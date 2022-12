Le but du Mexique a été le tir le plus puissant de la phase de groupes de la Coupe du monde

DOHA, Qatar – Le coup de foudre de Luis Chavez lors de la victoire du Mexique contre l’Arabie saoudite a été le tir le plus puissant menant à un but dans les phases de groupes de la Coupe du monde, selon la technologie à l’intérieur du ballon de match utilisé au Qatar.

La frappe de Chavez à la 52e minute a donné au Mexique une avance de 2-0 à l’époque, l’Arabie saoudite l’ayant finalement ramenée à 2-1. Bien que cela n’ait pas suffi à faire sortir le Mexique des phases de groupes et à se qualifier pour les huitièmes de finale, c’était le tir enregistré le plus rapide menant à un but.

Le ballon de match adidas Al Rihla contient une technologie qui facilite les décisions du VAR lors de la Coupe du monde et a également aidé à prouver que Cristiano Ronaldo n’a pas touché le ballon lors du match d’ouverture du Portugal contre l’Uruguay. Il suit également la vitesse de la balle.

Et maintenant, la FIFA a publié une liste des tirs les plus puissants enregistrés en phase de groupes qui ont conduit à un but. La frappe de Chavez est au top, avec un pointage à 121,69 km/h avec le magnifique but du Japonais Ristu Doan contre l’Espagne atteignant une vitesse maximale de 120,04 km/h.

L’Espagne était à la réception de quelques frappes rapides avec l’égalisation de Niclas Fullkrug contre eux lors du match nul 1-1 de l’Allemagne en troisième position. Le penalty de Ronaldo contre le Ghana est quatrième, avec l’effort spectaculaire de Marcus Rashford contre le Pays de Galles en cinquième. Lionel Messi fait la liste avec son effort contre le Mexique en neuvième place.