Le but de Wilson Love permet à Kaneland de dépasser Sycamore en demi-finale régionale – Shaw Local

ROCHELLE – L’entraîneur de football de Kaneland, Scott Parillo, a ri en décrivant ce qui a conduit à la victoire 1-0 des Knights contre Sycamore lors d’une demi-finale régionale de classe 3A à Rochelle.

« Un bon tir », a déclaré Parillo.

« C’est probablement le meilleur but que j’ai jamais marqué. Du moins le plus significatif. Lors de ce qui était potentiellement notre dernier match, j’étais très heureux de marquer. — Wilson Love, football de Kaneland

L’attaque de Wilson Love à la neuvième minute était le seul but marqué par les deux équipes.

Le ballon est sorti du coin droit et a trouvé son chemin jusqu’au pied de Love. Il n’a pas perdu de temps pour le retourner et tirer vers le coin supérieur gauche du but, là où le gardien Ryan Guzinski ne pouvait pas l’atteindre.

« C’est probablement le meilleur but que j’ai jamais marqué », a déclaré Love. « Du moins le plus significatif. Lors de ce qui était potentiellement notre dernier match, j’étais très heureux de marquer.

Il s’agissait de la troisième rencontre entre les Spartans (12-11-1) et les Knights (11-9-2) cette année. Kaneland a gagné aux PK lors de la première rencontre à Maple Park, puis les Spartans ont gagné 2-0 à Sycamore alors que les équipes partageaient le titre de l’Interstate 8.

Les deux équipes ont profité du vent dans leur dos, les Knights étant portés par le vent en première mi-temps et les Spartans en seconde période. Mais après le but rapide de Love, aucune des deux équipes n’a trouvé le fond des filets même si les deux dominaient la mi-temps où elles avaient l’avantage du vent.

« Au moment où nous avons touché, ils sont rapidement sur nous ou ça n’a pas rebondi correctement », a déclaré l’entraîneur de Sycamore, Kevin Bickley. « Plusieurs ballons ont été joués au milieu, on dirait que nous pourrions y arriver, mais ce n’était tout simplement pas notre jour pour une raison quelconque. »

À la 75e minute, Sycamore a apparemment égalisé lorsque Gavin Crouch s’est connecté depuis le côté gauche. Mais les arbitres ont sifflé une faute et Kaneland a éliminé la menace.

Environ une minute plus tard, Crouch s’est libéré sur le côté gauche, mais le défenseur de Kaneland, Izack Patino, a joué pour récupérer le ballon et l’a dégagé. Les Spartans ont eu une autre chance à la 78e minute lorsque Jameson Carl a passé le ballon à Javier Lopez, mais le tir était juste sur le gardien Quinn Schulz.

«Ils ont réussi quelques tirs, mais comme nous. C’étaient des tirs, mais ce n’étaient pas vraiment des tirs », a déclaré Parillo. « Notre gardien de but a dû réaliser quelques arrêts. Mais c’est une bonne équipe. Chaque fois que nous pouvons les battre, c’est un bon match pour nous.

Love a tenté un autre but à la fin de la première mi-temps, se frayant un chemin au centre du terrain au bulldozer pour une apparente chance en tête-à-tête avec Guzinski. Mais Carson Matthews est venu de nulle part pour dégager le ballon et mettre fin à la menace.

« Ce sont nos plus grands rivaux », a déclaré Love. « Chaque fois que nous gagnons, c’est incroyable. »

Les Knights affronteront Boylan samedi à 10 heures pour la couronne régionale. Le gagnant se rendra à la section St. Francis mardi.

Bickley a déclaré que les Spartans avaient un calendrier chargé en début de saison, mais qu’ils avaient vraiment commencé à mettre les choses en place au fil de l’année. Il a dit que c’était une jeune équipe cette année qui n’avait pas beaucoup d’expérience et qui perdrait cinq seniors.

Une séquence de quatre victoires consécutives au milieu de l’année, dont des victoires contre Kaneland et Hononegah, lui a montré de quoi l’équipe est capable.

« Cela nous a en quelque sorte permis de faire demi-tour dans la bonne direction », a déclaré Bickley. « Je pensais que nous avions vraiment compris certaines choses, et la saison a vraiment progressé à partir de là. »