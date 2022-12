Le but et la blessure d’Ivan Toney sont les derniers rebondissements d’une année extrêmement fluctuante

La soirée s’était terminée sur une conclusion agréable pour Brentford.

Ils avaient largement dominé West Ham, ne semblant jamais abandonner l’avance 2-0 prise lors d’une première mi-temps clinique.

Leurs fans passaient un bon vieux temps, se réjouissant à la fois du malheur de leur adversaire et prédisant la disparition potentiellement imminente de David Moyes, mais aussi de leur propre succès, gagnant une vague de Thomas Frank à quelques minutes de la fin. « Dit Benrahma, il veut rentrer à la maison », ont-ils chanté, alors que leur ancien joueur pataugeait.

Et puis est venu un morceau assez important de sable dans le sundae. Ivan Toney, auteur du premier but, est allé chercher une tête tout en défendant un corner, a semblé atterrir maladroitement sur sa jambe droite et s’est immédiatement effondré, tenant son genou. Il est parfois difficile de dire quand un joueur souffre vraiment ces jours-ci, mais pas cette fois : il était immédiatement évident que le meilleur buteur de Brentford était en difficulté.

Après le match, Frank semblait relativement optimiste – ou du moins prudent quant à tirer des conclusions définitives – mais a admis que c’était « inquiétant ». Il a ajouté: «Ce ne pourrait être rien. Cela pourrait être un peu pire. Nous ne savons tout simplement pas.

Si la blessure est aussi grave qu’elle en avait l’air au départ, cela ressemblera en quelque sorte à une fin appropriée d’une année qui a énormément fluctué pour Toney.

Le bon: il a marqué 22 buts au cours de l’année civile, dont 13 déjà cette saison, à un seul de son total pour l’ensemble de la campagne précédente. Il a obtenu sa première convocation dans l’équipe d’Angleterre. Il est généralement considéré comme l’un des avant-centres les plus difficiles à affronter en Premier League.



Toney a marqué 20 buts en Premier League en 2022, un record battu uniquement par Harry Kane, avec 26 (Photo : Marc Atkins/Getty Images)

Le mauvais: il a été exclu de l’équipe de Gareth Southgate pour la Coupe du monde alors qu’il aurait sans doute dû être un shoo-in, si les performances sur le terrain étaient le seul facteur. Il attend le résultat d’une enquête menée par la Football Association sur 262 cas présumés de paris sur le football. Et puis cette blessure.

Peut-être, comme Frank l’a suggéré, que la blessure ne sera rien et qu’il sera apte à affronter Liverpool le 2 janvier. Si c’est le cas, il reprendra sa place dans une équipe à peine troublée par West Ham vendredi.

C’était une équipe avec un but qui semblait pouvoir le prendre ou le laisser. Le deuxième but en était un exemple: Josh Dasilva, rétabli dans le onze de départ après avoir été écarté contre Tottenham Hotspur, a chassé un ballon avec Aaron Cresswell. Dasilva l’a fléchi comme ce garçon à l’école qui a eu une poussée de croissance à l’âge de 13 ans, mesurait 6 pieds et pouvait se laisser pousser une barbe pleine tandis que ses pairs de 5 pieds 3 pouces avaient des moustaches bumfluff et des bras grêles. Mais il n’y a pas tant de différence physique entre les deux joueurs : c’était une question d’intention, un joueur résolu écartant un joueur ravagé par l’incertitude.

Après le match, les deux managers ont convenu que West Ham avait été la meilleure équipe en première mi-temps, mais alors qu’ils dominaient la possession et auraient pu prendre les devants lorsque Declan Rice a frappé le poteau, depuis les tribunes, il semblait clair qui était l’équipe supérieure.

A la pause, Brentford avait 35% de possession de balle et avait décoché quatre tirs. Ces efforts étaient tous cadrés: un premier effort de Bryan Mbeumo, un de Christian Norgaard qui n’a été sauvé que pour que Toney cache le rebond, puis le but de Dasilva. En comparaison, West Ham a pris neuf tirs et seulement deux d’entre eux étaient cadrés.

Cela ressemblait à une bonne équipe jouant contre un ensemble de bons joueurs, un qui savait exactement quel était son travail contre un qui n’en était pas si sûr. Cette victoire (peut-être temporairement) a propulsé Brentford à la neuvième place avec 23 points en 17 matchs. C’est trois de plus qu’au même stade la saison dernière.

“Je suis content que nous soyons constants”, a déclaré Frank, lorsqu’on lui a demandé de comparer les deux saisons de Brentford en Premier League. « Nous continuons d’ajouter des couches, et c’est l’essentiel pour moi.

Ce qui est particulièrement remarquable, c’est qu’ils font tout cela avec essentiellement la même équipe que l’an dernier. La signature gratuite Ben Mee a commencé tous les matchs de championnat sauf un, mais pour diverses raisons, les joueurs pour lesquels ils ont réellement payé de l’argent cet été n’ont pas beaucoup figuré. Aaron Hickey, Keane Lewis-Potter et Mikkel Damsgaard ont fait 12 départs entre eux.

Cela va plus loin : neuf des partants face à West Ham ont joué pour Brentford en Championship. C’est le résultat d’une planification minutieuse à long terme. C’est ce qui arrive quand vous avez raison la plupart du temps sur la plupart de vos signatures.

C’est une version de ce qu’ils faisaient avant la promotion, quand ils semblaient toujours perdre leur meilleur joueur chaque été mais s’amélioraient d’une manière ou d’une autre la saison suivante. Cette fois, ils ont vu leurs pairs théoriques s’améliorer théoriquement, et pourtant ce sont eux qui se trouvent à une distance touchante des places européennes.

Jusqu’où peuvent-ils aller ? Sur cette preuve, et sur la preuve de leurs autres belles performances cette saison, une finition dans la première moitié n’est pas ambitieuse, c’est probable.

Il y a encore des problèmes. Il n’y a pas si longtemps, en termes de matchs du moins, ils luttaient pour la forme. Il y a toujours des incohérences en termes de résultats, sinon de performances : malgré cette victoire et la victoire sur les deux clubs de Manchester, ils n’ont pas encore remporté de matchs consécutifs cette saison.

En seconde période, au stade de Londres, ils ont commencé à avoir l’air un peu trop satisfaits d’eux-mêmes, jouant avec une élaboration excessive inutile alors qu’une approche plus simple aurait pu leur rapporter quelques buts de plus.

Et puis il y a la blessure de Toney.

“Ce fut une année 2022 fantastique”, a déclaré Frank. “Tous les fans de Brentford devraient penser” wow “et profiter du moment.”

Elles vont. Mais alors peut-être qu’ils feront une pause et attendront anxieusement de découvrir l’état du genou de leur star.

(Photo du haut : Marc Atkins/Getty Images)