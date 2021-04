Le logo de l’application de chat audio Clubhouse Drop-in sur l’App Store est affiché sur l’écran d’un téléphone sur cette photo d’illustration prise en Pologne le 21 février 2021. Jakub Porzycki | NurPhoto | Getty Images

L’application audio Clubhouse faisait fureur plus tôt cette année, mais il y a des signes que le buzz autour d’elle commence à se dissiper. En février, le PDG de Tesla, Elon Musk, et le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, ont sauté sur Clubhouse à quelques jours d’intervalle, alors que l’application de chat social commençait à décoller. Musk a même demandé au président russe Vladimir Poutine s’il voulait le rejoindre pour une conversation sur l’estrade. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, cependant, et une partie du battage médiatique semble avoir disparu. L’application iPhone sur invitation uniquement, qui a célébré son premier anniversaire le mois dernier, permet aux utilisateurs de trouver et d’écouter des conversations entre des groupes de personnes. Il a été rapidement adopté par les types de la Silicon Valley et il a été soutenu par la société de capital-risque bien connue Andreessen Horowitz (dont le co-fondateur parle de temps en temps sur l’application) lors d’un cycle de financement de janvier qui l’aurait évalué à 1 milliard de dollars. Le dimanche, Clubhouse confirmé Andreessen a dirigé un nouveau cycle de financement de la série C après la rupture de The Information les nouvelles vendredi. Le dernier cycle d’investissement, qui comprend les nouveaux bailleurs de fonds DST Global et Tiger Global Management, valoriserait la société à 4 milliards de dollars. Mais les investisseurs semblent plus optimistes que la plupart des utilisateurs de l’application. Alors que certaines personnes étaient désespérées d’obtenir une invitation au Clubhouse, certains utilisateurs qui sont déjà sur la plate-forme ne voient pas l’attrait à long terme. Clubhouse, qui a été fondé en avril 2020 par Paul Davison et Rohan Seth, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC. « Je pense que le FOMO initial concernant l’obtention d’une invitation au Clubhouse et son essai a diminué », a déclaré l’analyste des médias sociaux Matt Navarra à CNBC. L’un des principaux problèmes avec Clubhouse est qu’il y a un manque de discussions ou de salles pertinentes que les utilisateurs voient lorsqu’ils ouvrent l’application. «J’ai essayé de m’y intéresser un peu, mais les seules salles qu’il me montrait étaient gérées par le genre de personnes qui se qualifient sans ironie de« hackers de croissance »», a déclaré un utilisateur à CNBC, ajoutant que c’était comme si des gestionnaires de réseaux sociaux étaient arrivés. avant tout le monde. Navarra a déclaré que le défi de Clubhouse « est de s’assurer que lorsque vous ouvrez l’application, vous découvrez à chaque fois de nombreuses salles et haut-parleurs fantastiques ». Il a ajouté: « Le problème de la qualité du contenu ne fera que s’aggraver à mesure que de plus en plus d’utilisateurs seront ajoutés et que le contenu de qualité se diluera. Tout comme lorsque les utilisateurs de Meerkat ont commencé à voir des flux en direct sans fin, Clubhouse regorge de spam, d’escroqueries et de vendeurs d’huile de serpent. . « Timothy Armoo, PDG de Fanbytes, une société qui aide les marques à faire de la publicité via les vidéos sociales, a déclaré à CNBC que « montrer aux bonnes personnes les bonnes choses au bon moment » est un « problème difficile » et qu’il ne peut pas évoluer. « Les élitistes ont quitté le bâtiment. Marc Andreessen ne fait plus de trucs. L’attrait de Clubhouse était que vous pouviez presque écouter les conversations intéressantes de personnes intéressantes. Alors que les personnes intéressantes sont parties, à quoi ça sert? » Armoo ​​a noté que le buzz autour du Clubhouse se dissipe également parce que les gens peuvent sortir maintenant alors que les restrictions de Covid sont assouplies dans des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis.

