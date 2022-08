Le but présumé du raid du FBI sur Trump révélé

L’agence a fouillé le domicile de l’ancien président américain à la recherche de documents classifiés sur les armes nucléaires, rapporte le Washington Post

Des documents classifiés sur les armes nucléaires figuraient parmi les documents sensibles que le FBI recherchait lorsqu’il a perquisitionné la résidence de l’ancien président américain Donald Trump cette semaine, a rapporté jeudi le Washington Post, citant ses sources.

Selon des experts interrogés par le média, le raid du FBI sur la résidence de Trump à Mar-a-Lago en Floride lundi indique que l’administration actuelle s’inquiète de l’impact sur la sécurité nationale américaine si ces documents tombent entre de mauvaises mains.

Cependant, les sources du Post ont refusé de révéler si le matériel en question était lié à des armes nucléaires appartenant aux États-Unis ou à un autre État. Ils ont également refusé de dire si le FBI avait trouvé ce qu’il cherchait.

Les experts cités par le Washington Post ont déclaré que les documents sur les armes nucléaires sont de nature extrêmement sensible et que seule une poignée de responsables américains ont l’autorisation de les lire ou de les posséder. Des détails sur ces armes pourraient aider les adversaires de Washington à avoir un aperçu de la posture de défense américaine et les aider à développer des contre-mesures, tandis que d’autres pays pourraient envisager de révéler leurs secrets comme une menace, indique le rapport.

Selon David Laufman, l’ancien chef de la section de contre-espionnage du ministère de la Justice, si l’ancien président américain détenait en fait illégalement de tels documents à Mar-a-Lago, ils “peuvent avoir été classés au niveau de classification le plus élevé.”

“Si le FBI et le ministère de la Justice croyaient qu’il y avait encore du matériel top secret à Mar-a-Lago, cela se prêterait à une plus grande motivation “les cheveux en feu” pour récupérer ce matériel le plus rapidement possible.“, a-t-il déclaré au Post.

Pendant ce temps, d’anciens hauts responsables du renseignement ont déclaré au média que l’administration Trump «systématiquement mal géré» des documents hautement classifiés et sensibles, y compris des données de renseignement sur l’Iran. Certains documents, par exemple, se seraient retrouvés entre les mains de membres du personnel qui n’avaient ni le niveau d’habilitation adéquat ni la nécessité de les posséder.

Les sources du Post ont également déclaré que les communications électroniques interceptées telles que les e-mails et les appels téléphoniques de dirigeants étrangers se retrouvaient souvent entre les mains de personnel non autorisé.

Le point de vente a noté que ce type d’informations est particulièrement sensible car il peut compromettre les méthodes utilisées par les États-Unis pour surveiller les gouvernements étrangers. Selon l’une des sources du journal, ce type de matériel faisait partie des 15 cartons d’inventaire pris à la résidence de Trump en janvier.

Deux sources ont déclaré que l’ancien président avait reçu une assignation à comparaître du grand jury concernant les documents. L’équipe de Trump a ensuite remis certains dossiers aux autorités, mais les responsables auraient cru que des documents supplémentaires n’étaient pas divulgués. Ces soupçons, indique le rapport, ont incité le ministère américain de la Justice à prendre des mesures extraordinaires, notamment l’obtention d’un mandat de perquisition.

Alors que les assistants de Trump ont reçu un mandat, ils ont jusqu’à présent refusé de le divulguer. L’équipe juridique de l’ancien président a le droit de s’opposer à la descellement du document, la décision finale sur la question devant être prise par un tribunal.

Le raid du FBI à Mar-a-Lago a provoqué beaucoup de tollé public aux États-Unis, Trump lui-même qualifiant la décision des agents des forces de l’ordre de “persécution politique.”

“Ce sont des temps sombres pour notre nation, car ma belle maison, Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, est actuellement assiégée, perquisitionnée et occupée par un grand groupe d’agents du FBI,» dit-il, ajoutant que «rien de tel n’est jamais arrivé à un président des États-Unis auparavant.”

Trump a également comparé le raid à l’écoute électronique secrète du siège du Comité national démocrate, qui a finalement conduit à la démission du président Richard Nixon en 1974.

Ses commentaires ont été repris par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a déclaré que l’administration du président Joe Biden est «militariser” agences fédérales, transformant le pays en un “république bananière.”

Pendant ce temps, Trump est largement considéré comme le candidat républicain le plus susceptible de se présenter à l’élection présidentielle de 2024. Cependant, DeSantis pourrait potentiellement se présenter contre Trump lors de la primaire.