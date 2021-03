LOS ANGELES – En tant que candidat potentiel aux Oscars pour le montage de films, William Goldenberg devrait avoir le vertige en ce moment. Autant de cocktails de dégustation auxquels assister. Tant de tables rondes auxquelles participer. Tant de chair à presser. Au lieu de cela, son smoking a pris de la poussière. M. Goldenberg, qui a assemblé le western «News of the World» de Tom Hanks, a participé à des projections de sortie du vote sur Zoom, et c’est à peu près tout. Pendant les promenades de l’après-midi avec son chien, une poignée de voisins ont appelé des fenêtres et des allées pour dire qu’ils avaient aimé le film. M. Goldenberg, lauréat d’un Oscar en 2013 pour «Argo», a qualifié ces rencontres impromptues de «vraiment amusantes». Telle est la vie sur la scène des récompenses virtuelles d’Hollywood, où la pandémie a vaporisé la mousse (toasts au champagne! Ovations debout! Retrouvailles sur le tapis rouge!) Et a créé une atmosphère plus proche d’un délire. Il y a une pénurie de buzz parce que les gens ne se rassemblent pas. Les projections et les sessions Q. et A. axées sur les électeurs ont été déplacées en ligne, ajoutant aux inquiétudes existentielles concernant l’avenir du cinéma à l’ère du streaming. Et certains initiés du cinéma posent en privé une question inconfortable: comment faites-vous campagne avec goût pour des trophées alors que plus de 1000 Américains par jour meurent encore du coronavirus?

Les nominations aux Oscars seront annoncées lundi, mais presque aucun des films en lice n’a même joué dans les salles de cinéma, des chaînes de multiplex entières ayant du mal à rester à flot. « En termes de campagne, il y a un pourquoi-faisons-nous-même-faire-ce sentiment », a déclaré Matthew Belloni, ancien rédacteur en chef du Hollywood Reporter et co-animateur de « Les affaires», Un podcast de l’industrie du divertissement. Depuis qu’Harvey Weinstein a transformé la campagne électorale aux Oscars en un sport de sang dans les années 1990, la période de trois mois qui a précédé les Oscars a été une période surréaliste dans la capitale du cinéma, les distributeurs de films semblant toujours pousser plus fort – et dépenser plus – à la poursuite de statuettes dorées. En 2019, par exemple, Netflix a fait sauter les yeux en déposant environ 30 millions de dollars à évangéliser pour «Roma», un film qui n’a coûté que 15 millions de dollars à faire. Mais ce n’est pas aussi facile d’influencer les électeurs et de créer une dynamique de récompenses pendant une pandémie. Environ 9 100 professionnels du cinéma dans le monde peuvent voter pour les Oscars. Tous sont membres de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, qui a neuf pages de règlements que les militants doivent suivre. Les sociétés cinématographiques, par exemple, «ne peuvent pas envoyer à un membre plus d’un e-mail et un envoi papier» par semaine. Le lobbying téléphonique est interdit.

La 93e cérémonie des Oscars aura lieu le 25 avril, repoussée de deux mois à cause de la pandémie. Annuler les campagnes n’est pas une option pour Hollywood, où la course aux récompenses est devenue une industrie en soi. Les stars et leurs agents (et publicistes) accordent également une grande attention à la parité de la campagne: Hé, Netflix, si vous voulez sauvegarder les camions de Brink pour grimper pour « Mank », vous feriez mieux de le faire pour nous aussi.

