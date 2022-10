Le but tardif de Konecny ​​permet aux Flyers de gagner 3-2 contre les Canucks de Vancouver – Kelowna Capital News

Travis Konecny ​​a marqué avec un peu plus de six minutes à jouer en troisième période alors que les Flyers de Philadelphie ont rattrapé un déficit de deux buts pour battre les Canucks de Vancouver 3-2 samedi.

Tony D’Angelo a ajouté un but et une aide tandis que Scott Laughton a enregistré un décompte en désavantage numérique pour Philadelphie (2-0-0), qui a ouvert l’ère John Tortorella avec des victoires consécutives à domicile. Carter Hart a stoppé 27 tirs dans la victoire

Kyle Burroughs et Conor Garland ont marqué pour les Canucks, qui ont perdu les deux premiers matchs de leur road trip de cinq matchs pour ouvrir la saison.

Konecny ​​– qui a marqué trois buts lors de la jeune saison – a capté un tir dévié juste à l’extérieur de l’enclave et a glissé la rondelle devant le gardien de but de Vancouver Thatcher Dembo avec 6:07 à faire pour briser l’égalité 2-2.

C’était le moment décisif du retour de Philadelphie. DeAngelo avait ramené les Flyers à 2-1 avec un but en avantage numérique au milieu de la seconde tandis que Laughton s’est converti sur une échappée en désavantage numérique qui a battu Dembo juste à l’intérieur du poteau.

Burroughs a marqué à seulement 1:34 du début du match lorsqu’un tir du poignet a coché un défenseur de Philadelphie et par-dessus l’épaule de Hart pour son premier but de la saison. Vancouver a prolongé l’avance à 2-0 à la fin de la première période lorsque le poignet de Garland du haut du cercle a sifflé devant Hart et dans le coin supérieur du côté du bâton.

Avec l’attention de la plupart des fans de sport de Philadelphie dirigés vers Citizens Bank Park et les Phillies affrontant les Braves d’Atlanta dans le match 4 de la série de la division de la Ligue nationale, les Flyers ont décidé de diviser l’écran vidéo au-dessus de la glace centrale en deux pour montrer le haut de la neuvième manche de la victoire décisive de Philadelphie 8-3 alors que l’action de hockey se déroulait.

Après que Seranthony Dominguez a éliminé Travis d’Arnaud pour la finale lors d’un arrêt de mise au jeu, les fans des Flyers ont explosé de joie pendant que les haut-parleurs de l’aréna jouaient “Dancing On My Own”, la chanson de Tiesto qui est devenue l’hymne des séries éliminatoires de l’équipe de baseball.

SALLE DES FORMATEURS

Flyers : Placé l’attaquant Owen Tippett sur la réserve des blessés avec une blessure au haut du corps non divulguée. Pour prendre la place de Tippett sur l’alignement, Philadelphie a fait appel à l’attaquant Ollie Lycksell de sa filiale de la Ligue américaine de hockey à Lehigh Valley.

Canucks : Poursuivez leur road trip de cinq matchs d’ouverture de la série avec un match lundi à Washington.

dépliants ; Commencez un road trip de trois matchs dans le sud mardi soir à Tampa Bay.

Kevin Cooney, Associated Press

