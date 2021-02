Le but précoce d’Anwar El Ghazi remporte la victoire 1-0 de la Villa à Leeds

Le but précoce d’Anwar El Ghazi a permis à Aston Villa de s’imposer 1-0 à Leeds et de porter son équipe à un point du top six de la Premier League anglaise samedi.

El Ghazi n’a pas été marqué pour rentrer à la maison le seul but à bout portant à la cinquième minute et une défense acharnée a vu Villa venger sa défaite 3-0 à Leeds en octobre.

Villa n’a remporté que sa deuxième victoire en sept matchs de championnat sur la route, tandis que Leeds remonte la première saison dans l’élite.

L’équipe de Marcelo Bielsa s’est vu refuser des victoires consécutives à domicile après la défaite 3-0 de Southampton mardi et a rarement été autorisée à atteindre les mêmes sommets.

Lorsque Raphinha a failli marquer dans les 30 premières secondes, il n’a tout simplement pas réussi à se connecter avec le centre de Patrick Bamford, il est apparu que ce serait un autre match divertissant à Elland Road.

Mais alors qu’il allait et venait en première mi-temps, Villa a fermé ses adversaires après l’intervalle et, pour Leeds, le match s’est terminé dans un gémissement.

Villa a eu un appel de pénalité refusé quand un coin a frappé Luke Ayling sur son bras, puis a capitalisé sur Leeds bâclée défendant pour prendre les devants.

Ollie Watkins a glissé alors qu’il tirait au but, mais le ballon a trouvé son chemin vers le non marqué El Ghazi dans la surface de réparation de six mètres et, bien qu’il ait également perdu pied, il a ramené à la maison son sixième but de la saison en championnat.

Leeds a répondu par l’intermédiaire du milieu de terrain Tyler Roberts, mais son effort a été bien sauvé par le gardien de Villa Emiliano Martinez, puis El Ghazi est allé deux fois près de prolonger l’avance de Villas.

Le premier tir du Néerlandais a été renversé par-dessus la barre transversale par Illan Meslier et il a tiré son deuxième, un effort faible, juste à côté.

Stuart Dallas a tiré dans un tir bas et le skipper local Liam Cooper s’est dirigé droit sur Martinez alors que Leeds poursuivait l’égalisation.

El Ghazi a maintenu sa politique de tir à vue mais a été réticent avec un autre effort et à l’autre bout, le tir bas de Helder Costas a été bloqué et Roberts a fait feu, avec Leeds limité à des demi-chances à la mi-temps.

Les joueurs de Leeds ont continué à forcer le problème au début de la deuxième période, mais la passe meurtrière leur a échappé.

Cooper a fait juste assez pour détourner la tête du capitaine de Villa Tyrone Mings d’un coin, mais l’action fluide avant la pause a laissé la place à une affaire plus décousue.

Leeds a eu du mal à briser une défense résistante et lorsque le remplaçant Jack Harrisons a offert à l’équipe sa meilleure chance de sauver un point, Raphinha a bouffé la tête.