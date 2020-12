MILAN: Weston McKennie est devenu le premier joueur américain à marquer pour la Juventus lorsque son équipe est revenue par derrière pour battre son rival de la ville, Torino 2-1 en Serie A samedi.

Leonardo Bonucci a marqué le vainqueur à une minute de la fin du match de derby après que McKennie ait dirigé la course à égalité à 12 minutes du temps pour annuler le premier match de Nicolas Nkoulous.

La Juventus est arrivée deuxième, un point au-dessus de l’Inter Milan, qui accueillera plus tard Bologne. Les Bianconeri visent une prolongation record de leur 10e titre de Serie A d’affilée, mais sont à trois points du leader de l’AC Milan à l’approche du match des Rossoneris à la Sampdoria dimanche.

Torino est resté dans la zone de relégation, à deux points de la sécurité, avec seulement six points sur les 10 premiers matchs.

Cristiano Ronaldo avait été présenté avec un match nul décevant ces dernières semaines au Bénévent nouvellement promu, mais avait marqué son 750e but en carrière contre le Dynamo Kyiv en milieu de semaine de la Ligue des champions et était de retour dans la formation de départ samedi.

Torino n’avait récolté que six points lors des neuf premiers matchs, mais la Juventus a étonné la Juventus en prenant une avance choquante à la neuvième minute lorsque la défense locale n’a pas réussi à gérer un corner qui a traversé Nkoulou, qui l’a tiré de près.

La Juventus n’a eu qu’un seul tir au but en première mi-temps et ne s’est pas vraiment améliorée après la pause. Juan Cuadrado pensait qu’il avait réussi le match nul, mais cela a été exclu car Bonucci était hors-jeu.

Cuadrado a aidé à mettre en place le point égalisateur lorsque, après un corner, il a renvoyé le ballon dans la zone afin que McKennie se dirige dans le coin inférieur droit.

Le vainqueur des Juves était presque identique, alors que Cuadrado inscrivait un autre centre et Bonucci partait de la même position que McKennie.

LAZIO CLINIQUE

Sergej Milinkovi-Savi a suggéré un but et en a marqué un autre lorsque la Lazio a gagné 2-1 contre Spezia nouvellement promu.

Spezia a perdu un certain nombre d’occasions en frappant le poteau deux fois plus tôt, tandis que la Lazio était cliniquement préoccupée par ses chances.

Il a ouvert le score à la 15e minute avec une contre-attaque classique. Milinkovi-Savi a volé le ballon au milieu de terrain de Spezia Giulio Maggiore et l’a immédiatement passé contre Ciro Immobile, qui a conduit dans la surface et l’a glissé dans les jambes du gardien pour son neuvième but lors de ses huit derniers matchs.

Immobile a également remporté le coup franc qui a enroulé Milinkovi-Savi dans le coin supérieur gauche à la 33e.

Spezia en a tiré un à la 64e lorsque MBala Nzola est allé à droite puis a coupé à l’intérieur avant de tirer de l’autre côté du filet.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports