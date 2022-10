Le but tardif de Gallagher pousse Chelsea devant Crystal Palace

Conor Gallagher célèbre son vainqueur à la 90e minute pour Chelsea contre Crystal Palace. Paul Harding/Getty Images

LONDRES — Le premier match de Premier League de Graham Potter à la tête de Chelsea s’est terminé par une victoire 2-1 contre Crystal Palace à Selhurst Park grâce à la superbe fin tardive de Conor Gallagher assistée par Christian Pulisic. Gallagher avait reçu un brillant accueil des fans du Palace en tant que joueur de l’année en titre après son prêt là-bas la saison dernière, mais il leur a brisé le cœur avec une frappe brillamment mesurée du bord de la surface à la 90e minute pour donner à Potter les trois points.

Crystal Palace peut se sentir lésé de laisser cela sans rien. Ils ont pris une avance rapide grâce à Odsonne Edouard après seulement sept minutes et auraient pu en ajouter une autre peu de temps après grâce au brillant Eberechi Eze. Mais le moment controversé du match est survenu à la 32e minute alors que Thiago Silva a eu la chance de s’échapper avec juste un carton jaune après avoir été pris en possession dans sa propre moitié de terrain et a inexplicablement manipulé le ballon (peut-être deux fois) pour empêcher Jordan Ayew d’avoir un courir au but.

Patrick Vieira était furieux mais Silva a survécu, et six minutes plus tard, c’est la tête de Silva qui a trouvé Pierre-Emerick Aubameyang qui a marqué son premier pour Chelsea pour égaliser le match. Après que les deux équipes aient fait de leur mieux pour forcer une ouverture en seconde période, c’est Gallagher qui a trouvé le vainqueur avec cette frappe mémorable en fin de match.

Réaction rapide

1. Gallagher sauve la mise

Potter doit remercier Gallagher pour cette victoire. C’était un match égal, et jusqu’à ce que Gallagher se retrouve au bord de la surface de réparation du Palais alors que le match entamait la 90e minute, il semblait destiné à un match nul 1-1. Jusqu’à ce stade, après avoir eu beaucoup de temps entre les matchs, vous pouvez voir une partie de l’empreinte Potter sur Chelsea alors qu’ils cherchent à dominer la possession et à forcer les ouvertures à travers des balles incisives par-dessus, ou aux joueurs qui courent sur l’épaule finale.

Mais défensivement, Chelsea a eu du mal. Vous pouvez imaginer que l’attaque prendra un certain temps à s’affiner car le nouveau manager et le personnel prennent le temps de se gélifier, mais c’est la défense qui doit être réparée en premier. Le but de Crystal Palace a été merveilleusement conçu – le brillant centre de Jordan Ayew a divisé la défense de Chelsea et c’est grâce à sa détermination qu’Edouard a pu mettre ses crampons sur le ballon pour le détourner devant Kepa. Mais le fait qu’il ait réussi à trouver l’espace entre Silva et Reece James aurait troublé Potter, tout comme leur prodigalité en matière de défense alors que le pressage de Palace les voyait trop souvent céder la possession.

Vous sentez que Ben Chilwell essaie toujours de retrouver sa meilleure forme alors qu’il y a eu des moments où la relation entre la défense et le milieu de terrain s’est effondrée. À l’avant, Raheem Sterling était dangereux sur les flancs tandis que Kai Havertz a bien utilisé son physique pour remporter des têtes clés et Aubameyang a bien saisi sa chance, mais il y avait peu d’occasions et il a fallu la merveilleuse frappe de Gallagher pour faire basculer ce match en faveur de Chelsea. La victoire sera un soulagement pour Potter – et ils ont eu la chance de garder Silva sur le terrain – mais il a du travail à faire avant l’AC Milan mercredi.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

2. Aubameyang est à côté de la plaque

Après un été mouvementé où environ 255 millions de livres sterling ont été dépensés, parmi les nouvelles recrues, c’est Sterling qui a peut-être trouvé ses marques le plus rapidement dans son nouveau club. Il a retrouvé la forme à la fin du règne de Thomas Tuchel, avec trois lors de ses quatre derniers matches à la tête du club et a également marqué son unique but lors de son match nul 1-1 avec le Salzburg FC. On attend toujours de voir les autres recrues de l’été cliquer. Kalidou Koulibaly s’est retrouvé sur le banc lors des deux premiers matches de Potter, tandis que Marc Cucurella était absent pour cause de maladie samedi. Wesley Fofana a également semblé tremblant parfois contre Palace avec ces trois premiers causant toutes sortes de difficultés à la défense de Chelsea. Denis Zakaria n’a pas encore joué.

