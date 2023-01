Le but sur le terrain de Jason Myers en OT prolonge les espoirs des Seahawks en séries éliminatoires

Eric Williams Journaliste NFC Ouest

Jason Myers aurait pu gagner le match à la fin du règlement, mais sa tentative de placement de 46 verges a rebondi sur le montant droit.

Peu importe. Myers a eu une chance de rachat en prolongation après que Quandre Diggs ait intercepté une passe de Baker Mayfield destinée à Van Jefferson. Et Myers a foré un 32 verges dans les montants pour une victoire 19-16 des Seahawks de Seattle sur les Rams de Los Angeles en visite au Lumen Field dimanche.

“Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour que la saison soit la plus longue possible”, a ensuite plaisanté l’entraîneur-chef des Seahawks, Pete Carroll. “Nous en avons extrait chaque goutte.”

La victoire a maintenu les espoirs de Seattle en séries éliminatoires, car ils ont terminé un surprenant 9-8 l’année après avoir échangé le quart-arrière de la franchise Russell Wilson pendant l’intersaison.

Avec la victoire en prolongation, les Seahawks ont dû attendre le résultat dimanche soir du dernier match de saison régulière de la NFL entre les Lions de Detroit et les Packers de Green Bay au Lambeau Field. Si Detroit gagnait, les Seahawks gagneraient la tête de série n ° 7 des séries éliminatoires, face à leurs rivaux de la division NFC Ouest, les 49ers de San Francisco, sur la route la semaine prochaine.

“Je suis content que nous ayons une fiche gagnante et nous nous sommes donné une chance ici”, a déclaré Carroll. “Mais ce n’est pas ce que mes attentes sont. Ils ne le sont jamais – loin de là. Je suis frustré par cette saison. Là où vous pensiez tous que nous avions fait beaucoup de choses sympas et tout ça, je ne me sens pas comme ça.

“J’ai l’impression que nous avons raté nos chances. Nous avons eu cinq ou six matchs là-bas où nous aurions pu gagner facilement d’une manière ou d’une autre, et nous ne serions pas assis ici à parler de ce qui se passe à Detroit en ce moment. C’est mon tourment.”

Alors que les Hawks ont remporté une victoire, c’était loin d’être le meilleur match de Seattle cette saison. Le quart-arrière Geno Smith a eu du mal pour un deuxième match consécutif, terminant 19 sur 31 pour 213 verges, y compris un joli score de 36 verges sur une balle profonde à Tyler Lockett pour le seul touché de Seattle du match, et deux mauvaises interceptions sur des passes qu’il essayé de forcer à DK Metcalf.

Smith a été limogé trois fois et a affiché une note de passeur de 65,7. Cependant, il a conduit Seattle à portée de but à la fin du règlement pour la tentative manquée de Myers, y compris une course de 25 verges sur le territoire de Los Angeles. Smith a été frappé hors des limites par Jalen Ramsey sur le jeu, qui a reçu une pénalité antisportive de 15 verges pour le coup tardif.

“J’ai juste eu le vent en poupe pendant une seconde”, a déclaré Smith à propos du jeu. “Je courais le long de la ligne de touche. Je bougeais un peu et je ne pouvais vraiment pas éviter Jalen juste là. Il a en quelque sorte baissé son épaule, m’a frappé au bon endroit et j’ai eu le vent qui m’a coupé le souffle. . Mais je remercie Dieu d’avoir pu me lever et continuer à jouer.”

Avec les bagarres offensives, la défense de Seattle a gardé les Seahawks dans le match pendant la majeure partie du match. Seattle a limogé Mayfield cinq fois et a maintenu les Rams à 269 verges au total en attaque.

Le demi offensif des Rams Cam Akers a été l’un des rares points lumineux pour LA, terminant avec 104 verges au sol en 21 courses. C’était le troisième match consécutif au cours duquel le produit de l’État de Floride a parcouru plus de 100 verges.

Ken Walker III a eu un match productif au sol pour les Seahawks, totalisant 114 verges en 29 courses, dont deux grosses courses pour placer Seattle en position de placement en prolongation.

Walker a terminé avec 1 050 verges cette année, devenant la deuxième recrue de l’histoire de la franchise avec 1 000 verges au sol.

“Tout le monde est resté ensemble”, a déclaré Walker. “J’ai l’impression que si nous nous étions effondrés et séparés, cela aurait été une lutte. Mais tout le monde est resté ensemble, et c’est pourquoi nous avons gagné ce match.”

Les Seahawks ont terminé 0 pour 4 dans la zone rouge. Cela comprenait le fait de ne pas entrer dans la zone des buts depuis le premier et le but de la ligne des 3 verges, se contentant d’un panier de 22 verges pour égaliser le match à 16-tout avec 2:19 à jouer dans le règlement. C’était la première fois cette saison que les Seahawks ne réussissaient pas à marquer un touché sur le premier but depuis l’intérieur de la ligne des 5 verges.

Le secondeur des Rams Bobby Wagner, qui a joué ses 10 premières années dans la NFL avec les Seahawks, est retourné à Seattle et a reçu les acclamations de la foule à Lumen Field, y compris des gens scandant son nom.

Diggs a pointé du doigt Wagner après avoir effectué son interception clé en prolongation qui a mené au score gagnant.

“J’ai toujours été une sorte de menace”, a déclaré Diggs, “alors pour moi, il s’agissait simplement de montrer à Big Bro que j’avais le ballon et de faire un jeu pour aider l’équipe.”

Diggs a déclaré que lui et Wagner avaient échangé des maillots après le match. Wagner s’est également rendu au vestiaire de Seattle pour dire bonjour à certains de ses anciens coéquipiers.

Avec la défaite, les Rams ont terminé l’année à 5-12, se dirigeant vers l’intersaison avec des questions majeures face aux champions en titre du Super Bowl. En haut de cette liste figure le retour de l’entraîneur-chef Sean McVay la saison prochaine.

“Je ne pense pas à ça pour le moment”, a déclaré McVay lors de sa conférence de presse d’après-match. “Rien n’a changé par rapport à l’endroit où nous nous sommes arrêtés vendredi. Je suis ici, en ce moment. Et nous traiterons de cela plus tard.”

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d'une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune.

