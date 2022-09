Erling Haaland a marqué un but spectaculaire pour aider Manchester City à battre Dortmund en Ligue des champions. Getty Images

Pep Guardiola a salué le vainqueur d’Erling Haaland contre l’ancien club du Borussia Dortmund comme un croisement entre Johan Cruyff et Zlatan Ibrahimovic.

L’attaquant norvégien a valu à Manchester City une victoire 2-1 contre son ancien club avec une finition acrobatique à la 84e minute – son 13e but en seulement huit matchs depuis son transfert estival au stade Etihad.

Guardiola a déclaré que le but invoquait des souvenirs de Cruyff et Ibrahimovic – que le directeur de la ville semblait appeler sarcastiquement un “cher ami” après un conflit entre les deux pendant leur temps ensemble à Barcelone – et a admis qu’il avait passé sous silence une performance généralement inférieure à la moyenne. de son équipe.

“Peut-être que les gens qui me connaissent connaissent l’influence de Johan Cruyff sur ma vie en tant que personne, mentor et il y a des années, il a marqué un but incroyable au Camp Nou pour Barcelone contre l’Atletico Madrid”, a déclaré Guardiola.

“Au moment où Erling a marqué, j’ai pensé que c’était assez, assez similaire. Je me souviens de mon cher ami Ibrahimovic, qui a cette capacité à mettre la jambe sur le toit, et Erling est assez similaire en cela.

“Je pense que c’est sa nature, il est élastique, il est flexible et a ensuite la capacité d’entrer en contact et de mettre le ballon dans le filet. Je pense que sa mère et son père lui donnent cette flexibilité.”

City n’a pas réussi à enregistrer un tir cadré en première mi-temps et a pris du retard sur une tête de Jude Bellingham peu après la mi-temps.

John Stones, jouant à l’arrière droit, a égalisé avec une fusée improbable de 20 mètres après 80 minutes et Guardiola a suggéré par la suite qu’il n’était pas satisfait de gros morceaux de la performance de son équipe.

“Nous n’étions pas dans le bon tempo”, a ajouté Guardiola. “Le but de John Stones. En première mi-temps, John Stones ne tire pas, mais à ce moment-là, nous étions dans le bon rythme.

“John était dans le bon rythme et marque un but exceptionnel. Nous ne pouvons pas faire les 60 ou 65 minutes que nous jouons, nous sommes une équipe différente. Il ne s’agit pas de gagner ou de perdre, chaque jour, il faut bien performer. C’est un bon leçon.”

Le buteur Bellingham, quant à lui, était l’un des meilleurs joueurs de Dortmund, le milieu de terrain de 19 ans étant qualifié de “joueur exceptionnel” par Guardiola après le match.

“Je pense que nous avons été brillants pendant la majeure partie du match”, a déclaré Bellingham. “Nous leur avons donné peu pour travailler. Leurs très bons joueurs jouaient bien, mais ils ne nous tuaient pas nécessairement dans les zones dangereuses.

“Je pense que c’est là que nous avons eu l’avantage, et évidemment de grandes équipes, vous leur donnez un mètre et ils peuvent livrer comme ça, ils peuvent vous faire mal et c’est ce qu’ils ont fait ce soir.”