Donc, en dehors de leurs importantes signatures en équipe première, cela laisse Aubameyang. Il a joué 66 minutes contre Salzbourg mais lors de sa première apparition en Premier League pour Chelsea, il a livré. On a demandé à Potter vendredi si Aubameyang recherchait une “rédemption” avec ce mouvement. Le nouveau manager de Chelsea a déclaré que ce serait à Aubameyang de réfléchir, mais il a fait une impression prometteuse avec son mouvement et sa finition clinique. Alors que Havertz et Sterling avaient plus de touches, Aubameyang a fait compter sa clé en terminant merveilleusement devant Guaita avec une demi-volée pivotante en première mi-temps après avoir créé de l’espace en tournant Joel Ward. Il a fini par gérer 74 minutes jusqu’à ce qu’il soit remplacé par Armando Broja. Aubameyang a quitté Arsenal sous un nuage, mais s’est bien comporté à Barcelone au cours de cette période de six mois puisqu’il a marqué 11 buts sur 18. Mais Chelsea lui offre la chance de redémarrer sa carrière en Premier League.

Bien qu’il ait signé pour Tuchel – et les deux ont parlé de leur admiration mutuelle après leur passage au Borussia Dortmund – ce sera Potter qu’il devra impressionner et les premiers signes semblent prometteurs. Cependant, Gallagher fera la une des journaux. Son but gagnant lui donnera un coup de pouce bienvenu après avoir lutté cette saison à son retour à Chelsea après la saison dernière avec Palace. Il était médiocre contre Leeds lors de leur défaite 3-0 en août et expulsé contre Leicester lors de leur prochain match. Mais cela pourrait encore être une journée charnière pour lui. Vous pouvez voir qu’il y a de la place pour Gallagher dans cette équipe de Chelsea au milieu du terrain avec Jorginho en mauvaise forme, et leur calendrier chargé qui, après la pause internationale, les a vus jouer 13 matchs en 44 jours. Dans l’environnement familier de Selhurst Park, il a, espérons-le, lancé sa carrière à Chelsea.

3. Eze prometteuse

L’incroyablement talentueux Eberechi Eze n’a commencé que six matches de championnat pour Palace la saison dernière en raison d’une blessure, mais il a fait un brillant début de campagne. Il doit être un cauchemar contre lequel jouer – il flotte autour du milieu de terrain puis fait ces courses fulgurantes au milieu du terrain, ou se retrouve également sur les flancs et coupe à l’intérieur. Chelsea n’a pas pu le gérer parfois avec leur pressing forçant de nombreuses erreurs.

Eze, 24 ans, s’intègre brillamment dans cette équipe de Palace alors qu’il joue juste derrière les attaquants et s’intègre brillamment en tant que conduit entre la défense et l’attaque. Et vous pouvez imaginer qu’il a peu de meilleurs mentors que Wilfried Zaha et Vieira au club. Mais alors que sa performance a été un véritable moment fort pour Palace, vous sentez que leur manque de force en profondeur va être un problème. Ils ont connu un début de saison brutal après avoir déjà affronté Liverpool, Man City, Arsenal et maintenant Chelsea. Ils n’ont remporté qu’un seul match de championnat cette saison (bien qu’ils aient eu deux matchs reportés en septembre) et ce qui semblait être une blessure grave à Nathaniel Clyne en première mi-temps est la dernière chose dont Palace avait besoin avec plusieurs joueurs écartés en défense. Palace viendra bien, mais ils auront besoin de toute leur équipe pour se renforcer au cours des prochaines semaines.

Notes des joueurs

Palais de Cristal : Guaita 6, Clyne 7, Ward 6, Guehi 7, Mitchell 7, Olise 6, Doucoure 7, Eze 7, Ayew 7, Edouard 7, Zaha 7

Sous-titres : Tomkins 6, Schlupp 6, Mateta 5, Hughes 5

Chelsea : Kepa 6, James 7, Thiago Silva 6, Fofana 6, Chilwell 6, Mount 6, Jorginho 5, Kovacic 6, Havertz 6, Aubameyang 7, Sterling 7

Sous-titres : Loftus-Cheek 6, Gallagher 8, Broja 5, Pulisic 5

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Reece James

Sterling a réalisé une autre solide performance, mais James était le joueur hors concours de Chelsea. Il a tenu Zaha largement à distance, et vous pouvez voir que Potter veut qu’il continue à se chevaucher avec Sterling pour surcharger le flanc droit. Mais en défense, il a été essentiel pour empêcher Palace d’entrer et a effectué un dégagement tardif clé qui a empêché les hôtes de marquer un but.

