à dominer à l’intérieur avec 18 points et huit rebonds. Jrue Holiday a totalisé 15 points, quatre rebonds, quatre passes et trois interceptions. Bobby Portis a terminé avec 13 points, sept rebonds et cinq passes.

San Antonio Spurs 112-117 Raptors de Toronto

















14h00



Faits saillants des San Antonio Spurs contre les Raptors de Toronto lors de la 17e semaine de la NBA



L’OG Anunoby a marqué 22 points et Pascal Siakam a ajouté 20 points et 11 rebonds alors que Toronto, en désavantage numérique, a battu les San Antonio Spurs 117-112 à Tampa.

Toronto, qui jouait sans Fred VanVleet (suspension), Kyle Lowry (au repos) et Gary Trent Jr. (douleur à la cheville droite), et lors de la deuxième nuit consécutive à domicile, était majoritairement en contrôle après les six premières minutes.

Le match de vendredi était le deuxième d’une série de cinq matchs à domicile pour Toronto après avoir perdu contre Atlanta jeudi, et il a mis fin à la séquence de défaites des Raptors à deux matchs au total.

San Antonio a conclu un road trip de cinq matchs qui l’a vu aller 2-3. Les Spurs ont également connu une séquence de deux victoires consécutives.

Les cinq partants des Raptors ont marqué à deux chiffres. Malachi Flynn a récolté 16 points, Khem Birch 14, et Chris Boucher 12 points et 12 rebonds, tandis que Yuta Watanabe a contribué 11 points sur le banc pour Toronto.

Derrick White a mené les Spurs avec 25 points, Patty Mills marquant 23 points, DeMar DeRozan terminant avec 19 points et 11 passes, et Dejounte Murray et Keldon Johnson marquant respectivement 11 et 10 points.