«Il y a tellement d’ego à servir», a déclaré Sasha Stone, qui dirige Récompenses, un site de divertissement à l’honneur. Les prétendants, méfiants face aux faux pas sourds, ont senti leur chemin. Sacha Baron Cohen, pour sa part, se moque ouvertement du processus, alors même qu’il a participé aux événements Zoom pour soutenir «The Trial of the Chicago 7» (Netflix) et «Borat Subsequent Moviefilm» (Amazon). Interrogé par téléphone sur le déroulement de la campagne virtuelle, il a plaisanté: «J’imagine que c’est bien mieux que d’être sur une campagne réelle.» Au moins, personne ne l’a poussé à entrer dans la chanson, a-t-il déclaré, racontant comment, en 2013, on lui avait demandé de crier un numéro de «Les Misérables» lors d’un arrêt de campagne. (Il a refusé.) À certains moments, cependant, M. Cohen a été prêt à jouer le jeu. Dans un sketch sur « Jimmy Kimmel Live » ce mois-ci, il a fait semblant d’être au clair de lune en tant que acheteur de vaccins sur le marché noir pour les célébrités désespérées. « Il semble que vous devriez vous concentrer sur votre campagne pour les Oscars », a déclaré M. Kimmel à un moment donné. M. Cohen a répondu sèchement: « C’est ma campagne pour les Oscars. » Il y a une logique commerciale à la folie saisonnière. Le projecteur suscite l’intérêt des médias d’information, augmentant potentiellement le nombre de téléspectateurs. Pour les services de streaming comme Amazon, Hulu, Apple TV + et Netflix, les récompenses apportent une légitimité et une plus grande capacité à rivaliser avec les meilleurs cinéastes. « L’avantage commercial est que nous gagnerons des accords que nous n’aurions pas autrement », a déclaré Reed Hastings, directeur général de Netflix, aux analystes lors d’une conférence téléphonique l’année dernière. Parce que les événements en personne ont été sabordés cette fois-ci, moins d’argent a été investi dans la course aux Oscars.

«Dans une bonne année, la saison des récompenses représente 40% de notre activité annuelle», a déclaré Toni Kilicoglu, directeur général de Systèmes de tapis rouge. « Et c’est parti. Quitté à l’instant. » L’année dernière, Red Carpet Systems a organisé plus de 125 événements de la saison des récompenses, y compris des soirées Golden Globes et les SAG Awards. Traiteurs, chauffeurs, fleuristes et DJ ont également subi des pertes importantes. Tout cela après un an où plus de 36000 emplois de cinéma et d’enregistrement sonore ont été perdus dans le comté de Los Angeles, selon un rapport de comté qui a été publié le mois dernier. Dans le même temps, les studios et les services de diffusion en continu dépensent toujours beaucoup en spreads «pour votre compte» dans les publications professionnelles. Pour 80 000 $ à 90 000 $, par exemple, les militants peuvent couvrir la couverture de Variety avec des publicités axées sur les électeurs. Hulu a récemment promu «Les États-Unis contre Billie Holiday» de cette façon. («Pour votre considération dans toutes les catégories, y compris la MEILLEURE IMAGE.») Netflix et Amazon ont donné un traitement similaire à des films comme «Da 5 Bloods» et «One Night in Miami». «Ce fut une saison énorme et très forte pour nous», a déclaré Sharon Waxman, fondatrice et directrice générale de The Wrap, un site d’informations hollywoodien. Le Wrap a hébergé 40 virtuels projections axées sur les récompenses en janvier, souscrit par des sociétés cinématographiques. « Nous avons un autre tour en cours », a déclaré Mme Waxman. Le prix des événements peut être élevé. Une table ronde virtuelle, animée par Vanity Fair ou The Hollywood Reporter, coûte environ 30 000 $, le même que l’année dernière, lorsque des réceptions accompagnaient les événements. Les studios paient normalement entre 15 000 et 25 000 dollars pour une table de huit personnes aux Critics Choice Awards, une occasion supplémentaire de solidifier la place d’un film dans la discussion sur les récompenses. Cette année, chaque invité a été facturé 5 000 $ pour un «siège virtuel», ce que certains considéraient comme un prix exorbitant pour un carré sur un écran d’ordinateur. (Joey Berlin, directeur de l’exploitation de la Critics Choice Association, a déclaré qu’il était nécessaire de produire une émission spéciale de trois heures et de sortir même.)