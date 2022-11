Le but tardif de Martin Olise scelle la victoire de Crystal Palace à West Ham

Michael Olise a marqué à la quatrième minute du temps additionnel pour assurer une victoire 2-1 à Crystal Palace à West Ham dimanche.

Le but tardif a complété un retour des visiteurs après que Said Benrahma ait tiré West Ham devant en première mi-temps et que Wilfried Zaha ait égalisé.

Le vainqueur d’Olise est venu après que West Ham a vu un penalty annulé en fin de match lorsque l’arbitre Paul Tierney a examiné un incident impliquant Marc Guehi sur Michail Antonio et a annulé sa décision.

Cela a ouvert la voie à un drame tardif, avec l’effort d’Olise prenant une forte déviation d’Aaron Cresswell et passant devant Lukasz Fabianski dans le but de West Ham.

La défaite a mis fin à la séquence de six victoires consécutives de West Ham à domicile, tandis que Palace a remporté une première victoire à l’extérieur en Premier League cette saison.

West Ham est allé de l’avant avec style après que Benrahma ait déchaîné un entraînement devant Vicente Guaita.

C’était une frappe glorieuse mais la défense de West Ham a annulé tout son bon travail avec un spectacle d’horreur cinq minutes avant la mi-temps.

Il n’y avait aucun danger comme Fabianski fait rouler le ballon vers Craig Dawson, qui à son tour l’envoie vers Thilo Kehrer sur l’aile droite.

Mais l’international allemand a perdu le ballon face à Eberechi Eze et Zaha a surclassé Dawson avant de frapper le ballon devant Fabianski.

La frappe tardive d’Olise a ensuite scellé la victoire.

