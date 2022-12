Le but d’Erling Haaland lors du choc de la Coupe Carabao contre Liverpool révèle une statistique qui montre qu’il est le maître des débuts

Erling Haaland n’a eu besoin que de dix minutes pour marquer lors de son premier match de retour alors qu’il donnait à Manchester City la tête de sa victoire en Coupe Carabao contre Liverpool.

Le Norvégien, qui est entré dans l’affrontement avec un énorme 23 buts dans la saison à son nom, a obtenu la fin du centre de Kevin De Bruyne de la gauche après avoir devancé Joe Gomez.

Getty Kylian Mbappe a brillé au Qatar mais Haaland a rappelé à tout le monde qu’il est toujours là

Getty Il a donné l’avantage à City en dix minutes avec une finition de braconnier

Sur le but de Haaland, l’ancien milieu de terrain de Liverpool Charlie Adam a déclaré dans un commentaire pour talkSPORT: “Gomez n’a aucune idée de l’endroit où se trouve Haaland et Haaland le traverse, finition merveilleuse.”

C’était le début parfait pour City, qui valait bien son avance au stade Etihad.

Haaland a pris un excellent départ lors de sa première apparition dans la Coupe Carabao, mais une statistique révèle qu’il aime les nouveaux défis.

En plus de la Carabao Cup, le joueur de 22 ans a marqué lors de ses débuts dans SIX autres compétitions – la Premier League, la DFL Supercup, la DFB-Pokal, la Bundesliga, la Ligue des champions et la Coupe de football norvégienne.

City méritait plus que son avance après avoir pris un bien meilleur départ, mais les visiteurs ont répliqué à la 20e minute lorsque Fabio Carvalho a caressé son premier tir au-delà de Stefan Ortega dans le but de City.

Les hommes de Pep Guardiola ont repris leur avance à la 47e minute grâce à la belle finition de Riyad Mahrez.

AFP Carvalho a mis Liverpool à égalité avec son premier tir cadré dans le match

Mais à peine une minute et 13 secondes plus tard, les Reds égalisaient à nouveau alors que Salah tapait le ballon après avoir été licencié par Darwin Nunez.

Nathan Ake a ensuite donné l’avantage à l’équipe locale pour la troisième fois alors que City a éliminé les champions en titre de la compétition avec une victoire 3-2 dans un classique au stade Etihad.