Le but en or de Giroud voit l’Atletico Madrid alors que l’attente de Suarez se poursuit

Le merveilleux coup de pied en vélo d’Olivier Giroud a donné l’avantage à Chelsea lors de leur match de huitièmes de finale de Ligue des champions avec l’Atletico Madrid.

L’effort acrobatique du Français a été initialement exclu pour hors-jeu, mais un contrôle VAR de près de trois minutes a déterminé que le but pouvait tenir.

La magnifique frappe a donné à Chelsea une avance méritée à l’Arena Nationala de Bucarest, car ils ont limité un Atletico édenté à zéro tirs cadrés.

Les défenseurs des Blues ont connu une belle bataille physique avec l’attaquant en forme de l’Espagnol Luis Suarez, gardant l’Uruguayen à distance tout au long.

Les performances impressionnantes de Chelsea signifient qu’ils portent une avance totale et un but crucial à l’extérieur au match retour le mois prochain, bien que leur plaisir soit tempéré par deux suspensions de haut niveau.

Voici cinq points de discussion du dernier match de la Ligue des champions.

Deux minutes et 50 secondes séparent le formidable coup de pied de vélo d’Olivier Giroud au fond des filets et le VAR attribuant le but.

Giroud a sauté dans les airs et a tiré au-delà de Jan Oblak pour s’assurer que Chelsea porte un but crucial au match retour de son match aller des 16 derniers matchs le mois prochain.