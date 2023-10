Le but hors-jeu de Luis Diaz à Liverpool aurait dû être maintenu alors que PGMOL admet une « erreur humaine importante »

Le PGMOL a admis une « erreur humaine importante » qui a conduit à ce que le but de Luis Diaz contre Tottenham soit déclaré à tort hors-jeu.

Le but de l’attaquant de Liverpool aurait été le premier match du match, mais les choses ont rapidement basculé pour les Reds lors d’une défaite 2-1.

3 Diaz a regardé et le PGMOL a admis une erreur Crédit : Sky Sports

3 Klopp était clairement vidé lorsqu’il s’adressait aux médias Crédit : Sky Sports

Un communiqué de l’organisation une heure après la fin du match disait : « PGMOL reconnaît une erreur humaine importante au cours de la première mi-temps de Tottenham Hotspur contre Liverpool.

« Le but de Luis Diaz a été refusé pour hors-jeu par l’équipe des officiels de match sur le terrain. Il s’agissait d’une erreur factuelle claire et évidente et aurait dû aboutir à ce que le but soit accordé via l’intervention du VAR, cependant, le VAR n’est pas intervenu.

« PGMOL procédera à un examen complet des circonstances qui ont conduit à l’erreur.

« PGMOL contactera immédiatement Liverpool à la fin du match pour reconnaître l’erreur. »

Suite à cette déclaration, les détails derrière « l’erreur humaine importante » ont été révélés par Dale Johnson d’ESPN.

Après que l’assistant ait signalé un hors-jeu, l’arbitre Simon Hooper a refusé le but de Diaz.

Cependant, l’arbitre du VAR, Darren England, a pensé à tort que la décision sur le terrain était de l’autoriser.

Cela signifie que l’Angleterre a rapidement vérifié si l’ailier était en jeu, puis a dit à l’équipe sur le terrain de « vérifier terminé » pour accorder le but, car Diaz était en position de jeu.

Mais lorsqu’on a dit à Hooper « vérification terminée », il a compris que cela signifiait que la décision de hors-jeu du juge de touche était correcte.

Par conséquent, cela signifiait que l’objectif restait refusé plutôt que la décision soit annulée.

3 Liverpool perdrait le match après l’erreur Crédit : GETTY

Peu de temps après que le but ait été annulé, Heung-min Son a ouvert le score contre une équipe de Liverpool à dix qui avait déjà vu Curtis Jones éliminé.

Cody Gakpo a égalisé avant la pause, mais après avoir été réduit à neuf hommes suite à un nouvel appel controversé à Diogo Jota, Liverpool a finalement succombé à la défaite lorsque Joel Matip a marqué un but contre son camp dans le temps additionnel.

S’exprimant avant d’entendre la déclaration, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré : « Je n’ai jamais vu un match comme celui-ci dans les circonstances les plus injustes.

« C’était fou avec les décisions, et la façon dont nous avons géré cela, la façon dont nous sommes restés dans le match, la façon dont nous nous sommes battus, puis nous avons marqué un but contre notre camp, c’est vraiment difficile à encaisser.

« Le but du hors-jeu, ce n’est pas un hors-jeu quand on le voit, ils ont mal tracé leurs lignes.

« Le ballon est entre les jambes de Mo, ils ont mal tracé la ligne et n’ont pas jugé le moment où Mo a passé le ballon correctement.

« C’est tellement difficile de gérer ça. »

S’adressant plus tard aux médias, Klopp a reçu la déclaration et a admis que cela n’avait pas aidé.

« Les loups ont reçu une déclaration ou des excuses similaires, mais n’ont pas obtenu de points contre [Manchester] United, et nous n’en tirerons rien aujourd’hui, donc cela n’aide pas », a-t-il déclaré.

« Nous devons tous travailler ensemble pour prendre les bonnes décisions et je suis presque sûr que personne ne prend volontairement de mauvaises décisions, mais cela continue et je ne sais pas pourquoi. »