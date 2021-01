DETROIT: Robby Fabbri a marqué le but décisif avec 2:42 à faire en troisième période, Dylan Larkin a inscrit son deuxième but dans un filet vide et les Red Wings de Detroit ont battu les Hurricanes de la Caroline 4-2 samedi soir.

Fabbri a fait passer la rondelle devant Petr Mrazek depuis l’avant du terrain sur une passe de Filip Zadina derrière le filet. Zadina a également permis à Bobby Ryan de marquer à ses débuts avec les Red Wings, brisant une égalité sans but au début de la deuxième période, après que l’attaquant vétéran ait raté l’ouverture du score en raison d’une blessure.

Larkin a marqué un but décisif au début de la troisième, 18 secondes seulement après que la Caroline ait pris les devants. Jonathan Bernier de Detroit a terminé avec 29 arrêts à ses débuts dans la saison.

Vincent Trocheck a mis les Hurricanes à égalité sur un avantage numérique au début de la troisième et Andrei Svechnikov a terminé 2 à mi-chemin de la dernière période. La Caroline n’a pas pu égaliser le match une troisième fois pour augmenter ses chances de gagner.

Mrazek a réalisé 17 arrêts après avoir dû arrêter seulement 14 tirs pour exclure l’équipe qui l’a repêché lors du match d’ouverture de la saison pour les deux équipes jeudi soir.

RETROUVEZ VOTRE DOS

Le défenseur de Detroit Filip Hronek est resté dans le filet et a arrêté un tir en première période après que Bernier se soit retrouvé hors de position après avoir effectué un arrêt. Les Red Wings ont bloqué sept tirs et Bernier a réalisé huit arrêts dans la période d’ouverture, gardant le match sans but même si la Caroline contrôlait la rondelle et le jeu.

REPOSE ET PRET

Les Hurricanes ont lancé Mrazek pour un deuxième match consécutif et voudront probablement faire travailler James Reimer bientôt pour l’aider à devenir vif au début de la saison retardée.

Reimer a aidé la Caroline à clôturer un balayage de trois matchs des Rangers de New York dans une série de qualifications l’année dernière après que Mrazek ait accordé trois buts lors de deux matchs précédents.

ET APRÈS

Les Red Wings resteront chez eux et affronteront les Blue Jackets de Columbus lundi après-midi et mardi soir. Les Hurricanes resteront sur la route et joueront également des jours consécutifs, jouant à Nashville lundi soir et mardi soir.

