Le but du meurtrier évadé était d’atterrir au Canada. Il ne serait pas le premier à fuir de l’autre côté de la frontière

Le meurtrier reconnu coupable Danelo Cavalcante a été capturé mercredi en Pennsylvanie, deux semaines après avoir escaladé en crabe le mur extérieur d’une prison du comté dans le cadre de son évasion.

Bien que Cavalcante soit originaire du Brésil, il avait peut-être en tête un autre pays plus proche après sa fuite.

« Il a déclaré qu’il avait l’intention de pirater quelqu’un dans les prochaines 24 heures et qu’il se dirigeait vers le nord, en direction du Canada », a déclaré un responsable du US Marshals Service à ABC News mercredi.

Même s’il est discutable de savoir si Cavalcante aurait pu traverser la frontière canadienne sans être détecté, voici un aperçu de certains des autres fugitifs recherchés aux États-Unis qui ont réussi à se rendre ici :

Tueur d’héritier de l’empire de la bière

Le tueur Joseph Corbett a utilisé plusieurs pseudonymes après avoir franchi la frontière. Il avait tué Adolph Coors III lors d’une tentative ratée d’enlèvement contre rançon en 1960 contre l’héritier de l’empire de la bière dans le Colorado. Corbett a travaillé dans une usine de Toronto pendant plusieurs semaines, a encaissé un chèque dans une banque de Winnipeg et a voyagé pendant un certain temps dans une décapotable rouge.

Il a été arrêté le 29 octobre 1960, alors qu’il séjournait au Maxine Motel de Vancouver, sur Bidwell Street.

« J’abandonne. Je suis l’homme que tu veux. » il aurait dit à la police.

Selon le Denver Post, Corbett a déclaré à une commission des libérations conditionnelles en 1979 qu’il était un « homme assez banal qui, à la suite de circonstances pures et bizarres, s’est impliqué dans quelque chose de notoire ».

Corbett s’était évadé d’une prison californienne en 1955 à la suite d’une précédente condamnation pour homicide.

Il a été libéré légalement en 1996. Il s’est suicidé en 2009 à l’âge de 80 ans.

L’assassin de Martin Luther King Jr.

La première fois que James Earl Ray a fui au Canada, c’était après s’être échappé d’une prison du Missouri en se cachant dans une boîte de boulangerie en 1967. Il s’est rendu à Toronto et à Montréal, mais est retourné aux États-Unis et a passé plusieurs mois en itinérance avant d’assassiner Martin Luther. King Jr. à Memphis, Tennessee, le 4 avril 1968.

Ray était de retour à Toronto le 6 avril, pour finalement s’installer dans les maisons de chambres Dundas Street W. et Ossington Ave.

Le 22 octobre 1974, photo d’archives, James Earl Ray quitte le tribunal fédéral de Memphis, Tennessee. Ray a passé des semaines à Toronto après avoir tué Martin Luther King Jr., obtenant de faux documents pour finalement s’envoler vers l’Europe. (The Associated Press)

Ray a réussi à rechercher et à voler l’identité de plusieurs résidents de Scarborough du même âge, dont, à son insu, un policier de Toronto. Il a obtenu un passeport canadien dans une agence de voyages de la rue Bloor au nom de Ramon Sneyd.

« Sneyd ne pouvait pas croire à sa bonne fortune », écrit Hampton Sides dans les années 2010. Hellhound à ses traces : le récit électrisant de la plus grande chasse à l’homme de l’histoire américaine. « Il n’avait aucune idée à quel point il était facile, en faisant confiance au Canada, d’acquérir des papiers de voyage et de porter l’identité d’une autre personne : aucun certificat de naissance requis, aucune preuve de résidence, aucun témoin de moralité. »

REGARDER | La chasse à l’homme pour James Earl Ray : Justice pour Martin Luther King : la chasse à James Earl Ray – Se cacher à Toronto James Earl Ray s’est enfui dans l’ouest de Toronto après l’assassinat de Martin Luther King.

On pense que Ray s’est envolé pour l’Europe depuis l’aéroport international de Toronto le 6 mai., alors même que les journaux locaux avaient signalé deux semaines plus tôt sa possible présence dans la ville, bien que sous un pseudonyme différent.

Un mois plus tard, des agents de l’immigration britanniques suspects ont arrêté Ray, qui voyageait avec un pistolet. Ray, décrit par son propre frère comme un suprémaciste blanc, est revenu sur ses premiers aveux sur le meurtre de King et est décédé pendant son incarcération en 1998.

Fugitif et activiste

Leonard Peltier a été capturé par la GRC à Hinton, en Alberta, le 6 février 1976, mais son cas perdure jusqu’à ce jour.

