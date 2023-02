Le but historique de Harry Kane soulève les Spurs et blesse Man City

Les espoirs de titre de Manchester City en Premier League ont été portés un nouveau coup dimanche alors que Harry Kane a battu le record de buts de Tottenham pour donner aux Spurs à 10 une victoire 1-0 au Tottenham Hotspur Stadium.

– Rapport : Tottenham 1-0 Man City | Comment Kane est devenu le meilleur buteur des Spurs

L’équipe de Pep Guardiola reste à cinq points du leader Arsenal, mais a maintenant joué un match de plus après une performance terne dans laquelle elle n’a pas réussi à tester de manière significative le gardien de Tottenham Hugo Lloris.

La frappe de Kane à la 15e minute l’a vu surpasser la légende du club Jimmy Greaves avec 267 buts pour les Spurs, qui ne sont plus qu’à un point des places de la Ligue des champions à la cinquième place. Ensuite, Cristian Romero a été expulsé à quatre minutes de la fin pour un deuxième carton jaune après deux mauvais défis, le premier sur Erling Haaland dans la première demi-heure et le second sur Jack Grealish.

Réaction rapide

1. Man City rate une occasion en or

Arsenal a ouvert la porte à Manchester City, mais ils ne pouvaient pas la franchir. La défaite 1-0 des Gunners à Everton un jour plus tôt signifiait que City pouvait augmenter la pression dans la course au titre dimanche, mais malgré la possession dominante contre Tottenham, ils ont créé très peu de note dans une performance stérile.

Le but de Kane en première mi-temps était le vainqueur du match et aussi une frappe historique pour l’attaquant anglais. Marc Atkins/Getty Images

Arsenal a sans doute produit sa plus mauvaise performance de la campagne à ce jour à Goodison Park, et ils auront regardé nerveusement City tenter de combler l’écart. Cependant, même si City a fait ses preuves sur le parcours et la distance après quatre titres en cinq ans, ils semblaient curieusement plats ici.

Il reste encore beaucoup de temps dans la saison, mais Guardiola a exprimé ses inquiétudes après le match inverse du mois dernier – dans lequel Man City était mené 2-0 pour revenir et gagner 4-2 – sur la soif de combat de son équipe, et les questions resurgiront après avoir été battues par une équipe des Spurs essayant de raviver leurs propres ambitions en Ligue des champions.

Curieusement, il y a peut-être quelque chose à propos de ce terrain pour les visiteurs : City a joué cinq fois dans ce nouveau stade coûteux, perdant les cinq sans marquer de but.

2. Kane bat le record de Tottenham

C’est officiel : Kane est le buteur le plus prolifique de l’histoire de Tottenham. Récupérant la passe de Pierre-Emile Hojbjerg à la 15e minute à l’intérieur de la surface, le joueur de 29 ans a montré son sang-froid pour expédier une finition basse au-delà d’Ederson pour son 267e but des Spurs, l’éloignant de Jimmy Greaves. Ce faisant, Kane n’est devenu que le troisième joueur à marquer 200 buts à l’ère de la Premier League après Alan Shearer (260) et Wayne Rooney (208). Kane est également le plus rapide à atteindre ce jalon, ayant requis 304 matchs contre Shearer (306) et Rooney (462).

Dans une interview sur le terrain par la suite, Kane l’a décrit comme un “sentiment magique” reflétant son arrivée au club à l’âge de 11 ans, citant “le travail acharné et le dévouement” pour arriver à ce point. Le capitaine anglais continue d’accumuler des réalisations personnelles, mais le problème persistant dans la carrière de Kane est qu’il n’a pas d’argenterie à montrer pour son talent individuel. Le manque de trophées était la motivation de Kane pour tenter de forcer un déménagement à City en 2021 – une décision que les Spurs ont bloquée malgré le désir du joueur de partir, ce qui a conduit Pep Guardiola à se tourner vers Erling Haaland.

