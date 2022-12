Le but record d’Olivier Giroud contre la Pologne à la Coupe du monde de football 2022

L’attaquant vétéran Olivier Giroud a inscrit son nom dans les livres d’histoire en pulvérisant le record de longue date de Thierry Henry lors du match crucial de la France en huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA contre la Pologne dirigée par Robert Lewandowski au stade Al Thumama au Qatar, dimanche 4 décembre.

Giroud a fourni une avance bien nécessaire à son équipe contre la Pologne, lorsqu’il a marqué le premier match à la 44e minute du match. Les célébrations ont doublé alors que l’ancienne star d’Arsenal est également devenue le meilleur buteur de tous les temps en France.

Jusqu’à présent, Giroud a marqué 52 buts pour les doubles champions du monde. Il a surpassé le footballeur Henry en devenant le meilleur buteur de tous les temps pour les Bleus. Plus tôt, dans cette Coupe du monde, il a égalé le record de 51 buts d’Henry lorsqu’il a réussi à marquer un but contre l’Australie lors de la victoire 4-1 de l’équipe lors du premier match.

Cet exploit a été réalisé par Giroud avec l’aide de Kylian Mbappe puisque dimanche, l’attaquant vétéran a décoché un tir bas du pied gauche sur le gardien polonais Wojciech Szczęsny en première mi-temps.

Il est à noter que Giroud a atteint cette gloire lors de son 117e match pour la France, qui est inférieur à celui d’Henry. L’ancien capitaine de la France avait marqué 51 buts pour les géants européens en 123 matches entre 1997 et 2010.

La France a fait un excellent parcours dans le tournoi jusqu’à présent, à l’exception d’un choc contre la Tunisie. Ils ont remporté leur match d’ouverture contre l’Australie par 4-1, suivi d’une victoire serrée contre le Danemark. Lors du match de groupe suivant, ils ont été stupéfaits par la Tunisie mais avec leurs bonnes performances antérieures, ils s’étaient déjà qualifiés pour les huitièmes de finale.

Maintenant, avec la victoire sur la Pologne, ils sont passés au tour suivant, une longueur d’avance pour faire quelque chose qui n’a pas été fait depuis six décennies : défendre un titre de Coupe du Monde de la FIFA. C’était en 1958 et 1962 lorsque le Brésil avait remporté des titres consécutifs. À l’heure actuelle, si une équipe a le potentiel de répéter l’histoire, c’est bien la France. Ce sera également une belle opportunité pour le capitaine Hugo Lloris, qui a plus tôt égalé l’exploit de Lilian Thuram en devenant le joueur le plus capé de l’équipe de France.