Le pire : Jorginho

Demandez aux fans du Palace et ils vous diront que le pire joueur sur le terrain était l’arbitre Chris Kavanagh, mais Jorginho a eu du mal. Il a gaspillé la possession et il était normal que son dernier acte ait égaré une passe tout de suite hors du terrain.

Faits saillants et moments marquants

Odsonne Edouard a donné l’avantage à Palace après seulement sept minutes.

Aubameyang a marqué son premier but pour Chelsea et a amené les Blues à égalité avec Palace.

Le président de Crystal Palace a interrogé l’arbitrage et le VAR sur le handball de Thiago Silva et le carton jaune qui a suivi.

Franchement à quoi ça sert #var on hache et change chaque semaine ce qu’il fait ce qu’il pense. #Var doit sûrement penser que c’est une erreur rouge mais pas “claire” ! Même si ce n’est pas un #dogso qu’il est Il le handballe deux fois exprès, un on joue sur donc deux jaunes ! #cpfc #epl —Steve Parish (@CEO4TAG) 1 octobre 2022

Chelsea l’a laissé jusqu’à tard pour décrocher la victoire avec une superbe frappe de Gallagher.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Patrick Vieira sur le hand ball de Thiago Silva : “C’est quelque chose dont je ne veux pas parler — c’est difficile pour moi de le comprendre et de l’accepter, alors il vaut mieux que je me taise et que je n’en parle pas. Je crois que l’arbitre a mal agi, et si je disais ce que je pense, j’aurais des ennuis. Il y a un arbitre, il y a VAR et ils prennent des décisions, et nous passons à autre chose.”

Vieira sur Gallagher : “Il a connu une bonne saison avec nous l’an dernier et les fans apprécient ce qu’il a fait avec nous l’an dernier. C’était un bon but, mais nous n’aurions pas dû lui permettre de saisir cette chance.”

Graham Potter sur Gallagher : “Je suis ravi pour Conor et ravi pour l’équipe sur laquelle les remplaçants sont venus et ont eu un impact. C’était une frappe fantastique. Il a beaucoup de respect pour Crystal Palace, comme vous pouvez le voir dans sa réaction, mais c’est un Chelsea joueur maintenant.”

Potter sur Aubameyang : “C’était aussi un objectif important. Il a travaillé dur pour se mettre en forme en Premier League et j’ai été vraiment impressionné par lui. C’était un objectif important pour nous.”

Potier au travail : “Il y a de la pression et des attentes accrues à cause de la position de Chelsea dans la hiérarchie. C’est pourquoi j’ai relevé le défi et pourquoi je suis ici. J’essaie d’aider les joueurs et de les aider à s’améliorer.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Aubameyang : 1er but en 3 matchs avec Chelsea (toutes compos). Avec Barcelone, il n’a marqué qu’à son 4e match (hat trick)

– Conor Gallagher : 1er but en sept matches de compétition avec Chelsea toutes compétitions confondues

Suivant

Chelsea : Les Blues, actuellement derniers de leur groupe de Ligue des champions, affronteront l’AC Milan deux fois au cours des deux prochaines semaines, d’abord à Stamford Bridge le 5 octobre, puis à Milan le 11 octobre. Ces matchs seront essentiels pour que l’équipe de Graham Potter garde espoir. en vie pour avoir atteint la phase à élimination directe. Pris en sandwich entre les matchs de l’UCL, Chelsea accueillera les Wolves le 8 octobre, qui connaissent un début difficile cette saison.

Palais de Cristal : L’équipe de Patrick Vieira connaît un mauvais départ en Premier League cette saison et espère marquer des points contre Leeds United le 9 octobre, avant de jouer contre Leicester City le 15 octobre puis contre les Wolves le 18 octobre. n’ont pas réussi à maintenir l’élan de la saison dernière et espèrent renverser la vapeur.