Les options de Kane se sont réduites s’il voulait toujours partir – Manchester United est régulièrement évoqué comme destination possible – mais quoi qu’il en soit, Tottenham doit trouver un moyen de remporter des honneurs majeurs avec une régularité digne de l’un des meilleurs attaquants du jeu.

3. Le bricolage de Guardiola brouille les cartes

Le patron de City est l’un des plus grands managers de l’histoire, mais l’une des rares critiques constantes auxquelles il est confronté est une tendance à trop compliquer l’approche de son équipe pour les grands matches. Cela ressemblait à un autre jeu à ajouter à la liste.

Laisser de côté Kevin De Bruyne – le meilleur passeur du ballon de City et l’un des meilleurs que la Premier League ait jamais vu – était une décision qui s’est manifestement retournée contre lui, mais plus que cela, la configuration 4-2-4 de Guardiola n’avait pas le effet recherché. Il a vraisemblablement été conçu pour épingler les arrières latéraux de Tottenham, sauf qu’il renforce l’importance d’éviter le gaspillage en possession de jouer par l’arrière. Pourtant, c’est précisément comme ça que City a perdu ce match : Rico Lewis a perdu le ballon près de sa propre surface et Tottenham a bondi.

De Bruyne a été présenté juste avant l’heure de jeu, mais City ne s’est que légèrement amélioré et le soupçon demeure que malgré son début de vie féroce en Angleterre, City n’a pas encore trouvé le moyen d’impliquer systématiquement Haaland. Il n’a réussi que 27 touches – le moins de tous les joueurs de champ à jouer 90 minutes – sans réussir à enregistrer un tir de quelque description que ce soit, une première depuis son arrivée à Manchester City l’été dernier.

En revanche, les Spurs étaient sans manager Antonio Conte alors qu’il poursuit sa convalescence après une opération de la vésicule biliaire et son assistant, Cristian Stellini, s’est admirablement renforcé en son absence. Cajolant constamment ses joueurs depuis la ligne de touche, Stellini a aidé les Spurs à remporter une victoire âprement disputée, prolongeant son propre record individuel après avoir aidé Tottenham à trouver un moyen de dépasser Marseille en novembre pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Haaland était une figure désespérée à l’avant pour City dimanche, ne réussissant pas à enregistrer un tir cadré ou une touche de balle à l’intérieur de la surface de réparation de Tottenham. Matt McNulty – Manchester City/Manchester City FC via Getty Images

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR

Harry Kane, attaquant, Tottenham : À peine eu un coup de pied avant d’avoir une chance d’ouvrir le score, et il l’a pris de manière clinique pour donner aux Spurs quelque chose à défendre.

Pierre-Emile Hojbjerg, MF, Tottenham : Incarné les qualités de combat de Tottenham avec un autre affichage de milieu de terrain tout en action, appuyant superbement pour créer le seul but et récupérant le ballon huit fois (plus que tout autre joueur des Spurs).

Eric Dier, DF, Manchester City : Défendu résolument et aidé les Spurs à maintenir leur forme défensive tandis que City dominait le ballon.

PIRE

Le carton rouge de Romero était une tache lors d’une journée autrement brillante pour Tottenham. Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Rico Lewis, DF, Manchester City : Il est raisonnable d’être sympathique à un talentueux joueur de 18 ans invité à jouer un rôle inhabituel, mais Lewis a perdu le ballon pour le premier but de Tottenham qui a mis son équipe sur le pied arrière.

Cristian Romero, MF, Tottenham : Expulsé pour deux défis imprudents, en particulier le premier lorsqu’il a fauché Haaland à 70 mètres de son propre but.

Jack Grealish, MF, Manchester City : A vu beaucoup de ballon, mais n’a pas pu créer grand-chose alors que City avait du mal à pénétrer dans le dernier tiers.

Faits saillants et moments marquants

Voici le moment historique de Harry Kane dimanche alors qu’il devenait le meilleur buteur de tous les temps de Tottenham. Oh, et c’était aussi l’objectif de battre Manchester City.

HARRY KANE AVEC @PREMIÈRE LIGUE OBJECTIF 200 ! ET il est maintenant le meilleur buteur de tous les temps de Tottenham !

📺; CNB & @paon #MyPLMorning | #TOTMCI pic.twitter.com/AR422HOxah – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 5 février 2023

Cependant, l’équipe locale a dû endurer quelques moments de nervosité après que le défenseur Cristian Romero ait écopé d’un deuxième carton jaune dans les dernières minutes.

Cristian Romero voit ROUGE ! 🔴 Tottenham finira le match avec 10 hommes.

📺; CNB & @paon #MyPLMorning | #TOTMCI pic.twitter.com/ST71BSfQ8f – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 5 février 2023

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

“C’est un jour que je n’oublierai jamais. C’est difficile à mettre en mots; juste un moment magique. J’étais désespéré de le faire avec une victoire aussi, et devant les supporters locaux. On en a tellement parlé dans les deux dernières semaines et je voulais le faire le plus tôt possible. Le faire ici contre l’une des meilleures équipes du monde, c’est un sentiment spécial.” – Harry Kane, attaquant de Tottenham, pour avoir marqué son but record

“Nous avons très bien commencé, comme d’habitude contre Tottenham à domicile et à l’extérieur, mais après avoir commis une erreur, ils nous ont punis. Nous avons perdu trois points.” – Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, s’adressant à Sky Sports

“La clé était la capacité de souffrir quand City a le ballon. Nous savons que lorsque nous jouons contre cette équipe, nous devons souffrir parce qu’ils ont beaucoup le ballon mais nous avons bien bougé dans la situation défensive et défendu le but de manière brillante. Nous savions très bien que dans ce match (à City), nous avions perdu notre clé – notre capacité à souffrir. Nous avons perdu cette dernière fois, nous avons parlé de cette situation et nous devions être en colère, motivés. Pour atteindre notre objectif, nous avons souffrir davantage, se battre. Lorsque vous gagnez contre City, ils peuvent jouer avec un bon rythme. Vous devez être fort et nous avons très bien contrôlé l’espace. — Cristian Stellini, directeur adjoint de Tottenham

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– Harry Kane devient le meilleur buteur de tous les temps de Tottenham avec son 267e but pour le club (toutes compétitions confondues).

– Kane devient également le troisième joueur de l’histoire du PL à marquer 200 buts en PL après Alan Shearer (260) et Wayne Rooney (208)

– Tottenham aura remporté les cinq rencontres contre Manchester City au nouveau Tottenham Hotspur Stadium (toutes compositions confondues) sans encaisser. C’est déjà la plus longue séquence de défaites à l’extérieur de Pep Guardiola contre un adversaire dans sa carrière de manager.

– Man City a perdu trois matchs consécutifs sur la route dans toutes les compétitions pour la première fois en plus de six ans. (Cela s’est produit pour la dernière fois en octobre 2016 et a également été une séquence de trois matchs.)

– C’était la première fois depuis qu’il avait rejoint Manchester City qu’Erling Haaland ne tentait pas un tir dans un match. La dernière fois qu’il n’a pas tenté de tirer dans un match de club qu’il a commencé était la victoire 5-0 du Borussia Dortmund sur le MSV Duisburg (14 septembre 2020) dans le DFB-Pokal.

Suivant

Tottenham : L’équipe d’Antonio Conte est inactive jusqu’à ce qu’elle se rende à Leicester City lors d’un affrontement potentiellement délicat en Premier League le 11 février. De là, ils se rendent à Milan pour le match aller de leur huitième de finale de la Ligue des champions (14 février).

Manchester City: Guardiola & Co. ont une semaine pour se préparer à la visite d’Aston Villa (12 février) dans la ligue avant un éventuel décideur du titre lors de leur visite à Arsenal le 15 février.