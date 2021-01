La Copa del Rey en Espagne a été témoin de l’un des plus grands buts d’équipe de tous les temps lors du match entre Séville et Valence. Alors que Séville se qualifiait pour les quarts de finale de la compétition annuelle de football espagnol mercredi en battant Valence 3-0 au stade Ramon Sanchez Pizjuan, ce n’est pas le score mais un deuxième but scandaleux des hôtes qui a fait la une des journaux. Luuk de Jong a ouvert le score à la 20e minute et a de nouveau frappé à la 33e pour prendre son équipe 2-0. Entre la 31e et la 33e minute, l’équipe hôte a réalisé quelque chose de spécial.

Comment tout cela a-t-il commencé? Comme dans la plupart des buts de l’équipe, le gardien de Séville Yassine Bounou a lancé le ballon en avant. Luuk de Jong a ensuite pris le contrôle du ballon et dans les 35 secondes qui ont suivi, l’équipe de la Liga a fait preuve d’un immense sang-froid et de compétences de manipulation du ballon. Les joueurs de Séville ont pu passer le ballon autour de 37 passes ininterrompues entre tous les 11 joueurs, ce qui en fait la norme d’or de cette saison. En fin de compte, De Jong, qui a gardé le ballon en mouvement, a ensuite porté le score à 2-0 après avoir mis la touche finale à un but d’équipe spectaculaire. Cet objectif est maintenant la plus longue séquence à un but de n’importe quelle équipe de la Liga cette saison dans toutes les compétitions.

Si le spectaculaire but d’équipe ne suffisait pas, Ivan Rakitic a porté le score à 3-0 avec un joli jeton à la 38e minute.

Le club espagnol s’est tourné vers les réseaux sociaux pour partager l’objectif magique que tout le monde peut voir. Sevilla a publié un court clip vidéo sur son compte Twitter officiel. La vidéo a recueilli plus de 4,2 lakh vues et près de 3000 likes sur le site de micro blogging.

Regardez le spectaculaire passe-but ici:

Séville a ensuite assuré une place en quarts de finale de la Copa del Rey de cette saison, rejoignant des joueurs comme Barcelone, le Real Betis, Villarreal, Levante et Almeria avec deux tours de 16 matchs à jouer.