Paul Davison, PDG de Clubhouse. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

Malgré la fanfare initiale, Clubhouse n’avait été téléchargé que 14,2 millions de fois le 14 avril, selon des données partagées avec CNBC par la société de suivi d’applications App Annie. Pendant ce temps, les plateformes sociales comme Facebook, Instagram, YouTube et Twitter comptent des milliards d’utilisateurs. Les téléchargements du clubhouse se sont stabilisés, selon un porte-parole d’App Annie. «Comme pour la plupart des lancements d’applications, il y a toujours un énorme téléchargement au cours des premières semaines qui diminue», dit-elle. En comparaison, TikTok a été téléchargé 500 millions de fois au cours des cinq mois précédant avril 2020, ce qui porte le nombre total de téléchargements à 2 milliards, selon la société d’analyse d’applications Sensor Tower. Ailleurs, le jeu mobile de réalité augmentée Pokemon Go a été téléchargé plus de 500 millions de fois en quelques mois après sa mise en ligne, selon le cabinet d’études Statista.

Clubhouse vs espaces Twitter vs Facebook?

Certains utilisateurs du Clubhouse qui organisent des événements sur l’application ont commencé à chercher des options alternatives. Sara Essa, la créatrice de Sustainability Hub, qui organise plusieurs événements hebdomadaires sur Clubhouse pour ses 41400 membres, a déclaré à CNBC qu’elle envisageait une plate-forme différente. «J’essaie de faire sortir ma communauté de la plate-forme et d’accueillir nos discussions ailleurs», a déclaré Essa, qui affirme que Sustainability Hub est la plus grande communauté climatique du Clubhouse. Elle a déclaré que « les gens partent » rapidement parce que Clubhouse a changé son algorithme et elle a accusé l’entreprise de ne pas avoir écouté les commentaires des utilisateurs. Trouver une nouvelle plate-forme est le « plus grand obstacle à l’heure actuelle » pour Essa, mais elle envisage l’application d’événements en ligne Hopin, qui dispose d’un valorisation de 5,65 milliards de dollars alors qu’elle a moins de deux ans. Elle est moins désireuse d’utiliser le rival de Twitter pour Clubhouse, Twitter Spaces. «Les espaces Twitter ne fonctionneraient pas», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle n’en était pas une grande fan. « Beaucoup de gens n’utilisent pas Twitter, donc ça va aliéner beaucoup de gens. » Pendant ce temps, Mike Butcher, rédacteur en chef du site d’information technologique TechCrunch et animateur de « The Tech Media Weekly Wrap », a abandonné Clubhouse au profit de Twitter Spaces le mois dernier. Cependant, l’incursion fut de courte durée. « Les gens – je pense que nous devons retourner à notre ancien repaire du Clubhouse », a déclaré Butcher aux orateurs qu’il avait invité à l’émission via Twitter après avoir organisé seulement deux événements sur Twitter Spaces. « Je suis tout à fait prêt à revenir sur Twitter Spaces à un stade ultérieur après avoir corrigé les bogues et ajouté Android, mais il y a un certain nombre de problèmes. » Twitter Spaces ne s’est pas seulement écrasé pour les haut-parleurs de Butcher, mais il s’est également écrasé pour lui, provoquant la chute de toute l’émission. « Ça a fini la pièce! » Butcher a déclaré aux orateurs lors d’un événement en direct. « J’ai dû redémarrer toute la salle! Audience perdue! » Il a également critiqué les espaces Twitter pour: avoir une faible qualité audio; l’incapacité de «pré-réserver» ou de planifier un espace, ce qui rend sa promotion difficile; et une faible audience par rapport à Clubhouse. Il obtenait environ 40-50 sur Twitter Spaces contre 150 et plus sur Clubhouse. Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC. « Il est clair que ‘l’effet de nouvelle chose brillante’ s’est dissipé après un certain temps avec Clubhouse », a déclaré Butcher à CNBC. « Il n’y a qu’un nombre limité de discussions aléatoires et mal organisées que les gens peuvent prendre. J’ai donc déplacé mon émission régulière sur Twitter Spaces pour aller plus loin que la nouveauté, étant donné le courant dominant de Twitter. Bien que nous ayons interrompu l’expérience en raison de problèmes techniques. , Je pense que nous reviendrons. Clubhouse devra sortir de sa culture clique pour réussir. «