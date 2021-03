Imperturbable malgré le but concédé, Aizawl FC a continué à dominer la possession et a continué à avancer vers le but des Arrows. Leurs récompenses ont récolté des dividendes à la 22e minute lorsque Malsawmtluanga a produit une finition sensationnelle de l’extérieur de la surface pour ramener l’équipe à un niveau égal. Le milieu de terrain avec suffisamment d’espace devant lui et les plaquages ​​hâtifs de la défense Arrows, a vu une opportunité de trouver le filet de loin. Il a lancé un tir à distance pour laisser Zahid Husain sans réponse, alors que le ballon s’écrasait dans le coin inférieur droit.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy