Le but tardif de Ben Wolcott pousse Minooka devant Joliet West 1-0 – Shaw Local

MINOOKA – Pendant les 79 premières minutes du match de mardi de la Southwest Prairie Conference entre Joliet West et Minooka, les défenses des deux équipes ont occupé le devant de la scène.

Bien que les deux équipes aient eu leur juste part d’occasions de marquer, le match s’est soldé par une égalité sans but.

À un peu moins d’une minute de la fin, un défenseur de Minooka a dégagé un ballon hors de la zone des Indiens, et l’attaquant senior Ben Wolcott l’a rattrapé. Il a dribblé une paire de défenseurs de Joliet West et a poussé un tir devant le gardien des Tigers Daniel Gudino pour une avance de 1-0 avec 33,7 secondes à jouer.

“C’était très difficile d’inscrire un but aujourd’hui”, a déclaré Wolcott. “J’ai juste continué et j’ai réussi à m’imposer.

“C’était un bon jeu. Joliet West est toujours difficile. Je connais beaucoup de joueurs dans leur équipe, donc c’est plus amusant et compétitif. Cette victoire nous aide avec le classement de la conférence, et ils sont dans notre section, donc cela nous aidera également avec le classement.

Avec un vent fort soufflant de l’ouest, Minooka (8-6, 3-2 SPC) a eu le vent en poupe en première mi-temps et a eu de multiples occasions de marquer. Wolcott a eu une paire de tirs arrêtés par Gudino, et un est parti du poteau de but gauche. Les Indiens ont également vu deux tirs de Diego Escobedo et un d’Eli Avalos naviguer soit haut, soit à côté du but.

Joliet West (9-4-1, 2-2-1), quant à elle, a eu ses propres chances en première mi-temps, mais le gardien de Minooka Ethan Kimbarovsky a effectué deux arrêts, un tir d’Alexis Garcia est allé haut et un autre de Victor Antomez a glissé juste large à droite.

Andrew Calderon de Minooka vole le ballon à David Reynoso de Joliet West. Mardi 20 septembre 2022, à Minooka. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Les défenses ont continué à dominer en seconde période. Joliet West a eu une occasion en or au milieu de la mi-temps. Sur un corner, Kimbarovsky a écarté le ballon du but, mais Adrian Maldonado de West a mis une tête au but depuis le centre de la surface. Le défenseur de Minooka Anthony Heald a couvert Kimbarovsky et a lancé le ballon.

“Anthony nous a vraiment aidés sur la ligne arrière”, a déclaré l’entraîneur de Minooka, Nate Spriggs. “Il faisait très chaud, alors nous sommes allés assez loin sur notre banc pour donner du repos à nos partants, et ils ont tous fait un excellent travail.

« Nous savions que ce serait une bataille. C’est toujours le cas lorsque nous jouons à Joliet West. Certains des gars des deux équipes sont allés à la même école primaire, donc ils se connaissent depuis longtemps. C’était des allers-retours, et de haut en bas du terrain. Ben a pu mettre un pied propre sur un tard, et c’était la différence.

L’entraîneur de Joliet West, Mike O’Shea, a déclaré qu’il s’attendait également à un match serré.

“C’est toujours serré quand nous affrontons Minooka”, a-t-il déclaré. « Je pense que les cinq ou six dernières fois où nous les avons affrontés, ce sont des matchs à un but. Nous savions que ce ne serait pas facile. Il n’y a pas de parties faciles dans notre conférence.

«Minooka le voulait juste plus que nous ce soir. J’espère que nous pourrons y remédier bientôt. Nous avons eu nos chances, mais nous n’avons pas pu en mettre une dans le filet. Dans un match dont vous savez qu’il va être serré, vous devez convertir vos opportunités, et nous ne l’avons pas fait.