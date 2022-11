Le but le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde ? Alphonso Davies marque après seulement 67 secondes

Alphonso Davies a marqué le tout premier but du Canada en Coupe du monde contre la Croatie au Qatar, après seulement 67 secondes de jeu dans le match.

La tête de balle produite par Davies est confortablement le but le plus rapide marqué lors de la Coupe du monde 2022, Cody Gakpo étant le deuxième plus rapide du tournoi 2022. L’attaquant des Pays-Bas a marqué contre l’Équateur après cinq minutes, ce qui a permis à Davies de marquer quatre bonnes minutes d’avance.

Cependant, ce n’est en aucun cas le but le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde – loin de là, en fait.

En effet, Hakan Sukur détient le record du but le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde, l’attaquant turc collant le ballon dans les filets sud-coréens après seulement 11 secondes lors de la Coupe du monde 2002.

Placez le but de Davies et de Sukur côte à côte, et vous auriez eu le temps de regarder ce dernier dès le premier coup de sifflet de l’arbitre six fois, et vous auriez encore une seconde à perdre par la suite.

Ce qui est peut-être surprenant, cependant, c’est que l’arrivée de Davies en 67 secondes ne figure même pas dans le top dix des buts les plus rapides enregistrés en Coupe du monde, les cinq premiers étant tous à moins de 30 secondes d’un match.

Après Sukur vient le joueur tchèque Vaclav Masek, qui a marqué après 16 secondes contre le Mexique en 1962. L’Allemand Ernst Lehner n’a eu besoin que de 24 secondes pour marquer contre l’Autriche en 1934, tandis que Bryan Robson contre la France en 1982 n’a mis que 27 secondes.

Le but de Clint Dempsey en 30 secondes contre le Ghana en 2014 est le cinquième plus rapide de tous les temps, prenant moins de la moitié du temps qu’il a fallu à Davies.

Lors d’une finale de Coupe du monde, le Néerlandais Johan Neeskens détient le record du but le plus rapide. Il a converti un penalty après seulement 90 secondes dans le match contre l’Allemagne de l’Ouest lors de la finale de 1974, mais les Pays-Bas n’ont pas réussi à conserver la victoire et ont fini par perdre 2-1.