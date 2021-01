PITTSBURGH: Sidney Crosby a marqué 1:11 en prolongation, élevant les Penguins de Pittsburgh à une victoire de 5-4 contre les Capitals de Washington mardi soir.

Crosby a récolté son troisième but de la saison quand il a rebondi sur un tir de Kris Letang et l’a retourné par Vitek Vanecek et dans le filet ouvert pour donner aux Penguins leur deuxième victoire sur leurs rivaux en trois jours.

Colton Sceviour, Evgeni Malkin, Teddy Blueger et Jake Guentzel ont également marqué pour Pittsburgh. Crosby a terminé avec un but et deux passes alors que les Penguins se remettaient d’un déficit de deux buts. Casey DeSmith a terminé avec 22 arrêts et a ajouté sa première aide en carrière en préparant Blueger pour un rare but 3 contre 5 en désavantage numérique en deuxième période.

Tom Wilson a marqué deux fois pour les Capitals. Evgeny Kuznetsov et Lars Eller ont tous deux inscrit leurs premiers buts de la saison, mais Washington a laissé échapper les meneurs de 3-1 et 4-2. Vanecek, qui a brillé à ses débuts dans la LNH la semaine dernière, a effectué 25 arrêts mais a renoncé à un rebond sur lequel Crosby a sauté pour le vainqueur.

Pittsburgh est resté avec DeSmith pour un deuxième match consécutif après que son jeu régulier dimanche ait aidé les Penguins à remporter leur première victoire de la saison. Pittsburgh a également accueilli Kasperi Kapanen dans l’alignement après avoir raté la semaine d’ouverture de la saison après que des problèmes de visa dans sa Finlande natale aient retardé son arrivée aux États-Unis.

Washington a sauté sur les Penguins léthargiques, ouvrant une avance rapide grâce à une paire de buts de Wilson, y compris une jolie redirection sur une passe de centrage du coin de John Carlson dans les dernières secondes du premier.

DeSmith, malgré quelques moments instables, a donné la vie à Pittsburgh en bourrant Carl Hagelin à la fin d’un trois contre aucun, ce n’est pas une faute de frappe pour maintenir le déficit à deux. L’arrêt a donné aux Penguins l’étincelle dont ils avaient besoin.

Pittsburgh s’est rallié pour tirer même à 4-4 à la fin de la seconde grâce aux buts en avantage numérique de Guentzel et Malkin et à un score d’échappée de Blueger établi par une passe de dégagement remarquable de DeSmith, le premier but 3 contre 5 de Pittsburgh depuis Matt Cooke contre Philadelphie le 18 février 2012.

BLESSURES

Les Penguins ont disputé la troisième période sans les défenseurs Marcus Pettersson et Juuso Riikola. Pettersson est parti à la fin de la seconde après avoir reçu un coup de pied aveugle de TJ Oshie de Washington au centre de la patinoire. Les officiels ont évalué Oshie avec un majeur de 5 minutes, puis après un examen vidéo, ils ont réduit la pénalité à 2 minutes pour interférence.

SUIVANT

Capitals: Commencez un match à domicile de six matchs vendredi soir contre Buffalo. Washington a balayé deux matchs des Sabres pour commencer la saison.

Penguins: Accueillez les Islanders de New York pour un set de deux matchs à compter de vendredi. Les trois rencontres entre les clubs la saison dernière se sont déroulées en prolongation, les Islanders en prenant deux des trois en prolongation.

___

Plus de couverture AP NHL: https://apnews.com/hub/NHL et https://twitter.com/AP_Sports