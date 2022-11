Le but magique de Lionel Messi maintient les espoirs de l’Argentine en Coupe du monde

Lionel Messi rêve d’égaler l’héritage argentin du défunt grand Diego Maradona. L’attaquant sept fois Ballon d’Or a égalé Maradona avec huit buts en Coupe du monde et un record de 21 apparitions au tournoi pour son pays samedi.

La brillante frappe basse de Messi depuis l’extérieur de la surface a déclenché une victoire 2-0 sur le Mexique pour les placer deuxièmes du groupe C, alors que leurs espoirs de victoire commençaient à s’estomper et que la peur s’installait. Le talisman argentin est à deux buts de sa Coupe du monde. 10 buts du meilleur buteur Gabriel Batistuta, mais son vainqueur devrait offrir plus d’occasions de dépasser “Batigol” au Qatar.

Le vrai rêve est d’imiter la victoire de Maradona en Coupe du monde en 1986, mais Messi peut se contenter pour l’instant d’égaliser le record d’apparitions et de buts de Maradona en Coupe du monde, deux ans et un jour après le décès d'”El Pelusa”.

Le meneur de jeu aux cheveux bouclés a inspiré l’Argentine à la victoire au Mexique en 1986, ainsi qu’aux éditions de 1982, 1990 et 1994.

Certains insistent sur le fait que Messi ne peut pas être considéré comme le plus grand de tous les temps à moins qu’il ne lève le trophée, et en Argentine, l’héritage brillant de Maradona en Coupe du monde l’aide souvent dans les comparaisons, son génie imparfait l’emportant sur la quasi-perfection de Messi.

Maradona a marqué cinq buts et en a inscrit cinq autres alors que l’Argentine valsait pour son deuxième trophée de la Coupe du monde il y a 36 ans au Mexique.

Près d’un an plus tard, Messi est né, mais l’Argentine n’a pas réussi à soulever le trophée de son vivant.

Le capitaine de l’Albiceleste a réussi à inspirer l’équipe à la deuxième place en 2014, l’Argentine s’inclinant 1-0 en prolongation contre l’Allemagne lors de la finale de Rio de Janeiro.

Le n°10 du Paris Saint-Germain, disputant sa cinquième Coupe du monde, a converti un penalty lors du premier match de l’Argentine, mais ils se sont écrasés face à une défaite choc contre l’Arabie saoudite.

Contre le Mexique, il a éclaté sporadiquement mais son équipe a été largement étouffée par ses adversaires énergiques.

Au début de la seconde période, Messi a envoyé un coup franc au-dessus de la barre transversale depuis une position dangereuse, alors que le désespoir de l’Argentine grandissait.

Finalement, il a sorti l’impasse à la 64e minute, terminant délicieusement hors de portée du héros culte mexicain Guillermo Ochoa, avec Enzo Fernandez ajoutant une brillante deuxième en fin de match.

Maradona n’a marqué que 15 buts pour l’Argentine en 41 matches de compétition, contre 49 pour Messi en 115, mais certains l’ont conduit à la gloire de la Coupe du monde.

– Histoires concurrentes –

Après une élimination lors de la deuxième phase de groupes en Espagne en 1982, Maradona revient en force quatre ans plus tard.

Il a évoqué l’affichage le plus discuté de l’histoire du football contre l’Angleterre en quart de finale.

L’attaquant trapu a marqué l’un des plus grands buts de tous les temps avec un magnifique dribble en solo, après avoir ouvert le score avec le tristement célèbre coup de poing “main de dieu” sur le gardien anglais Peter Shilton.

Un autre doublé a suivi contre la Belgique en demi-finale et Maradona a fourni une passe décisive lors de la victoire finale 3-2 contre l’Allemagne de l’Ouest, peut-être le meilleur moment sportif du pays.

En 1990, Maradona a guidé l’Argentine jusqu’à la finale, mais elle s’est inclinée 1-0 contre l’Allemagne de l’Ouest.

Une célébration folle et époustouflante après avoir marqué lors de la Coupe du monde 1994 est devenue une image durable – Maradona a échoué à un test de dépistage de drogue et a été renvoyé chez lui après deux matchs.

Messi, qui est devenu le premier Argentin à marquer lors de quatre Coupes du monde cette semaine, a marqué lors de ses débuts lors du tournoi de 2006 contre la Serbie-et-Monténégro à l’adolescence.

Il était un remplaçant inutilisé lorsque l’Allemagne a éliminé l’Argentine en quart de finale, puis a subi une autre raclée 4-0 par les mêmes adversaires au même stade en 2010.

L’Allemagne a de nouveau déjoué Messi lors du dernier obstacle en 2014 et la France les a battus en huitièmes de finale en 2018, le meneur de jeu inscrivant deux buts dans une défaite 4-3.

Messi n’a jamais marqué lors d’un match à élimination directe en Coupe du monde et avec deux buts en deux matchs cette année et des buts lors de chacun des six derniers matches de l’Argentine, cela pourrait être son heure.

