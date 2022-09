La tête de Joel Matip à la 89e minute a lancé la saison de Liverpool alors qu’une victoire 2-1 sur l’Ajax à Anfield a remis les Reds dans la course pour atteindre les 16 derniers de la Ligue des champions.

Les hommes de Jurgen Klopp n’avaient remporté que deux de leurs sept premiers matchs de la saison et avaient subi une raclée 4-1 aux mains de Naples lors de la première journée.

Les finalistes de la Ligue des champions de la saison dernière ressemblaient beaucoup plus à eux-mêmes, mais avaient toujours besoin d’un vainqueur tardif d’une source improbable après que Mohammed Kudus eut annulé le premier match de Mohamed Salah.

La victoire amène Liverpool à trois points avec l’Ajax et Napoli, qui se rendront aux Rangers lors de l’autre match du groupe A mercredi.

Le match a été précédé d’une minute de silence pour marquer la mort de la reine Elizabeth II.

Les supporters de Liverpool avaient hué l’hymne national avant de remporter les deux finales de coupe nationale la saison dernière, mais toute crainte d’une manifestation politique de masse a été dissipée, seul un petit groupe d’individus interrompant le moment de réflexion.

Sur le terrain, Liverpool a eu suffisamment de mauvaises nouvelles pour faire face jusqu’à présent cette saison.

Klopp a décrit leur démolition dans le sud de l’Italie la semaine dernière comme la pire performance de ses près de sept ans à la tête.

Une défaite record en Ligue des champions pour Liverpool a aggravé un début de saison déjà médiocre en Premier League.

Mais avec Matip, Thiago Alcantara et Diogo Jota rétablis dans la formation de départ après des blessures, Liverpool était un reflet beaucoup plus proche de l’équipe qui est arrivée à moins de deux matchs d’un quadruplé historique la saison dernière.

L’inclusion de Jota s’est faite aux dépens de Darwin Nunez alors que la nouvelle signature de 80 millions d’euros de Liverpool a dû se contenter d’une place sur le banc pour le deuxième match consécutif.

L’international portugais a plus que justifié son inclusion, cependant, alors qu’il s’accrochait à la tête de Luis Diaz et ramenait Salah pour marquer son premier but en quatre matchs.

Mais les lacunes défensives qui ont affligé les hommes de Klopp au cours des premiers mois de la saison ont été révélées pour l’égalisation de l’Ajax.

Trent Alexander-Arnold a de nouveau été coupable de ne pas avoir suivi un coureur alors que Steven Berguis a cassé la gauche de l’Ajax et Kudus a tourné sur sa croix avant de s’écraser sur un tir sous la barre.

Liverpool a répondu positivement à ce revers, mais n’a pas réussi à faire compter sa domination pendant plus d’une heure.

Remko Pasveer dans le but de l’Ajax a bloqué les efforts d’Alexander-Arnold, Virgil van Dijk et Jota de chaque côté de la mi-temps, mais n’a pas été obligé de faire des miracles.

Nunez a été présenté avec Roberto Firmino pour la dernière demi-heure alors que Klopp a jeté la prudence au vent avec un front quatre avec également Salah et Diaz.

Cette décision a failli se retourner contre lui alors que l’Ajax était à quelques centimètres d’éliminer les hôtes lors de la contre-attaque pour laisser leurs espoirs en Ligue des champions suspendus à un fil.

Daley Blind a presque donné aux fans de son ancien club Manchester United de quoi se réjouir alors que sa tête dérivait juste à côté.

Nunez a connu un début de carrière loin d’être brillant à Liverpool après avoir été expulsé lors de ses débuts à domicile pour un coup de tête sur Joachim Andersen de Crystal Palace.

L’Uruguayen a raté sa grande chance de faire taire les critiques lorsqu’il s’est faufilé avec juste Pasveer pour battre à huit minutes de la fin.

Quelques instants plus tard, Nunez a failli faire amende honorable lorsque sa dangereuse croix basse a été déviée juste hors de portée de Diaz.

Le tir dévié de Salah a ensuite touché les boiseries, mais juste au moment où il est apparu que la chance de Liverpool était passée, ils ont frappé depuis le coin résultant.

Matip s’élevait le plus haut pour rencontrer le corner de Kostas Tsimikas et le ballon avait franchi la ligne avant que Dusan Tadic ne dégage.