Des centaines de militants et de dirigeants autochtones se sont rassemblés mardi devant la Maison Blanche à l’occasion du 79e anniversaire de Peltier, exhortant le président Joe Biden à accorder la grâce au dirigeant amérindien.

Des manifestants chantent et dansent devant la police lors d’un rassemblement devant la Maison Blanche en soutien au militant amérindien emprisonné Leonard Peltier, mardi à Washington, DC. (Stéphanie Scarbrough/Associated Press)

Peltier a été reconnu coupable en 1977 pour le meurtre de deux agents du FBI deux ans plus tôt dans la réserve indienne de Pine Ridge dans le Dakota du Sud, mais son affaire est devenue une croisade, avec l’évêque Desmond Tutu et Robert Redford exigeant sa libération et l’enregistrement de U2 et Steven Van Zandt. des chansons sur son sort.

Des personnalités clés impliquées dans les poursuites contre Peltier se sont manifestées au fil des années pour faire pression en faveur de la grâce, notamment le juge qui a présidé l’appel de Peltier en 1986 et l’ancien procureur américain James Reynolds, dont le bureau s’est occupé des poursuites et de l’appel.

Il n’a jamais été prouvé de manière concluante qui a tiré les coups mortels, et deux hommes avec Peltier au moment de la fusillade ont été acquittés lors de leur procès dans les années 1970.

« Nous n’avons pas été en mesure de prouver que M. Peltier a personnellement commis une quelconque infraction dans la réserve de Pine Ridge », Reynolds a écrit dans une lettre ouverte.

Pas seulement un voleur à l’étalage de Bay

Alors qu’il y a d’autres tueurs en série qui a fui vers le Canada, la capture la plus spectaculaire a eu lieu dans un magasin de la Baie d’Hudson à Calgary en décembre 1985. Ce jour-là, un professeur du secondaire qui travaillait à temps partiel au grand magasin soupçonnait Charles Ng de vol à l’étalage.

Ng a lutté avec l’employé et d’autres personnes, réussissant même à tirer un coup de feu avec son pistolet Luger qui a entraîné des blessures mineures avant d’être maîtrisé. On a finalement appris qu’il était recherché en lien avec une série de meurtres en Californie à la résidence de son complice Leonard Lake. (Lake a choqué la police en se suicidant avec des comprimés de cyanure alors qu’il était détenu pour une affaire relativement mineure, déclenchant la perquisition de sa propriété).

Le tueur en série Charles Ng est présenté dans une salle d’audience de Santa Ana, en Californie, le 30 juin 1999. Ng a été accusé de meurtre aux États-Unis après une bataille judiciaire d’un an au Canada après sa capture à Calgary. (Nick Ut/Associated Press)

Ng n’a été extradé qu’en 1991, lorsque la Cour suprême du Canada a mis fin à une bataille judiciaire de plusieurs années pour savoir s’il pouvait être envoyé dans une affaire de peine de mort. Il a été reconnu coupable de 11 meurtres en 1999 et reste dans le couloir de la mort en Californie.

Flic, mannequin, tueur et serveuse de Thunder Bay

La saga de Lawrencia (Bambi) Bembenek a reçu une couverture médiatique importante tout en donnant naissance à des livres et des téléfilms, dont un avec Tatum O’Neal.

Bembenek s’était essayé au mannequinat, avait travaillé comme serveuse au Playboy Club et avait brièvement été officier de police de Milwaukee.

Lawrencia (Bambi) Bembenek répond aux questions lors d’une conférence de presse à Chicago, dans l’Illinois, en 1992. Elle avait passé du temps à Thunder Bay, en Ontario, alors qu’elle était en fuite pour le meurtre de l’ex-femme de son petit ami. (Mark Elias/Associated Press)

En 1982, elle a été reconnue coupable du meurtre de l’ex-femme de son amant. Quelques semaines après le refus d’une offre pour un nouveau procès, elle s’est faufilée par la fenêtre d’une buanderie pendant qu’un ami attendait dans une voiture près d’une prison du Wisconsin en juillet 1990. Elle a réussi à obtenir un numéro d’assurance sociale canadien et a travaillé comme serveuse dans des restaurants à Thunder. Bay, en Ontario, jusqu’à ce qu’elle soit arrêtée une semaine après avoir été présentée sur Les plus recherchés d’Amérique.

« Je ne pourrai jamais croire que cette fille ait fait ce qu’ils prétendent avoir fait », a déclaré aux journalistes le gérant d’un des restaurants après sa capture en octobre 1990.

Elle est retournée aux États-Unis, a finalement été libérée dans les années 1990 et est décédée à 52 ans en 2010. Jusqu’à la fin de sa vie, Bembenek a eu de fervents partisans qui pensaient qu’elle avait été condamnée à tort sur la base de ce qu’on appelle la science indésirable, à savoir contestée. preuve de cheveux.